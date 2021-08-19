Поиск денег, сокращение штата и искусство на дому — как команда ГЦСИ адаптировалась к пандемии?

Генералова: Вы переехали в новый офис на Ленполиграфмаше, чем занимаетесь?

Хвоенкова: Из-за пандемии мы резко сократили команду, чтобы сохранить зарплаты. Поэтому, например, сборник научных статей по результатам Кураторского форума готовили три человека — в иных институциях в этом задействован целый издательский отдел. Сейчас мы в основном занимаемся поиском денег на проекты и пишем грантовые заявки.

Генералова: Целыми днями ищете деньги?

Филиппова: Ага, на этой неделе я как раз делала медиакит для потенциальных партнеров к следующим Форуму и Art Weekend. Посмотрела, сколько мы сделали за два года, и поняла — это классное событие. Нам точно должны дать денег.

Заведий: В 2019 году мы искали деньги на фестиваль «Впередсмотрящий» в Кронштадте на полузаброшенном форте «Константин» — у нас еще не было форума как кейса, наша команда только собралась. Я слепила презентацию и отправила другу моих родителей, который занимается дистрибуцией автомобилей. Это было, конечно, очень наивно, и, вспоминая эту презентацию, я понимаю, почему он отказал. В итоге филиал потратил на фестиваль 1 100 000 рублей госсубсидии, выделенной специально под мероприятие, и, благодаря куратору фестиваля Елене Губановой и ее договоренностям с владельцами форта, было еще 600 000 партнерских.

Катц: С деньгами на Кураторский форум в прошлом году нам повезло: мы получили грант от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, который даже превышал бюджет, поэтому мы добавили спецпроектов и увеличили смету. Обычно с финансовой стороной сложно: государственная субсидия на проекты либо мала и поступает поздно, то есть прямо к началу проекта, либо ее совсем нет.