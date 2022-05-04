Продажи NFT рухнули на 92% по сравнению с сентябрьским пиком

Продажи NFT-токенов резко упали на 92% по сравнению с пиком в сентябре 2021 года. Тогда в среднем за сутки проводили 225 тыс. сделок, а сейчас — 19 тыс. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сайта NonFungible.
Помимо этого, сократилось число активных кошельков — на 88% с максимального значения в ноябре прошлого года (с 119 до 14 тыс.).
Журналист WSJ Пол Винья объяснил, что с одной стороны сокращение связано с ситуацией на рынке в целом. Выросли опасения по поводу инфляции, банки меняют денежно-кредитную политику. В результате падают акции, облигации и криптовалюты.
С другой стороны — слишком резкий рост популярности NFT, количество предложений значительно превысило спрос. Всего было создано около 9 млн NFT, тогда как покупателей было порядка 2 млн.
Эксперт также не считает, что NFT исчезнет как класс активов. Однако есть предположение, что в будущем токены станут более утилитарными или станут предлагать что-то осязаемое. К примеру, уже сейчас музыкальные группы, которые выпускают NFT, предлагают покупателям токенов пройти за кулисы или поужинать с артистами.
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