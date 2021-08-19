Поиск денег, сокращение штата и искусство на дому — как команда ГЦСИ адаптировалась к пандемии?

Институция, изучающая современное искусство, с командой из пяти человек агрессивно адаптировалась во время пандемии и осенью провела масштабный Art Weekend и Кураторский форум — десятки выставок по всему городу, арт-интервенция с провокационными билбордами и зины от молодых художников с доставкой на дом. Куратор Александра Генералова расспросила коллег о самых болезненных вещах: поиске денег, провалах на монтаже и потере арт-резиденции в Кронштадте. Команда ГЦСИ Петербург — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Искусство».
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Слева направо: на Наталье Хвоенковой: жакет Toteme, топ и юбка Nanushka, обувь Bottega Veneta; на Кристине Еременко: плащ, рубашка и брюки Lemaire, обувь Bottega Veneta; на Елене Филипповой: куртка и юбка Lemaire, рубашка Miu Miu, обувь Bottega Veneta (все — ДЛТ); на Марии Катц: платье Lemaire (Babochka Nevsky 152), обувь Bottega Veneta; на Анне Заведий: платье Lemaire (Babochka Nevsky 152), обувь Bottega Veneta (ДЛТ).
Действующие лица:
Мария Катц заведующая Северо-Западным филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (до 2020-го — ГЦСИ Северо-Запад)
Наталья Хвоенкова заведующая отделом художественных программ Северо-Западного филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина
Анна Заведий заведующая сектором творческих проектов
Кристина Еременко ведущий специалист сектора художественных программ
Елена Филиппова ведущий специалист сектора художественных программ
Генералова: Вы переехали в новый офис на Ленполиграфмаше, чем занимаетесь?
Хвоенкова: Из-за пандемии мы резко сократили команду, чтобы сохранить зарплаты. Поэтому, например, сборник научных статей по результатам Кураторского форума готовили три человека — в иных институциях в этом задействован целый издательский отдел. Сейчас мы в основном занимаемся поиском денег на проекты и пишем грантовые заявки.
Генералова: Целыми днями ищете деньги?
Филиппова: Ага, на этой неделе я как раз делала медиакит для потенциальных партнеров к следующим Форуму и Art Weekend. Посмотрела, сколько мы сделали за два года, и поняла — это классное событие. Нам точно должны дать денег.
Заведий: В 2019 году мы искали деньги на фестиваль «Впередсмотрящий» в Кронштадте на полузаброшенном форте «Константин» — у нас еще не было форума как кейса, наша команда только собралась. Я слепила презентацию и отправила другу моих родителей, который занимается дистрибуцией автомобилей. Это было, конечно, очень наивно, и, вспоминая эту презентацию, я понимаю, почему он отказал. В итоге филиал потратил на фестиваль 1 100 000 рублей госсубсидии, выделенной специально под мероприятие, и, благодаря куратору фестиваля Елене Губановой и ее договоренностям с владельцами форта, было еще 600 000 партнерских.
Катц: С деньгами на Кураторский форум в прошлом году нам повезло: мы получили грант от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, который даже превышал бюджет, поэтому мы добавили спецпроектов и увеличили смету. Обычно с финансовой стороной сложно: государственная субсидия на проекты либо мала и поступает поздно, то есть прямо к началу проекта, либо ее совсем нет.
Генералова: Сколько людей в этом году пришло на Art Weekend?
Филиппова: Мы искусственно занижали посещаемость, чтобы не нарушать требований Роспотребнадзора. Всего пришло 3 000 человек, в 2019 году было 7 000. Попасть можно было только по записи — всего у нас было 500 разных регистраций на Timepad. Одновременно в галерее или пространстве могло находиться не более 15 человек, то есть на каждый час было ограниченное количество таймслотов. Но было очень много онлайн-вовлеченности аудитории.
Заведий: На самом деле мы очень боялись: был ноябрь, пик эпидемии. Было страшно, что на какую-то площадку придет одновременно 30 человек, и будет скандал.
Филиппова: Мы опасались критики, так как понимали серьезность ситуации, поэтому соблюли все нормы, обеспечили участников масками, сделали таймслоты, многое увели в онлайн. Было морально непросто, но у нас были обязательства перед грантодателями, партнерами, отменить все было нельзя.
