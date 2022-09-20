Стрит-арт дня: «Сигнал» пришельцам от арт-группы «Явь» возле Пулковской обсерватории

Новая работа арт-группы «Явь» появилась на малом радиотелескопе Пулковской обсерватории. На металлической чаше параболоидной формы, котора выступает в качестве объектива прибора, нанесено послание: «Пришельцы, прием. К нам пока не надо».

Напомним, в конце августа на Старо-Петергофском проспекте должна была появиться новая работа от арт-группы «Явь» под названием Goolag — отсылка к Google с риторическим вопросом «Как выбраться?» в строке поискового запроса. Однако завершить работу художники не успели — участников группы задержала полиция.