Куда пойти на Art Weekend? 20 главных событий от галерей и арт-пространств Петербурга

Art Weekend — день открытых дверей петербургских галерей и арт-пространств. Это одновременно исследование текущего состояния местной художественной сцены, важное для профессионального сообщества, и большое общедоступное городское событие. В этом году флагман третьего Кураторского форума ГМИИ имени Пушкина пройдет с 16 по 17 октября и объединит более 50 площадок, работающих с совриском — галереи, арт-пространства, музеи и мастерские. «Собака.ru» выбрала 20 главных событий из насыщенной программы уикенда современного искусства в Петербурге.
Уличное искусство
manual²
«Мануал» — это серия проектов на стыке урбанистики и современного искусства. Проект основан на исследовании пересечения физических и цифровых «не-мест» со ссылками на работы Марка Оже, Джеймса Балларда и Марка Фишера. Вводя такое понятие как «digital non-place», участники проекта рассматривают влияние «не-мест» на современную массовую культуру и урбанистику. На этот раз «не-местом» стала парковка строительного магазина «Максидом» на Уральской улице.
Где: Уральская улица, 1Л
manual² на Уральской улице
Art Block
Выставка уличного искусства Art Block, организованная пространством Benua Art Garden, — это паблик-арт-проект о стереотипах, сложившихся о современном искусстве, реакциях публики на творческие порывы художников, о страхах и заблуждениях. Проект разрушает представление о стрит-артистах как о вандалах, хулиганах и этаких enfant terrible совриска. Художники-участники — Владимир Абих, Максим Има, Наташа Пастухов, Антон Артабстрактов, Миша Маркер, Стас Багс, Люба Лисицина, Надя О и Иван Симонов.
Где: улица Академика Павлова, 7
Двор Капеллы
В проекте «Дополненная нереальность» исследуются процессы случайных взаимосвязей. Три автономных участника — дизайнер Мария Длугоборская, художник по стеклу Светлана Федорова и художник по свету Мария Смирнова. Каждому из них отведена определенная узкопрофильная роль.Результатом становится световая проекция, регулируемая генератором случайных чисел под управлением искусственного интеллекта. Инсталляция будет собрана и настроена непосредственно на фестивале, результат абсолютно случаен.
Где: набережная реки Мойки, 20
Аутсайдерское искусство
Invalid House
«Открытая грибная выставка» проводится впервые и объединяет авторов очень разных поколений — более 50 художников, коллекционеров и «детей наших дней». В экспозицию вошли редкие архивные материалы, предметы быта и природные объекты Владимира Стерлигова, Геннадия Устюгова, Антонины Алексеевой, Александра Титова, Матвея Кайфа, Кирилла Кто, Павла Безора, а также экспонаты из собрания Сибирского микологического общества и Музея грибов Югры. Куратором выступил идеолог арт-пространства и участник объединения «Новые Уличные» Константин Ставров.
Где: Рижский проспект, 8. Вход платный по регистрации
Студия «Новые городские художники»
Первый релиз издательского проекта AMINAZINE представляет собой коллекцию из 30 зинов и иллюстрированных книг. Их авторы — самобытные художники, находящиеся в интернатах, реабилитационных центрах и психоневрологических диспансерах. Всех их объединяет опыт социальной изолированности и отрезанность от культурной повестки.
Где: набережная Макарова, 12, вход со двора (1 этаж)
Библиотека и искусство
Библиотека книжной графики
Творчество московского художника Валерия Корчагина сочетает в себе многие подходы в создании так называемых рукотворных книг. Персональная мифология автора достаточно самобытна: в ней переплетаются личный опыт, нетривиальные бытовые сюжеты и разнообразные подходы — от эстетики ар-деко до панковской репрезентации книги. Произведения в рамках выставки Libri Liberum трансформируются из традиционных кодексов в тотальные инсталляции, напоминающие монументальные поп-ап конструкции, которые увлекают зрителя в мир книги и мистификации, где грань между реальным и иллюзорным практически не видна.
