Куда пойти на Art Weekend? 20 главных событий от галерей и арт-пространств Петербурга

Арт-медиации в рамках Art Weekend

«Петербург после 2020». Арт-медиация Екатерины Беспаловой.

Маршрут медиации затрагивает широкий спектр тем, значимых в сфере современного искусства Петербурга, и превращает участников в исследователей городского пространства — они смогут увидеть, какие темы волнуют художников после опыта самоизоляции. В ходе арт-медиации запланировано посещение Центра современного искусства имени Сергея Курехина и галереи «Ателье без зеркал».

Всего запланировано четыре медиации, старт возле входа в арт-центр «Пушкинская, 10». Регистрация по ссылке.

«Обретая форму». Арт-медиация Влады Астафьевой.

На медиации участники будут исследовать и наблюдать различные формы, которые используют художники для воплощения своих идей. Это позволит им прочувствовать отклик, возникающий при взаимодействии с предметами, и создать собственную работу, в которой отразятся внутреннее состояние и полученный в ходе погружения в искусство опыт. В ходе арт-медиации участники также посетят галереи YABA и Kunsthalle nummer sieben.

Всего запланировано четыре медиации, старт на Большой Зеленина, 21. Регистрация по ссылке.