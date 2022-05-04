Продажи NFT рухнули на 92% по сравнению с сентябрьским пиком

Помимо этого, сократилось число активных кошельков — на 88% с максимального значения в ноябре прошлого года (с 119 до 14 тыс.).

Журналист WSJ Пол Винья объяснил, что с одной стороны сокращение связано с ситуацией на рынке в целом. Выросли опасения по поводу инфляции, банки меняют денежно-кредитную политику. В результате падают акции, облигации и криптовалюты.

С другой стороны — слишком резкий рост популярности NFT, количество предложений значительно превысило спрос. Всего было создано около 9 млн NFT, тогда как покупателей было порядка 2 млн.

Эксперт также не считает, что NFT исчезнет как класс активов. Однако есть предположение, что в будущем токены станут более утилитарными или станут предлагать что-то осязаемое. К примеру, уже сейчас музыкальные группы, которые выпускают NFT, предлагают покупателям токенов пройти за кулисы или поужинать с артистами.