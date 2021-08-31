Государственный Эрмитаж выпустил серию NFT-токентов с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Продажи работ уже стартовали на маркетплейсе Binance, где о проекте «Ваш токен хранится в Эрмитаже» говорят следующее: «Мы становимся свидетелями исторического момента — один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT».
Все токенизированые цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй — представлен на маркетплейсе Binance. Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым, отмечают в музее, «придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне».
Все вырученные от продажи токенов средства будут переведены в Государственный Эрмитаж. Победители аукциона также получат видео в формате NFT с моментом подписания Пиотровским купленной ими копии. «Мы становимся свидетелями исторического момента — один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT. Маркетплейс стал связующей нитью мира искусства и технологий, и для нас этого огромная честь», — говорит глава Binance NFT Хелен Хай.
Михаил Пиотровский
О выпуске серии NTF-токенов с цифровыми копиями картин из коллекции Эрмитажа:
Эрмитаж — консервативный инноватор — консервативный музей, который использует новейшие технологии. К ним относится и наш проект «Ваш токен хранится в Эрмитаже», и вся наша работа c NFT. Мы расширяем цифровые возможности знакомства с коллекций Эрмитажа, с его залами и зданиями. Это пути, которые подчеркивают, с одной стороны, демократичность музея, с другой — доступность роскоши его посещения.
Но мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют Интернет, где по сути все имеют к ним доступ, но NFT — это чувство собственности, а в нашем случае — чувство причастности к Великому музею.
Напомним, уже в ноябре Государственный Эрмитаж проведет выставку произведений NFT-искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов. К открытию экспозиции будет приурочен выпуск токена на основе «Черного квадрата» Малевича.
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