Сотрудники Ельцин Центра выяснили, кто мог пририсовать глаза к фигурам на картине Анны Лепорской. Предположительно, арт-вандалом оказался сотрудник ЧОПа — ручку в руки он взял в первый же день работы в музее.
«В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской — это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы центра.
О том, что арт-вандалом оказался сотрудник ЧОПа, также рассказал накануне исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов. По его данным, озвученным в ходе посвященной инциденту встречи, охранник пририсовал глаза абстрактным фигурам на картине Лепорской сувенирной ручкой центра, которая лежала у него в кармане.
После этого сотрудник ЧОПа сразу же ушел из музея и несколько дней не выходил на связь, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего. Имя подозреваемого не называется — известно только, что ему около 60 лет. Отмечается, что это был первый день работы охранника в галерее.
Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) была передана Ельцин Центру в качестве экспоната выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Третьяковской галереей. Пририсованные шариковой ручкой глаза заметили вечером 7 декабря две посетительницы выставки. Полотно сняли с экспозиции и досрочно возвратили в Москву, сама выставка продолжит работать до 20 февраля.
Дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря — почти через две недели после происшествия. Тогда в управлении МВД по Екатеринбургу отказали в возбуждении уголовного дела — так как «причиненный ущерб оценивают около 200 000 рублей, что является незначительным». После этого Министерство культуры России обратилось с жалобой в Генпрокуратуру. Уголовное дело по факту вандализма было возбуждено только в начале февраля.
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