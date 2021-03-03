Знакомьтесь, сестры Поповы: они создают в тайной мастерской под Петербургом космических кукол, одна из которых есть даже у Илона Маска

Две эльфийские сестры-принцессы живут в северо-западном лесу и оживляют космических кукол в тайной мастерской на озерах. Переехав из Перми, художницы устроили под Петербургом студию, где по секретным технологиям собирают кибербогинь, которые, кажется, вот-вот заговорят. Их аксессуары: корсеты, ободки с шипами и техно-банты — настолько футуристичны, что они выпустили коллаборацию с брендом Harry Cooper — очки с пирсингом. И это только начало.
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На Екатерине: серьга и кольцо Rose Celeste Dior Joaillerie, платье и туфли Christian Dior
На Елене: серьги Rose Celeste Dior Joaillerie, рубашка, шорты и туфли Christian Dior
Футуристические куклы близнецов Екатерины и Елены Поповых — феномен модной индустрии и современного искусства. За ними охотятся коллекционеры по всему миру от Жана-Поля Готье до Ника Найта. И важно: даже если Поповы дают кукле лицо Fka Twigs (с ее согласия, конечно), все равно в нем угадывается что-то от самих сестер. Вероятно, пермская магия, которую не рассеял переезд в секретную мастерскую под Петербургом.
Кукла PopovySISTERS живет у Илона Маска! Полупрозрачная кибербогиня ручной работы украсила обложку альбома певицы Граймс, и теперь, вероятно, в нее играет сын Илона и Граймс по имени X/E A-12. Вангуем: гостья из будущего, прилетевшая из Петербурга, вскоре отправится на Марс.
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На Екатерине: серьги Gem Dior, Dior Joaillerie, пиджак Christian Dior, очки PopovySisters x Harry Cooper
На Елене: серьги, браслет и ожерелье Rose Celeste, Dior Joaillerie, часы La Mini D de Dior Satine, брюки и жилет Christian Dior, очки PopovySisters x Harry Cooper
Кукла из колекции Little Owl, PopovySisters
Как вы оказались в Ленобласти?
Лена: Не сразу. Мы родились и выросли в Перми, там закончили художественную школу. В Екатеринбурге учились в Архитектурно-художественной академии. Затем романтическая история забросила нас на несколько лет в Харьков. Оттуда мы начали часто ездить на международные выставки, а авиасообщение в Харькове, как известно, не самое интенсивное. Вопрос о переезде в крупный российский город встал очень остро.
Почему им стала не Москва?
Лена: Мы всегда мечтали жить на природе. А чем мегаполис больше, тем труднее доехать из области к центру и к аэропорту. Москва вообще необъятная.
Катя: Переехать в Петербург посоветовал наш близкий друг, крупный коллекционер искусства Вадим Зверев. Мы частенько приезжали к нему в гости и прониклись городом. А для жизни нам приглянулось местечко под Токсово, окруженное озерами и лесами с дикими зверями. Сейчас у нас там дом-дуплекс: рабочая студия, фотозона, площадка для медитаций и йоги. Можем включать музыку так громко, как всегда хотелось!
Лена: С нами живут два той-терьера, а еще недавно мы приютили котенка. Домашние животные были с нами, сколько себя помним. Если в детстве мы приходили в гости к друзьям, где нет питомцев, сразу возникало ощущение неуютного, мертвого пространства. Мы бы не смогли жить без взаимодействия с животными и с растениями. Школьницами мы собирали в городском зимнем саду отводки, которые разрешали взять смотрители. Так мы вырастили редкий кактус…
Катя: …и красивую ползянку — у нее были не листочки, а какие-то будто распухшие иголки. Очень нежные.
Рисовать вы тоже начинали с флоры?
Лена: Рисовали все! Делали бумажных кукол с головами лисиц и кошек, и у каждого персонажа был свой характер и большой гардероб. Изучали породы собак, динозавров, скелеты животных, много разного. Подростками увлеклись верховой ездой и общением с лошадьми. Занимались на ипподроме и у частных владельцев. За несколько лет научились всему — от запрягания лошади в дуговую упряжь до курсов иппотерапии с детьми.
Катя: Очень впечатляло, насколько она эффективна при лечении ДЦП — мы видели невероятные результаты!
Лена: Так что у нас много скульптур животных. В коллекции CULT — священные кошки. Гиены и обезьяны — в коллекции SKIN на тему африканского искусства. В мастерской хранится небольшая скульптура лошади.
Ваши куклы настолько идеальны, что страшно представить, как долго вы делаете каждый экземпляр!
Лена: Стационарная кукла — произведение искусства. Одну коллекцию из десяти-двенадцати объектов мы создаем год.
Катя: А изготовление шарнирной куклы с мейкапом, париком, костюмом и обувью требует две-три недели.
Лена: Шарнирная кукла больше предназначена для игры. Это арт-объект, которому можно менять образ. Таких покупают люди творческих профессий — дизайнеры, фотографы, иллюстраторы. Она служит идеальной моделью. А для кого-то и психотерапевтом. Один молодой человек рассказал, что кукла спасла его от самоубийства — просто потому, что ждала дома, и он не хотел ее бросать. А незнакомая девушка написала, что, глядя на нашу куклу, перестала стесняться своих оттопыренных ушей. Шарнирным куклам мы сделали ушки нарочито торчащими. Старшая сестра в юности комплексовала по их поводу, несмотря на наши уверения, что это красиво.
А еще у кукол широко расставленные глаза, родинки и щербинки. Абсолютно бодипозитивные малышки, разве что без лишнего веса.
