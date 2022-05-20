На NFT хотят распространить права по охране интеллектуальной собственности. Такой законопроект внесли в Госдуму

Документ предлагает внести изменения в статью 1125 части 4 Гражданского кодекса об «охраняемых результатах интеллектуальной деятельности». В законодательстве хотят закрепить понятие NFT и включить невзаимозаменяемые токены в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Депутаты подчеркнули, что сейчас NFT никак не урегулированы государством и рынок «сталкивается со спектром проблем», в том числе мошенничеством с исключительным правом правообладателей и взломом криптокошельков. Закрепление понятия «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе блокчейн» в ГК РФ поможет защитить правообладателей.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в этой области, у законопроекта есть ряд недостатков.

«Авторы даже не указали, к какому из видов результатов интеллектуальной деятельности они предлагают отнести NFT, что не позволяет понять, как именно они собираются его защищать», — отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

По словам управляющего партнера ЭБР Александра Журавлева, NFT — это скорее объект авторского права, что влияет на стратегию защиты активов. Помимо этого, токены могут быть не только цифровыми, но и материальные результаты интеллектуальной деятельности. В последнем случае изменение закона приведет к тому, что передачу NFT нужно будет оформлять лицензионным договором либо договором отчуждения.