Хвоенкова: На дискуссии в Ленполиграфмаш в зал на 350 человек мы могли пустить только 50. При этом мы заплатили деньги за аренду зала, за аренду оборудования, чтобы у нас была трансляция. Было странно, но что делать.
Катц: Полтора месяца до основной части форума мы работали без выходных, нередко до 2 часов ночи. Было невероятное количество бумажной работы, почти 100 договоров, каждый из которых нужно было проработать, согласовать с экономистами и юристами музея. Наш бэк-офис не справился, по итогам проекта мы расстались с тремя сотрудниками филиала.
Филиппова: Зато с медиаохватом нам повезло, хотя из-за пандемии многие журналисты не смогли приехать на пресс-тур. Мы не растерялись, позвали блогеров из телеграма. И все важные нам федеральные издания выпустили про события тексты — мы этого не ожидали.
Катц: Не перестаю изумляться, что к трансляции дискуссий в сетях журнала Sobaka.ru подключилось более 30 000 человек!
Генералова: Самый мощный и медийный, на мой взгляд, проект Art Weekend'а сделали сами студенты. Я имею в виду баннеры у университетов с типичными цитатами, которые слышат студенты творческих специальностей — «Кто такой культуролог?», «Дизайном не заработаешь» или сакраментальное «Тебе надо рожать». Кажется, фото этих баннеров были во всех телеграм-каналах.
Хвоенкова: Все началось с того, что мы задумали сделать 4 арт-зина, которые всем желающим доставляли на дом. Это был ответ на пандемическую реальность, выставка на дом. Потом появилась идея сделать интервенцию в городскую среду в формате рекламных баннеров. Три зина делали художники, причем один был посвящен проблеме сокращения деревьев в городе — тема вроде бы очень актуальная. Но концептуально студенты обскакали деятелей современного искусства и попали в болевой нерв: фото разошлись по инстаграмам и собирали сотни комментариев с личным опытом разных людей. Мы с куратором Алиной Белишкиной просто предложили студентам критически разобрать университетскую реальность, собрать и переосмыслить истории, связанные с университетом.
Генералова: Я знаю, что администрация одного вуза была недовольна, что баннеры с этими высказываниями появились перед входом.
Хвоенкова: Да, один из баннеров мы сняли. Администрация решила, что такая интервенция оскорбляет университет. Мы пошли им навстречу как партнерам Кураторского форума.
Филиппова: Самое смешное, что баннер висел в ролле, где постоянно менялась разная реклама, среди которой был плакат мужского клуба с полуголыми дамами.
Генералова: Зачем вы делали выставки-интервенции современных художников вроде Евгения Гранильщикова и Алексея Таруца в пространствах местных вузов?
Заведий: Это было условие гранта Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, который дал нам денег на Форум. Мы договорились о стажировках, образовательных программах, а потом университет Герцена спросил: «Можете сделать мурал на здании Россетей?» И мы придумали интеграцию арт-объектов на территории университетов.
Хвоенкова: Мы хотели, чтобы современное искусство находилось в пространствах вузов, где ходят студенты. Но за неделю до того, как начался монтаж, вышло распоряжение: все уходят на удаленку. Поэтому люди попадали внутрь только по регистрации.
Заведий: Монтаж в некоторых университетах был очень тяжелый. Например, мы обсуждали скульптуру с прозрачным силиконом, всем она понравилась. Но курс доллара подскочил, и нам пришлось силикон заменить на пластик. Конечно, сотрудники вуза были крайне удивлены: они запомнили розовый силикон, а на эскизе было нечто другое. Но самая большая сложность была с AR-проектом «Термен» для Политеха, посвященным праотцу электронной музыки Льву Термену. Художники Ян Посадский и Олег Сороко сделали красивые маски в дополненной реальности.
Генералова: Сороко, кстати, очень известный диджитал-художник, который делал проекты для IBM и Adobe, сейчас популярен на криптоарт-рынке, коллаб со «Сбером» недавно делал. Классно, что вы привлекли артиста не из мира современного искусства, а из CG.