Где: 7-я Красноармейская улица, 30/16
Библиотечный центр «Маяк»
Выставка «Спустись на Землю!» — это подборка арт-проектов из одноименной выставки, которую курировало Творческое объединение кураторов (ТОК) в июле 2021-го в галерее «Люда». В центре внимания выставки — вопросы жилищной политики и недвижимости, которые рассматриваются 13 приглашенными авторами в условиях меняющейся социально-политической реальности. В экспозицию вошли семь проектов в самых разных форматах — включая радиоспектакль об истории Юго-Запада Петербурга, мини-музей о взрослении в 1990-х и биологический эксперимент по созданию строительного материалы нового поколения.
Где: Ленинский проспект, 92, корпус 1
«Спустись на Землю!»
Новые пространства
Музей городской скульптуры на Невском проспекте
Государственный музей городской скульптуры получил новые помещения на Невском проспекте — в бывшем доме Строгановых, по соседству с филиалом Русского музея. Только в рамках Art Weekend проект откроет свои двери до официального запуска пространства и покажет работы молодых художников, которые переосмысляют классические скульптурные формы.
Где: Невский проспект, 19
Музей городской скульптуры на Невском проспекте
ArtBox
Выставочный зал ArtBox — новое пространство на Каменноостровском проспекте, а «Вирусы Сальери» — его премьерная экспозиция. Представленные работы основоположника «Pinning Art» Валерия Гриковского являются результатом размышлений на тему науки и искусства, цифрового и аналогового. Он как бы препарирует объект своего изучения: в ход идут бумага и картон с графическими изображениями, нанизанными на энтомологические булавки и строительные гвозди наподобие экспонатов естественно-научного музея.
Где: Каменноостровский проспект, 11, корпус 2А
Выставки в рамках Art Weekend
Zerno
Выставка Сергея Щербакова «Дача» — воспоминание о жизни за городом и переосмысление этого опыта, представленное в снимках, проекциях и объектах. «Озеро. Насыпь железной дороги. Около уходящего в небо ствола ели, в тени ветвей — Рубикон. Тут были вкопаны два железных рельса, и ты входил или выходил между ними. Потом остался один. Сейчас дорога превратилась в тропу, зажатая кустами с обеих своих сторон, думаю не найти и ям-следов, но и не нужно это. Важно — здесь граница, незримая черта входа. Хотя иногда ее и не заметишь, бывает, пройдешь, закутавшись в слова-мысли, мимо».
Где: 2-ая линия Васильевского Острова, 17
YABA (Young Adult Bastard Artists)
Платформа YABA представляет современное искусство, реализуемое в различных медиа, — от графики, скульптуры и живописи до фотографии, видео и медиаискусства. Выставка «Открытое частное собрание дома 21» пройдет в доме же таинственных коллекционеров — месте, которое скрывает в себе много историй, секретов и сплетен. Лазейки, неизвестно куда ведущие двери, дымоходы, укрытия для птиц и иной живности — обживая эти пространства, хозяева не выселяют то, что было до них, а становятся хранителями этих ценностей.
Где: улица Большая Зеленина, 21, над Kunsthalle nummer sieben.
MYTH Gallery
Sleepers Club — первый персональный выставочный проект художника Евгения Гаврилова. Представленная работа выросла из его музыкальной, а затем и из аудиовизуальной практики, когда к звуку постепенно добавлялось видео и технологии виртуальной реальности. Для выставки Евгений впервые собрал разрозненные работы последних шести лет и объединил их темой сна. В основе тотальной интерактивной инсталляции — проект «ХХ:ХХ» — авторский сериал художника, каждый эпизод которого появляется 20 числа месяца в 20:20 с начала локдауна. На время выставки в пространстве галереи будут воссозданы интерьеры из сериала и виртуальные пространства, созданные художником.
