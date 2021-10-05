Дмитрий Озерков, Никита Панин и Александра Генералова пояснили за NFT в новом выпуске «Хот Культур»

Участниками выпуска стали заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков, искусствовед Дарья Парфененко, художник Никита Панин, сооснователь пространства «Стыд» и экс-редактор «Собака.ru» Александра Генералова, менеджер Binance в России Антон Торопцев и экономист Дмитрий Прокофьев.

Герои выпуска выяснили, что такое NFT, как работают NFT-маркетплейсы, в чем эстетика NFT-искусства и кто его покупает, поговорили о проекте «Ваш токен хранится в Эрмитаже» и том, как выставлять токенизированное искусство.

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж выпустил серию NFT-токентов с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Самым дорогим проданным токеном стала NFT-картина «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи. Она была продана за 150,5 тысячи долларов — в 15 раз выше стартовой цены.

А уже завтра Русский музей откроет NFT Week — международную конференцию цифровой реальности, посвященную перспективам, тенденциям и проблемам NFT-рынка. Расскажут о возможностях интеграции NFT в свою деятельность на примере опыта крупных российских и международных компаний.