Лена: В детстве мы не любили худощавые тела. Наши персонажи уже тогда имели кругленькие, гладенькие формы. И нынешние куклы обладают здоровым неанорексичным телом. Прошлой осенью мы к тому же выпустили модель плюс-сайз, назвали ее Venus.
Катя: У наших кукол хитрые пропорции. Ноги, руки и голова по отношению к длине тела у них человеческие. Но мы немного утончили торс и ноги, чтобы на них хорошо смотрелась одежда. К примеру, платье с корсетом за счет толщины материалов могло бы очень сильно визуально расширить тело в талии.
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На Екатерине: серьги и кольцо Rose Celeste, Dior Joaillerie, часы La Mini D de Dior Satine, Dior Horlogerie, платье Christian Dior, очки PopovySisters x Harry Cooper
На Елене: серьги Gem Dior, Dior Joaillerie, платье Christian Dior, очки PopovySisters x Harry Cooper
Как вы работаете? Лена делает парики, Катя — мейк, или наоборот?
Катя: По-разному. Или в четыре руки, или распределяем задачи.
Лена: Нам очень помогают мужья. Игорь — правая рука по связям с общественностью, а еще талантливый музыкант и звукорежиссер. Это его саундтреки звучат к каждой коллекции на сайте. Миша — «отдел снабжения», а также автор великолепных индивидуальных коробок для кукол.
Сколько стоит заказать у вас куклу?
Лена: Коллекционеры, наверное, не хотели бы, чтобы мы озвучивали стоимость их приобретений. Но цена бланковой шарнирной куклы сопоставима с пальто Gucci.
Катя: Каким пальто?! С носками Gucci! Что не перестает удивлять.
Лена: Только у нас в эту сумму входят большие затраты на производство: формы отливаем в профессиональной студии Stardolls в Москве из высококачественного дорогого пластика — он не бликует и со временем не желтеет.
Катя: Если бы мы делали своих голышек из китайского материала, то давно бы разбогатели. Но это совсем не то.
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На Елене: юбка, свитер и сумка Bottega Veneta, туфли Le Silla, очки Oakley (все — ДЛТ)
На Екатерине: юбка и свитер Alexandre Vauthier, туфли и сумка Bottega Veneta, очки Maison Margela (все — ДЛТ)
Куклы из из новой, еще не выпущенной коллекции Feathered Serpent, PopovySisters. Скульптура: Валерий Бытка. «Рыбаки и хулиган»
Что ж, ребята из Китая маниакально следят за трендами. А вы?
Лена: Совсем не следим. Для нас повторять чьи-то идеи значит не раскрывать свой потенциал. Нужно чувствовать время, раз мы пришли в этот мир, чтобы достичь самореализации.
Катя: Я верю, что существует единое информационное поле безграничного вдохновения. Если ты чувствителен, у тебя развита творческая интуиция — точно получишь к нему доступ. Идеи часто пересекаются, и лучшие дизайнеры работают в унисон. Лет шесть назад, к примеру, мы придумали куклу, обвязанную косами, как шибари. Уже отсняли ее, и тут у FKA Twigs вышел клип Pendulum, где ее тело тоже перехвачено косами. Наши мысли пролетели друг от друга прямо в миллиметре!
Great minds think alike. Поэтому вы потом начали сотрудничать?
Лена: Просто у певицы похожие пропорции лица с нашими молдами (частями-заготовками для кукол. — Прим. ред.). Мы предложили ей идею, она откликнулась, запостила куклу в инстаграм, что нам очень польстило. И все-таки сотрудничество со звездами это очень, очень непросто!
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На Екатерине: очки Gucci (ДЛТ), юбка и пиджак Alina Gritsaeva, серьги, цепь и подвеска 22.13
На Елене: очки Alessandra Rich (ДЛТ), юбка (кейп) Meowshka Vintage, пиджак Alina Gritsaeva, серьги и кольца 22.13
Вообще, иметь куклу с собственным лицом — довольно пугающий экспириенс. Вы верите в то, что у натуралистично выглядящих игрушек есть душа?
Лена: Абсолютно каждое тело обладает энергией. И материал, к которому мы прикасаемся руками, тоже. А чтобы придать лицу куклы выражение, мы дополнительно вкладываем в него собственные эмоции.
Катя: Мне кажется, это физический процесс — ты даешь им часть своей жизни, потому что в момент создания тебя просто не существует. И каждая кукла по-разному проявляет характер. Причем характер того человека, которому предназначена.
Лена: Но это все — только при условии работы руками. Трехмерные программы идеальны для проектирования туфель, мебели. А смоделированная скульптура никогда не получится живой и дышащей. И хотя к посту с таким мнением мы недавно крепко получили в комментариях от ЗD-кукольников, мы его никогда не поменяем.
Катя: Кстати, мы тоже хотели задать вопрос! Почему вы решили снимать нас с совами?
Ну, сова — это что-то лесное и магическое, из пермского колдовства!
Лена: Вот это да! А вы знаете, что Little Owl — это название самого популярного молда наших кукол. И также большинство лиц наших кукол названы именами птиц, а среди них — Tawny Owl!
Магия!
Текст: Алла Шарандина
Фото: Камилла Ханапова
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Джейн Сытенко, Валерия Ниренштейн
Визаж: Алена Кондратьева, Евгения Сомова
Hairstyle: PopovySISTERS
Продюсер: Лима Липа, Маргарита Саратова
Свет: Иван Волков SkyPoint
Ретушь: Жанна Галай
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