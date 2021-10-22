В Петербурге арт-скандал! Как художники Виктор Забуга и Максим Гамма не поделили стену Дома культуры на Обводном

«Собака.ru» узнала у стрит-артистов, что они думают по этому поводу

Перекрывать чужую работу своим куском в граффити-сообществе считается проявлением неуважения. Художники рисуют что-то поверх только в том случае, если прежняя работа на этом месте практически утрачена. Ответ Осколки на вопрос о том, чем на самом деле является «война» Виктора Забуги и Максима Гаммы, был лаконичен: «Чикари хайпуют». Другой художник, попросивший не упоминать его имени, заявил: «То, что кто-то перекрывает кого-то — это знак недоброй воли. Можешь сделать лучше и нет места — окей! Перекрывай красиво и достойно. Не падай в грязь лицом, созидай и твори, не разрушай».

«Максим Гамма взял эти смайлики с почтовых марок, которые нарисовал другой художник, и украл формы ромашек у японского художника — микс из насмотренности. То, что кто-то перекрывает кого-то — это знак недоброй воли. Можешь сделать лучше и нет места — окей! Перекрывай красиво и достойно. Не падай в грязь лицом, созидай и твори, не разрушай.

Граффити-вежливость у всех разная. Нам пофигу, кто ты и что ты, мы тени улиц. Стрит-арт — чаще всего фэйм и коммерция, даже то, где есть золотые слова, крутая техника или что-то интересное, рано или поздно попадет в поле зрение обычных людей и художников. Украденное творчество — байт, твори, а не копируй.

Забуга — интересный художник-татуировщик, авангардный. Макс Гамма — какая-то фигня для обывал, высосанная из пальца. Изначально граффити — это что-то интересное и зачастую опасное, выражение на стенах, поездах, фургонах, гаражах… Надо разделять творческую работу (дизайн) и пшик на стенке»