Заведий: Да, мы сидим в своем мире и часто не знаем, что происходит в других сферах. Так вот, частью этой работы в AR была ткань, на которой напечатаны красивые руки, управляющие терменвоксом. За день до открытия нам привозят эту ткань, которая должна висеть на улице, а вечером начинается дождь. Руки медленно стекают вниз, а на утро назначен пресс-показ. Ночью знакомый художник повез эту ткань стираться, мы ее вывернули, и Ян сам наносил краску, сидел в противогазе и ждал, когда все высохнет. Но к утру работа не успела досохнуть, и нам пришлось сказать журналистам, что объект не готов по техническим причинам. Можно сказать, что это провал, но знаешь, Ян Посадский так вдохновился этой историей, что разрабатывает уже с воронежским вузом, как повторить опыт Петербургского Art Weekend'а, а в Томске на днях открылась выставка в вузах со стрит-артистами.
Заведий: Да, получился такой эффект Art Weekend'а. Огромная скульптура Кати Соколовской уехала в Москву, выставлялась в галерее Osnova на персональной выставке.
Генералова: Вам повезло еще, что в Москве в этот момент все было закрыто и профессионалы арт-сферы в полном составе приехали в Петербург, можно сказать, от безысходности. Я, как куратор независимого пространства «Стыд», могу сказать: мы специально наш титульный проект подгадали под Форум, но не ожидали, что к нам заглянут москвичи, которых в принципе заманить куда-то сложно. Это нам очень помогло стать заметными на арт-сцене.
Хвоенкова: Многие нам потом писали, что открыли для себя Петербург: им казалось, что они всё про город и наших художников знали. И это мы говорим про профессионалов, которые должны следить за происходящим.
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Выставка «Конусхаоса»
Генералова: В этом году вы потеряли свою арт-резиденцию в Кронштадте, в которой в разное время работали важные российские художники: Кирилл Гаршин, Илья Долгов. Что произошло?
Заведий: Филиалы ГЦСИ стали филиалами Пушкинского музея по секретному документу, мы не видели его, он только для генеральных директоров, и из-за этой закрытой формы передачи мы были вынуждены не перезаключить договор с городом на аренду здания, а сделать новый запрос от Пушкинского. Мы его сделали, год ходатайство ходило по канцелярии Комитета по имуществу, и в начале 2021 года губернатор, выбирая из двух претендентов на здание, выбрал городское учреждение, не федеральное. Теперь здание передали одному из кронштадтских музеев, и это выглядит логично. Будем честны, мы не очень работали с местной аудиторией, поэтому нам было сложно доказать необходимость пространства под резиденцию именно там.
Хвоенкова: В Кронштадте у нас остается партнерство с филиалом Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость», у которого есть прекрасное здание — Итальянский дворец, построенный еще в XVIII веке. Художник Михаил А Крест обаял директора музея и в 2019 году открыл во дворце Музей современной алхимии и герметического искусства «Герметаж Архив» — тотальную инсталляцию-аллюзию на кунсткамеры XVII–XVIII веков. Кроме того, там постоянно открываются временные выставки, недавно был проект Влада Кулькова с бронзовыми скульптурами «Гидроморфы»: прообразами стали объекты, полученные посредством трансфигурации кипящего воска в русле реки. Такая фиксация столкновения живой и неживой материи.
Генералова: Музей на все это готов? Я была там — это консервативный военно-исторический музей в небольшом городе.
Хвоенкова: Михаил провел сеансы черной магии, судя по всему. Каждую неделю посмотреть на «Герметаж Архив» приходят группы курсантов, Михаил сам проводит экскурсии, и местным жителям все это интересно. Журналисты часто пишут о новых проектах в Кронштадте и включают в разные подборки.
Текст: Александра Генералова
Фото: Мария Павловская, архивы пресс-служб
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
Визаж и волосы: Дарья Силлварис, Светлана Холопова
Команда ГЦСИ снята в мастерской Марии Павловской во Дворце культуры им. Кирова на Васильевском острове. Здание построено в стиле конструктивизма с элементами неоклассики под руководством архитектора Н. А. Троцкого.
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