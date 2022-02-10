От азбук Бенуа и Маяковского до киберкукол с лицом Fka Twigs: 13 главных выставок февраля

Проекты библиотек Финляндии с архитектурной биеннале в Венеции, ретроспектива кибербогинь сестер-близнецов Поповых, а также азбуки Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Владимира Маяковского, Александра Самохвалова и Алисы Порет — «Собака.ru» рассказывает о главных выставках февраля 2022 года в Петербурге.
Центральная библиотека Хельсинки Oodi / Архитектурное бюро ALA Architects, 2018
«Mind-Building / Конструируя сознание»
Когда: до 10 апреля
Где: библиотека Алвара Аалто в Выборге
Под абстрактными двуязычным названием скрывается выставка, которую Финляндия показывала четыре года назад на архитектурной биеннале в Венеции. Это экспозиция о 17 зданиях библиотек страны. Старейшая тут библиотека Рикхардинкату, построенная Теодором Хейером в 1881 году. Самый новый проект — Центральная библиотека Хельсинки Oodi от архитектурного бюро ALA, открывшаяся в декабре 2018 года. Локация проведения тоже, конечно, не случайна. Где бы еще, как ни в спроектированном Алваром Аалто здании, архитектурная подборка смотрелась наиболее органично.
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Кукла Popovysisters стала героиней обложки альбома певицы Граймс.
«Сестры Поповы. Non-Human»
Когда: до 10 мая
Где: «Эрарта»
Футуристические куклы близнецов Екатерины и Елены Поповых — феномен модной индустрии и современного искусства. За ними охотятся коллекционеры по всему миру от дизайнера Жана-Поля Готье до фотографа Ника Найта. Даже если Поповы дают кукле лицо певицы Fka Twigs (с ее согласия, конечно), все равно в нем угадывается что-то от самих сестер. Вероятно, пермская магия, которую не рассеял переезд в секретную мастерскую под Петербургом. На выставке в «Эрарте» их киберкукол можно рассмотреть во всех мельчайших подробностях и впервые — в офлайне. Это ретроспектива за 18 лет.
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Кружок художественной самодеятельности завода "Красный треугольник". Репетиция концерта к XХ-летию ВЛКСМ. 1938 г.
«Фабрика народных талантов»
Когда: до 28 апреля
Где: Музей политической истории
Фотовыставка в Музее политической истории посвящена кружкам художественной самодеятельности в СССР — с 1920-х по 1980-е. А это и любительские театры при колхозах и фабриках, и конкурсы каэспэшников (от КСП — клуб самодеятельной песни) при строительстве БАМ. Примечательны тут с исторической и антропологической точки зрения не только сами запечатленные события, но и авторы снимков. Это работы Карла, Александра и Виктора Буллы, Якова Халипа, Эммануила Евзерихина, Василия Федосеева, Владимира Савостьянова, Георгия Лугового. Конечно, часть кадров сделаны и фотографами-любителями — странно было бы обойти это увлечение советских граждан при заявленной теме.
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Самохвалов Александр Николаевич, буквы Ж и З. Эскиз для неосуществленного издания "Азбука". 1920
«Время азбуки»
Когда: с 11 февраля по 10 апреля
Где: KGallery
Собрать азбуки художников века ХХ и ХХI в одной экспозиции в KGallery придумали несколько лет назад. И вот, наконец, выставка-блокбастер стартует. Свои азбуки создавали Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Елизавета Бем, Владимир Маяковский, Александр Самохвалов, Алиса Порет и многие другие. Покажут не только сами издания, но и графику к ним. В том числе работы авторов вполне современных: от Ильи Кабакова и Анатолия Белкина до Никиты Алексеева. К выставке обещают выпустить каталог и сувениры, регулярно проводить в галерее арт-завтраки и мастер-классы для детей.
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Фестиваль современной британской фотографии. Марк Пауэр, фотография из серии «26 различных окончаний» (2003–2005)
Фестиваль современной британской фотографии
Когда: с 11 февраля по 10 апреля
Где: «Росфото»
Проект организован в «Росфото» при участии Magnum — лучшего фотоагентства репортажной журналистики в мире. Основных событий на фестивале два. Во-первых, ретроспектива классика Марка Пауэра «Картинки из дома», включающая все его знаменитые серии (она начнется с 11 февраля). Например, «26 различных окончаний» — фиксация им неуловимого сурового обаяния пригородов Лондона. Во-вторых, выставка работ актуальных британских фотографов (ее можно будет увидеть с 17 февраля). Это фантазии и размышления Аннабель Элгар, Стивена Барриджа, Алекса Мака и многих других о сказках, мифах и поп-арте.
