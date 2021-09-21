Работы Ульриха, Павла Безора и Осколки выставлены на аукцион в поддержку арт-пространства Invalid House

Invalid House открыл онлайн-аукцион в поддержку собственного переезда. На продажу выставлены работы художников Ульриха, Павла Безора, Осколки и других, когда-либо выставлявшихся в арт-пространстве.
На аукцион выставлены редкие работы, экспонировавшиеся в Invalid House — например, объект «Раскладушка» с выставки «Осколки: Уличное Домашнее» 2016 года, широкоформатная работа с выставки «Оздоровительные практики» Александра Титова 2021 года, лимитированная серия из четырех ризографий Павла Безора 2020 года и другие предметы.
В аукционе можно участвовать через комментарии на страницах арт-пространства в Instagram и Facebook, минимальный шаг — 1 тысяча рублей. Аукцион завершится в пятницу, 24 сентября, 21:00.
Полный список аукционных лотов:
- Осколки — «Раскладушка». Объект с выставки «Осколки: Уличное Домашнее» (2016) и тотальной скетч-инсталляции «Граферти» (2020-21)
- Двухсторонний баннер-афиша выставок Граферти и Аэрограферти, 2020-21. Безор, Осколки, Ульрих, Ля.
- Александр Титов, широкоформатная работа с выставки «Оздоровительные практики», 2021.
- Осколки, Безор, Ля — скетч-карта с выставки «Граферти», 2020.
- Ля и Безор, большой формат с выставки «АэроГраферти», 2021.
- СЭР и Ульрих — «Пауки» с выставки «АэроГраферти», 2021.
- Павел Безор — лимитированная серия из 4 ризографий формата А3, 2020, все подписаны и пронумерованы художником.
- Матвей Кайф и Осколки — ризография «Кайф или больше», А3, 2018. Один из последних экземпляров тиража, подписан и пронумерован художниками.
- Печатные афиши с выставки «Граферти», Константин Ставров и Павел Безор. Осталось несколько штук, тираж 20 экземпляров, подписаны и пронумерованы.
Напомним, арт-пространство Invalid House открылось в январе 2021 года выставкой «Граферти». На тотальной инсталляции под кураторством Константина Ставрова и Павла Безора были представлены работы 16 российских и 10 европейских граферти-артистов. До 26 сентября в Invalid House также работает выставка «АэроГраферти». Арт-пространство на Рижском проспекте, 8 закроется после «Открытой грибной выставки», которая пройдет с 3 по 17 октября.
«Мы будем вынуждены оперативно и полностью переместиться в другое место, сейчас в процессе поиска. По этому поводу мы представляем вашему вниманию редкие работы по стартовым ценам, доступным всем. Это одновременно и возможность качественно пополнить коллекцию, и поддержать нас в сложный момент», — объяснили необходимость аукциона создатели арт-пространства.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.