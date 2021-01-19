Что такое граферти? Показывают осколки, Максим Има и другие художники в новом арт-пространстве Invalid House

С 2019 года на улицах Петербурга можно увидеть граферти. Что это такое? Ответ на вопрос дает тотальная инсталляция в новом арт-пространстве Invalid House. Здесь на стенах, потолке, полу и даже окнах оставили свои рисунки и скетчи 16 российских и 10 европейских художников — в том числе осколки и лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Максим Има.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы арт-пространства, мифическое понятие «Граферти» формируется и распространяется Новыми Уличными (Н.У.) художниками с 2019 года. За этим словом скрывается «нечто странное, нерациональное, удивляющее глаз, но при этом гармоничное, органичное и существовавшее задолго до появления человека».
Граферти не противопоставляет себя субкультурному граффити, но апроприирует его инструменты. По словам кураторов, сам неологизм и его объяснения не так важны, как ощущение — именно эту возможность и предоставляет инсталляция.
О том, что такое граферти:
Граферти — это петроглифы и фрески, виноград пятилисточковый и грибы.
Граферти существовало задолго до появления человека.
Граферти апроприировало и субкультурное «граффити»:
впитало в себя понятия куска и контура, тэга и скетча.
Скетч — нечто соединяющее между Граферти и графикой.
Скетч может быть очень быстрым, небрежным, лишь обозначающим.
Или тщательным, медитативным, самостоятельно важным.
Как и Граферти.
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Все фотографии предоставлены кураторами проекта. Автор: Антон Селезнёв
На тотальной инсталляции под кураторством Константина Ставрова и Павла Безора представлены работы 16 российских и 10 европейских граферти-артистов — это abcdef, Bezor, Blazej Rusin, Eirik Falckner, fireone, Hams, Horbo, Ideefixe VON, Juzeppe Qebab, Medicine, Oxake, Romain Render, TEFRA90, Totipote, Анастасия Дунаева, Валера Дурак, ЛЯ, Максим Има, Матвей Кайф, НЁК, НГН, ОК, осколки, Подруга КМФ, Ульрих и Юра Кирюшин.
Разобраться в том, что такое граферти, можно в арт-пространстве Invalid House на Рижском проспекте, 8. Запись на посещение инсталляции доступна по ссылке.
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