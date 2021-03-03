Знакомьтесь, сестры Поповы: они создают в тайной мастерской под Петербургом космических кукол, одна из которых есть даже у Илона Маска

Как вы оказались в Ленобласти?

Лена: Не сразу. Мы родились и выросли в Перми, там закончили художественную школу. В Екатеринбурге учились в Архитектурно-художественной академии. Затем романтическая история забросила нас на несколько лет в Харьков. Оттуда мы начали часто ездить на международные выставки, а авиасообщение в Харькове, как известно, не самое интенсивное. Вопрос о переезде в крупный российский город встал очень остро.

Почему им стала не Москва?

Лена: Мы всегда мечтали жить на природе. А чем мегаполис больше, тем труднее доехать из области к центру и к аэропорту. Москва вообще необъятная.

Катя: Переехать в Петербург посоветовал наш близкий друг, крупный коллекционер искусства Вадим Зверев. Мы частенько приезжали к нему в гости и прониклись городом. А для жизни нам приглянулось местечко под Токсово, окруженное озерами и лесами с дикими зверями. Сейчас у нас там дом-дуплекс: рабочая студия, фотозона, площадка для медитаций и йоги. Можем включать музыку так громко, как всегда хотелось!

Лена: С нами живут два той-терьера, а еще недавно мы приютили котенка. Домашние животные были с нами, сколько себя помним. Если в детстве мы приходили в гости к друзьям, где нет питомцев, сразу возникало ощущение неуютного, мертвого пространства. Мы бы не смогли жить без взаимодействия с животными и с растениями. Школьницами мы собирали в городском зимнем саду отводки, которые разрешали взять смотрители. Так мы вырастили редкий кактус…

Катя: …и красивую ползянку — у нее были не листочки, а какие-то будто распухшие иголки. Очень нежные.