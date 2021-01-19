Что такое граферти? Показывают осколки, Максим Има и другие художники в новом арт-пространстве Invalid House

Как рассказали «Собака.ru» кураторы арт-пространства, мифическое понятие «Граферти» формируется и распространяется Новыми Уличными (Н.У.) художниками с 2019 года. За этим словом скрывается «нечто странное, нерациональное, удивляющее глаз, но при этом гармоничное, органичное и существовавшее задолго до появления человека».

Граферти не противопоставляет себя субкультурному граффити, но апроприирует его инструменты. По словам кураторов, сам неологизм и его объяснения не так важны, как ощущение — именно эту возможность и предоставляет инсталляция.