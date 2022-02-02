Петербуржцам покажут осколки дореволюционной и раннесоветской посуды на выставке проекта «Стеклянный городок»

Стеклянный городок — исторический район на левом берегу Невы, ограниченный Обводным каналом, Невой, Глухоозерским шоссе, железнодорожными путями и Большим Смоленским проспектом. Выставка создана в соавторстве с одноименным проектом, который возник в 2020 году. Его создательница — градозащитница и автор блога об архитектурных деталях Ника Артемьева. Куратором со стороны музея «Невская застава» выступила заместитель директора Алина Зоря.

В основу проекта «Стеклянный городок» легла коллекция осколков, найденных на территории селения Стеклянного завода. Сейчас она насчитывает несколько тысяч осколков преимущественно дореволюционной и раннесоветской посуды. Ее часть и будет представлена на экспозиции. На выставке также представят осколки из коллекции проекта, вещи из фондов музея «Невская застава», произведенные на Стеклянном заводе до 1890 года, фотографии и документы.

«Мы очень мало знаем о быте и повседневной жизни этого исторического района, но даже эти небольшие фрагменты материальной культуры позволяют нам совершенно по-новому взглянуть на жизнь промышленной окраины Петербурга в дореволюционный период», — отмечают кураторы.

«Осколки Стеклянного городка» откроется в музее «Невская застава» 12 февраля и продлится до 15 мая 2022 года. Вход осуществляется по билету в музей.