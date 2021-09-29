Более 50 художников и коллекционеров покажут свои вариации на тему грибов в рамках «Открытой грибной выставки №1» в Invalid House

Как рассказали «Собака.ru» в Invalid House, открытая грибная выставка проводится впервые и объединяет авторов очень разных поколений — как художников, так и «детей наших дней». На выставке будут представлены работы более 50 авторов и коллекционеров — в том числе Владимира Стерлигова, Геннадия Устюгова, Антонины Алексеевой, Александра Титова, Матвея Кайфа, Кирилла Кто и Павла Безора, а также предметы из собрания Сибирского микологического общества и Музея грибов Югры.

В рамках выставки покажут редкие архивные материалы, предметы быта, природные объекты и многое другое. Программа мероприятий включает в себя лекции, звуковой перформанс и экскурсии. Куратором выступил один из идеологов арт-пространства Константин Ставров.

Это последнее событие Invalid House на старом месте — в пространстве на Рижском проспекте, 8. После этого арт-пространство сменит локацию — в поддержку переезда ранее был объявлен онлайн-аукцион. «Открытая грибная выставка №1» откроется 3 октября, в Международный день грибника, и продлится до 17 октября. Расписание и билеты можно посмотреть по ссылке. «Приходите и приносите грибы!» — резюмируют в Invalid House.