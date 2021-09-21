Работы Ульриха, Павла Безора и Осколки выставлены на аукцион в поддержку арт-пространства Invalid House

На аукцион выставлены редкие работы, экспонировавшиеся в Invalid House — например, объект «Раскладушка» с выставки «Осколки: Уличное Домашнее» 2016 года, широкоформатная работа с выставки «Оздоровительные практики» Александра Титова 2021 года, лимитированная серия из четырех ризографий Павла Безора 2020 года и другие предметы.

В аукционе можно участвовать через комментарии на страницах арт-пространства в Instagram и Facebook, минимальный шаг — 1 тысяча рублей. Аукцион завершится в пятницу, 24 сентября, 21:00.

Полный список аукционных лотов: