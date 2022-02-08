«В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской — это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы центра.

О том, что арт-вандалом оказался сотрудник ЧОПа, также рассказал накануне исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов. По его данным, озвученным в ходе посвященной инциденту встречи, охранник пририсовал глаза абстрактным фигурам на картине Лепорской сувенирной ручкой центра, которая лежала у него в кармане.

После этого сотрудник ЧОПа сразу же ушел из музея и несколько дней не выходил на связь, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего. Имя подозреваемого не называется — известно только, что ему около 60 лет. Отмечается, что это был первый день работы охранника в галерее.