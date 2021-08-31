Все токенизированые цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй — представлен на маркетплейсе Binance. Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым, отмечают в музее, «придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне».

Все вырученные от продажи токенов средства будут переведены в Государственный Эрмитаж. Победители аукциона также получат видео в формате NFT с моментом подписания Пиотровским купленной ими копии. «Мы становимся свидетелями исторического момента — один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT. Маркетплейс стал связующей нитью мира искусства и технологий, и для нас этого огромная честь», — говорит глава Binance NFT Хелен Хай.