Где: улица Чайковского, 61
«Стыд»
«Стыд» — это независимое экспериментальное пространство индивидуально опыта, где зритель остается с искусством один на один на 15 минут. В рамках Art Weekend здесь будет представлена новая выставка «Сопротивление бесполезно» художницы Александры Гарт. «Мертвое дерево вторит земле. Корни растекаются черной плотью. Тень паутин перекрывает пути. Блуждающие огни, подобно змеиным глазам, ведут в пасть пустоты».
Где: канал Грибоедова, 18/20. Вход по регистрации.
«Сопротивление бесполезно»
NAMEGALLERY
Персональная выставка Олега Хмелева «Бим — Бом» представлена в формате тотальной инсталляции на тему трансмутаций и пограничных состояний и включает абстрактные и фигуративные полотна, графические композиции, скульптуры, объекты и видео. Автор абсурдистских перформансов, неизменный участник «Север-7», бытописатель гаражей и их маргинальных обитателей создает размышление о мире «тварном» и «нетварной энергии», идущих всегда врознь, но рядом. Как Бим и Бом.
Где: Большая Конюшенная улица, 2, 3 этаж
Галерея One’s Mind
Скульпторы Иван Зубарев и Владислав Муханов посвятили свою новую выставку «В подвешенном состоянии» теме памяти, для них метафорой этой категории становится гараж. Это своеобразное хранилище, где находятся вещи — которые в прошлом были важны, которые мы оставляем в надежде на то, что когда-нибудь они понадобятся вновь. Это «подвешенное состояние» соответствует хрупкости и уязвимости нашего мира. Подвешенные скульптуры, извлеченные из первичного контекста, в рамках экспозиции обретают новую жизнь, превращаясь из забытых вещей в экспонаты галерейного пространства.
Где: Шведский переулок, 2
Мастерская Аникушина, филиал Музея городской скульптуры
Бывшая мастерская известного скульптора ХХ века Михаила Аникушина сейчас используется как мемориальный музей и современное выставочное пространство. Выставка-эксперимент «Здесь могло быть ваше название» представляет работы 16 авторов и дает зрителю возможность ненадолго почувствовать себя куратором, дав собственные трактовки произведениям искусства и «настроив» выставку под себя. Включитесь в игру и найдите параллели между, казалось бы, несвязанными работами — соберите свой каталог, придумайте концепцию выставки и примите участие в записи аудиогида.
Где: Вяземский переулок, 8. Вход платный.
Коммунальная галерея «Егорка»
«Егорка» — квартира, которая время от времени становится публичным пространством для культурных мероприятий. Выставка Sailor Studies посвящена влиянию культового аниме SailorMoon на участников исследовательской группы: в разное время, в разном возрасте, в разных городах. В сравнительно комфортной обстановке квартирной выставки художники исследуют то, почему переживание этого аниме оказалось важным и трансформирующим для них.
Где: улица Егорова, 28. Вход платный по регистрации.
Арт-медиации в рамках Art Weekend
«Петербург после 2020». Арт-медиация Екатерины Беспаловой.
Маршрут медиации затрагивает широкий спектр тем, значимых в сфере современного искусства Петербурга, и превращает участников в исследователей городского пространства — они смогут увидеть, какие темы волнуют художников после опыта самоизоляции. В ходе арт-медиации запланировано посещение Центра современного искусства имени Сергея Курехина и галереи «Ателье без зеркал».
Всего запланировано четыре медиации, старт возле входа в арт-центр «Пушкинская, 10». Регистрация по ссылке.
«Обретая форму». Арт-медиация Влады Астафьевой.
На медиации участники будут исследовать и наблюдать различные формы, которые используют художники для воплощения своих идей. Это позволит им прочувствовать отклик, возникающий при взаимодействии с предметами, и создать собственную работу, в которой отразятся внутреннее состояние и полученный в ходе погружения в искусство опыт. В ходе арт-медиации участники также посетят галереи YABA и Kunsthalle nummer sieben.
Всего запланировано четыре медиации, старт на Большой Зеленина, 21. Регистрация по ссылке.
