Знакомьтесь, художник Виктор Забуга — забомбил своим портретом весь город, одел группу «Пошлая Молли» и заколлабился с Converse

Сейчас многие сетуют на то, что современное искусство стало очень социальным. Твои работы на фоне этой тенденции выглядят как новое наивное: дивный яркий мир с котами, медведями, роскошными женщинами и цыплятами.

Мне кажется, за социальностью прячется нежелание выразить свое нутро, четко обозначить свое «я». Парадоксально, но высказываться в творчестве на остроактуальные темы стало безопаснее и лайкоемчее. Даже в рэп-музыке популярны те, кто читает о политике. Я считаю, это довольно тупо. Посмотри, как на сломе целой системы появился русский авангард! Им не нужно было акционизма: линии, кубизм, беспредметность, ржавчина объектов — ты сразу понимаешь брутальное и векторное настроение того времени. Черный квадрат — вообще очень ясная штука, пиксель, начало эпохи. Я понимаю, что не все могут видеть красивое, многие принимают за красивое понятное. Некоторые считают, что в моей манере нет ничего особенного, кто-то даже называет ее дошкольным рисованием, но ты попробуй приди к этой идее.

В моих работах все наполнено цветом — они яркие, пестрые, кричащие. Это моя фриковая вселенная, где все сумасшедшие и каждый ходит своим внутренним миром наружу. Мне кажется, это классно, и для меня это способ сказать условное «нет войне». Я очень вдохновляюсь красочностью ЛГБТ-тусовки, которая сложилась вокруг меня за пределами России, это дико веселые и модные ребята, ты как будто смотришь сериал «Друзья» вживую. Причем ориентация вообще не важна, в Берлине все предельно стремятся выразить себя во внешнем и объединяются в этом очень позитивном движении.