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Иван Горшков «Кристалл чистейшей крезы»
Когда: с 12 февраля по 2 апреля
Где: Marina Gisich Gallery
У «художника года» ярмарки Cosmoscow-2017, лауреата «Инновации»-2020 и номинанта премии имени Кандинского-2021 Ивана Горшкова стартует персональная выставка в Marina Gisich Gallery. Вынесенный в название «кристалл чистейшей крезы» — концепт, что арт рождается и из обыденного (не путать с кристаллом-первопричиной первоначал из трека 2HСompany). Будут фирменные ироничные реди-мейды, скульптуры и коллажная серия.
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«Осколки Стеклянного городка»
Когда: с 12 февраля по 15 мая
Где: музей «Невская застава»
Градозащитница и блогер Ника Артемьева исследует прошлое Петербурга по осколкам, которые находит на берегах рек (для такого поиска есть специальный термин «мадларкинг»). В ее коллекции сотни фрагментов дореволюционной посуды и других предметов, зафиксированные в проекте «Стеклянный городок». Они и стали основой выставки, которая открывается в «Невской заставе». Их дополнят вещами из фондов музея, созданными на Стеклянном заводе до 1890 года, фотографиями и документами.
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Сергей Русаков. Композиция «этюд. поиск материала» 2018–2020 Фарфор, шамот
«Память материала. Фарфор Сергея Русакова»
Когда: с 12 февраля по 26 мая
Где: Главный штаб Эрмитажа
Выставка Сергея Русакова в Главном штабе посвящена сотрудничеству Эрмитажа и ИФЗ. Тут будет, например, скульптурная группа в честь Дмитрия Виноградова, создателя русского фарфора. А еще — панно и инсталляции, доказывающие, что фарфор — это не обязательно только лишь про посуду и что-то утилитарное. Русаков работает на ИФЗ уже 27 лет, а с 2001 года еще и преподает керамику и стекло в Академии им. Штиглица.
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Одноручный сосуд. Синее стекло. Восточное Средиземноморье, I в. Из коллекции А.В. Новикова. Найдена в некрополе Нимфея (?).
«В поисках античного Боспора. К 150-летию со дня рождения М. И. Ростовцева»
Когда: с 14 февраля по 15 мая
Где: Манеж Малого Эрмитаж
Археологическая выставка в Эрмитаже будет по-настоящему комплексной. Тут место нашлось и артефактам античного Боспорского царства — а это золотые ожерелья, серьги, браслеты и алабастры — и истории раскопок и изучения наук о классических древностях с ее героями вроде Михаила Ростовцева, и коллекционерам антиков, и сложностям реставрационных процессов.
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«Porkchop. La Catedral»
Когда: с 18 февраля по 19 июня
Где: «Эрарта»
Американец Porkchop известен в большей степени как уличный художник — своими муралами в Нью-Джерси. Хотя он также создает и, например, скульптуры (их и покажут в «Эрарте»). Его работы чаще всего вдохновлены эксплуатационно-объективирующими образами женщин на винтажных фото эпохи пин-апа. Но включают и макабрические мотивы — в духе мексиканских верований про День мертвых (в поп-культуре они присутствуют, например, в мультфильме «Тайна Коко»).
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Константин фон Рибен «Клеточная делегация»
Когда: с 19 февраля
Где: Kunsthalle nummer sieben
Один из участников арт-группы «Север 7» Александр Цикаришвили возвращается к кураторству. Первым его проектом этого года станет персональная выставка в галерее на Большой Зеленина выпускника Академии Штиглица Константина фон Рибена. В своих скульптурах он миксует легированную сталь, гальванику, пластик и стекло, создавая работы 3D-ручкой.
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Ваза с восемью ручками. Испания, Андалузия, XVI в. Прозрачное зеленое стекло.
«Испанский стиль. Стекло и художественный текстиль ХVI–ХIХ веков в собрании Эрмитажа»
Когда: с 23 февраля по 18 сентября
Где: Синяя спальня Зимнего дворца
Испания — страна солнца, ярких красок и открытого проявления чувств. Это сконцентрировано не только в фильмах Альмодовара или прозе Сервантеса, но и даже в вещах вполне обыденных и декоративно-прикладных — скатертях с вышитыми мифическими птицами и зверями, затейливых вазах с восемью ручками и кружевах с крупными цветами. Из фондов Эрмитажа для выставки выбрали лучшие образцы.
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Павел Михайлов «Открытый слой»
Когда: до 13 февраля
Где: Arts Square Gallery
Галерея на Итальянской улице показывает работы Павла Михайлова, соединяющего машинное и живое, ручное и репродуцированное: фото и абстрактную живопись. Они слоями замешиваются на каждом проекте, делая его уникальным, хотя метод создания тут полиграфический, то есть изначально подразумевает серийность. Все процессы художник на каждом этапе проделывает сам: от компьютерной обработки файлов до замешивания красок, которые в момент высыхания становятся токсичными (в прямом смысле). По его словам, «длительная медитация над цветом а-ля Ротко или шаманский танец Поллока невозможны, скорее моя работа напоминает спецоперацию, расписанную по минутам».
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