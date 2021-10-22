В Петербурге арт-скандал! Как художники Виктор Забуга и Максим Гамма не поделили стену Дома культуры на Обводном

Художники Виктор Забуга и Максим Гамма не поделили стену заброшенного Дома культуры X-летия Октября на Обводном канале. Больше месяца они наносят свои куски поверх работы «противника» — на фасаде уже шесть слоев краски и бумаги. «Собака.ru» пересказывает историю конфликта и разбирается, хайп это или война. И при чем тут Бэнкси?
Свое имя и фамилию на стене заброшенного Дома культуры X-летия Октября на Обводном канале художник и татуировщик Виктор Забуга оставил еще летом и по канону — на свободном от тегов пространстве. В сентябре большую часть стены покрыл наклейкой другой артист — Максим Гамма, чьим «фирменным» стилем является улыбающаяся ромашка, напоминающая знаменитый «Цветок-матанго» Такаси Мураками. В разное время его можно было встретить в Петербурге на газелях, таксофонных автоматах, остановках общественного транспорта, стикерах тут и там.
На стене от тега «Виктор Забуга» осталось только «Виктор За» — остальные буквы закрыла собой покрытая цветами «простыня», свисающая с крыши здания. «Дорогой мой друг, совсем скоро я приоткрою занавес и ты сможешь понять, какую историю цветов я подготовил для тебя», — заявил тогда Гамма. Спустя четыре дня Забуга выступил с ответом. Художник изобразил пенис, который мочится на работу Максима Гаммы, и поделился с подписчиками: «Я не люблю пИсать публично, но такая ситуация, что стало невтерпеж».
Гамма ответил Забуге 13 октября. Он оставил поверх собственной «простыни» плакат с изображением художника, одетого в розовые майку и шорты. На шарже Забуга также носит ободок в цвет комплекта с заячьими ушами. «Виктор За», оставшийся от первоначального тега художника, было дополнено буквами «йка». «Зайка» красовалась на людях недолго — по данным «Бумаги», Забуга «не нашел ответа лучше, чем просто сорвать плакат со своим изображением». Однако кто именно порвал работу Гаммы — история умалчивает. От комментариев оба художника отказываются.
Накануне в противостояние Виктора Забуги и Максима Гаммы вмешалась петербургская команда граффити-райтеров DobroCrew — это они в мае 2021 года пробрались на монтажно-заправочный комплекс космодрома «Байконур» и разрисовали недостроенный космический челнок «Буран». 18 октября художники оставили на стене Дома культуры фразу «The end of love story» («Конец истории любви»), иронизируя над конфликтом. Надпись появилась ровно по середине стены, затрагивая и «простыню» Гаммы, и остатки «испражнений» авторства Забуги.
Забуга молчать не стал и вернулся на спот — на сегодняшний день он последний, кто оставил работу на стене Дома культуры. Его ответом стал карикатурный портрет, нахально улыбающийся и показывающий средний палец одной рукой, другой — поджигающий «Конец любовной истории». «Похоже, в Санкт-Петербурге появляется стена Забуги, это почти как стена Цоя. А вообще хорошая история, победила дружба», — резюмировали в аккаунте StreetArt From SPb. Победила или нет — вопрос времени. Максим Гамма уже отреагировал на новую работу Виктора Забуги с подписью «Season 2», по-видимому, намекая на продолжение.
«Собака.ru» узнала у стрит-артистов, что они думают по этому поводу
Перекрывать чужую работу своим куском в граффити-сообществе считается проявлением неуважения. Художники рисуют что-то поверх только в том случае, если прежняя работа на этом месте практически утрачена. Ответ Осколки на вопрос о том, чем на самом деле является «война» Виктора Забуги и Максима Гаммы, был лаконичен: «Чикари хайпуют». Другой художник, попросивший не упоминать его имени, заявил: «То, что кто-то перекрывает кого-то — это знак недоброй воли. Можешь сделать лучше и нет места — окей! Перекрывай красиво и достойно. Не падай в грязь лицом, созидай и твори, не разрушай».
«Максим Гамма взял эти смайлики с почтовых марок, которые нарисовал другой художник, и украл формы ромашек у японского художника — микс из насмотренности. То, что кто-то перекрывает кого-то — это знак недоброй воли. Можешь сделать лучше и нет места — окей! Перекрывай красиво и достойно. Не падай в грязь лицом, созидай и твори, не разрушай.
Граффити-вежливость у всех разная. Нам пофигу, кто ты и что ты, мы тени улиц. Стрит-арт — чаще всего фэйм и коммерция, даже то, где есть золотые слова, крутая техника или что-то интересное, рано или поздно попадет в поле зрение обычных людей и художников. Украденное творчество — байт, твори, а не копируй.
Забуга — интересный художник-татуировщик, авангардный. Макс Гамма — какая-то фигня для обывал, высосанная из пальца. Изначально граффити — это что-то интересное и зачастую опасное, выражение на стенах, поездах, фургонах, гаражах… Надо разделять творческую работу (дизайн) и пшик на стенке»
Анна Спирина
Искусствовед — о «войне» Виктора Забуги и Максима Гаммы:
Казалось бы, стрит-арт, как и другие явления уличной культуры, давно утратил маргинальный статус, переместившись в неравномерно вспаханное поле современного искусства. При этом для широкого зрителя работы уличных художников зачастую остаются непонятными, сами авторы продолжают утверждать, что творят в соответствии с некой Традицией Улиц, о которой однозначно договориться между собой не могут, а исследователи тем временем эту Традицию уже записывают на скрижалях новостных порталов.
