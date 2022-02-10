От азбук Бенуа и Маяковского до киберкукол с лицом Fka Twigs: 13 главных выставок февраля

«Сестры Поповы. Non-Human»

Когда: до 10 мая

Где: «Эрарта»

Футуристические куклы близнецов Екатерины и Елены Поповых — феномен модной индустрии и современного искусства. За ними охотятся коллекционеры по всему миру от дизайнера Жана-Поля Готье до фотографа Ника Найта. Даже если Поповы дают кукле лицо певицы Fka Twigs (с ее согласия, конечно), все равно в нем угадывается что-то от самих сестер. Вероятно, пермская магия, которую не рассеял переезд в секретную мастерскую под Петербургом. На выставке в «Эрарте» их киберкукол можно рассмотреть во всех мельчайших подробностях и впервые — в офлайне. Это ретроспектива за 18 лет.

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