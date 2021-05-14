Первые площадки для легального нанесения стрит-арта появятся в Петроградском и Колпинском районах

Создание площадок для легального нанесения стрит-арта предусмотрено в составе согласованных проектов благоустройства — на территории «Зима-Лето парк» Колпинского района, а также рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Площадки появятся здесь до конца 2021 года — в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Создание таких площадок решает сразу две задачи. Первая — мы обезопасим фасады городских зданий от незаконных граффити, ведь несанкционированное нанесение изображений на городские стены запрещено законом. Вторая — «уличные художники» получат возможность творить и создавать в городе свои тематические современные пространства. А это важно для культурного и туристического облика Петербурга», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, о том, что в Петербурге появятся специальные конструкции для нанесения стрит-арта и граффити, стало известно летом 2020 года. Тогда сообщалось, что их планируется размещать как на постоянной, так и временной основе — в том числе и в центре города. В ноябре Комитет по градостроительству и архитектуре поддержал инициативу. Планировалось, что конструкции будут появляться вблизи «мест активного отдыха молодежи».