Дискуссионная площадка Art Weekend
Дискуссионная площадка будет функционировать в амфитеатре на территории «Ленполиграфмаша». Организаторы подготовят шесть дискуссий с людьми, работающими в сфере современного искусства — кураторами, художниками, продюсерами, преподавателями. Информационным партнером дискуссионной площадки выступает «Собака.ru». О чем поговорят эксперты?
Дискуссия №1. Руководитель Уральского филиала Пушкинского музея Кристина Горланова, сооснователь кадрового агентства в сфере культуры Zakadrom Юрий Юркин, искусствовед Анастасия Скворцова и руководитель отдела по техническому оснащению и реализации выставочной деятельности музея «Гараж» Анастасия Лесникова обсудят «Профессиональные траектории в культурной индустрии». Как за последние 10-15 лет формировались мультизадачность и профессионализация отдельных компетенций, «стеклянный потолок» у работодателей и работников, а также какие особенности коммуникации имеют стороны трудовых отношений. Регистрация по ссылке.
Дискуссия №2. «Отсутствующий собеседник. Практики преодоления социальной изоляции в художественном проекте». Куратор проекта для художников из ПНИ «Широта и долгота» Юлия Курмангалина, куратор инклюзивной программы Центрального выставочного зала «Манеж» Алена Агеева и художник Егор Рогалев выяснят, что есть творческое высказывание (потребность или привилегия?), кто может быть автором произведения искусства, перформанса или выставки, а также чьем отсутствие мы ощущаем, когда говорим о профессиональных художественных, театральных, музейных программах. Регистрация по ссылке.
Дискуссия №3. Пандемия показала, что интерес к искусству в открытых пространствах только возрос — в регионах все чаще инициируют паблик-арт резиденции и исследовательские проекты, нацеленные на создание художниками работ в городской среде. Однако главная аудитория паблик-арта, горожане, не всегда позитивно оценивают искусство на улицах. Что происходит с паблик-артом и как работать с широким зрителем? Обсудят куратор SAM Public Art Center и фестиваля «Арт Проспект» Лизавета Матвеева, социолог и урбанист Александра Ненько, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, художник Артем Филатов и куратор Ольга Широкоступ. Регистрация по ссылке.
Дискуссия №4. «Как культура меняет географию города». Директор Музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова, продюсер Ангелина Бурлюк, директор фестиваля «Арт Проспект» Сюзан Кац, директор по развитию Студии «Тихая» (Нижний Новгород) Наталья Коренченко и куратор проекта Benua Art Garden Анастасия Пронина поговорят о современном меняющемся городе и месте культуры в нем, обозначат понятие новой культурной географии и ее отношения с традиционной культурой, определят, что дает городам и их жителям современное искусство. Регистрация по ссылке.
Дискуссия №5. В городе появилось еще одно независимое выставочное пространство. Зачем? Об индивидуальных мотивах, выстраивании стратегии на арт-рынке, распределении обязанностей и способах «не выгорать» расскажут куратор независимого пространства fftn Ирина Аксенова, медиа-художник и куратор Андрей Головин, сооснователь галереи «Керка» Анастасия Разманова, кураторы галереи «Электрозавод» Вика Малкова и Дима Филиппов и главный куратор студии «Тихая» Алиса Савицкая в рамках дискуссии «Зачем мы вписались в ЭТО: исповедь создателей независимых пространств». Модератором выступит сооснователь пространства «Стыд» и экс-редактор «Собака.ru» Александра Генералова. Регистрация по ссылке.
Дискуссия №6. Что сегодня делают музеи и культурные центры для того, чтобы стать привлекательными для молодежи, но при этом не потерять себя? И в чем особенность работы с поколением Z? Поделятся случаями из практики, сложностями, находками и выводами начальник отдела художественных программ Северо-Кавказского филиала Пушкинского музея Мария Филатова, сотрудник Молодежного центра Государственного Эрмитажа Анна Тыренко, автор тиктоков «Пушкинский. Youth» Варвара Ляпнева и сотрудник отдела кураторских проектов ЦВЗ «Манеж» Александра Щербина. Регистрация по ссылке.
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