Выглядит это примерно так же, как транслировавшиеся в свое время на телеканале «Культура» передачи, в которых именитые филологи пытались анализировать рэп-батлы в традициях серебряного века русской поэзии. Рассматривать «войну» Виктора Забуги и Максима Гаммы с точки зрения искусствоведения кажется таким же странным занятием. Мы можем, конечно, оценивать степень остроумия визуальных панчей, приводить аргументы «за» и «против» признания стены Дома культуры «хол-оф-фэйм», говорить об «исконно существовавшем законе», запрещающем закрашивать чужие работы или, наоборот, выводить конфликтность в статус основного признака уличной культуры. Можем вспомнить про конфликт Бэнкси и Роббо (надеясь, что в этот раз никого не найдут с разбитой головой), или долго спорить о степени оригинальности ромашек Максима Гаммы, пытаясь понять, является ли цитирование в данном случае художественным приемом или это все же плагиат.
В это время вся тусовка, от Абиха до Покраса, будет веселиться в комментах, поделившись на два лагеря — защитников «андеграунда» и поклонников приятной глазу «коммерции». При этом главным произведением, возникшим в ходе «войны», будет инфоповод — как и любой публичный конфликт, выгодный для обоих участников. Настолько, что сложно перестать представлять, как они вместе пьют пивко. И размышлять, не последовать ли совету коллеги и не перекрыть ли в очередной раз стену Дома культуры через трафарет этим комментарием и прочими материалами на тему, чтобы они наконец обрели свой полный смысл.
Бэнкси vs Robbo
В 1985 году тогда еще 15-летний британский андерграундный художник Король Роббо нарисовал граффити под штаб-квартирой Британской транспортной полиции на стене у Риджентс-канала в Камдене — в месте, до которого можно было добраться только по воде. Большая полноцветная часть граффити, названная «Robbo Incorporated», с годами стала самым старым стрит-артом в Лондоне. Ее не трогали ни власти, ни другие граффитисты.
Пока в 2009 году Бэнкси намеренно не уничтожил большую часть работы. Он разместил свой кусок поверх «Robbo Incorporated», изобразив расклейщика обоев. Спустя несколько месяцев Король Роббо восстановил часть своего граффити — на его новой версии рабочий делал надпись «King Robbo» серебряными буквами. Через три дня перед словом «King» появились буквы «Fuc». Буквально на следующий день Роббо затер оскорбление. Бэнкси вернулся — и вовсе закрасил стену черной краской.
Это стало причиной заочной вражды между художниками. История заинтересовала журналистов — так в 2011 году в эфире Channel 4 был показан документальный фильм «Войны граффити» («Graffiti wars»), снятый Джейн Престон. К тому времени Роббо уже несколько месяцев находился в коме после случайного падения с лестницы. Как «дань ему и как попытка положить конец вражде» Бэнкси добавил к граффити Короля «Camden Robbo» корону, баллончик и символ пламени над ним.
Король Роббо так и не вышел из комы и умер в 2014 году в возрасте 44 лет. Вражда двух художников была окончена, но косвенно продолжалась — «Team Robbo» продолжали портить работы Бэнкси. Последний раз имя покойного соперника появилось на его граффити в Рединге в марте 2021 года. Часть работы, размещенной на стене старой тюрьмы, в которой отбывал наказание сам Оскар Уайльд, была закрашена красной краской и припиской: «Team Robbo» («Команда Роббо»).
«Улица нам улыбнулась»
В 2019 году каллиграф Покрас Лампас и мультимедиа художник Андрей Бергер создали на брандмауэре одного из домов Москвы стрит-арт в поддержку велодвижения, но спустя время неизвестный перекрыл работу кислотно-зеленым смайлом. «Коллега по цеху» художников нанес его специальным методом — заправленной под высоким давлением краской в огнетушителе.
Тогда Покрас заявил, что «не будет читать мораль о том, что это все дичь, бескультурье и глупость», решив «ответить нестандартно». Бергер осудил поступок: «Считаю недопустимым портить чужое искусство, будь то граффити кусок или масштабный мурал. Мотив вандала остался скрыт. Несмотря на то, что смайл сам по себе — символ позитивный, воспринимаю эту интервенцию как неуважение к авторам».
Покрас и Бергер начали продавать мерч с «улыбкой». «Если вандал решит заявить права на эту работу, мы с радостью отчислим ему роялти с продаж. Правда, перед этим ему придется оплатить внушительный счет за восстановление фасада — ведь нужно уважать чужую работу, не правда ли?» — рассудил каллиграф. Бергер в свою очередь отметил: «Весь этот перфоманс обозначил несколько тем для обсуждения в художественном и социокультурном поле. Самая острая — это адекватная площадка для самовыражения художников, которой очевидно не хватает».
В Петербурге первая площадка для легального нанесения стрит-арта открылась под мостом Бетанкура. До конца года еще два легальных спота появятся в Петроградском и Колпинском районах. Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что площадки не только обезопасят фасады зданий от незаконных граффити, но и «дадут возможность уличным художникам творить и создавать в городе свои тематические современные пространства».
В 2019 году в Петербурге также планировали принять законопроект о легализации стрит-арта, согласно которому эскизы работ будут утверждать чиновники. «Собака.ru» изучила законопроект и поговорила с городскими стрит-артистами о том, нужно ли городу одобренное уличное искусство.
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