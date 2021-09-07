Аукцион длился неделю. На маркетплейсе были выставлены цифровые копии картин из собрания Государственного Эрмитажа — «Композиция VI» Василия Кандинского (1913 год), «Юдифь» Джорджоне (1504 год), «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (1490-1491-й годы), «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне (около 1876 года) и «Куст сирени» Винсента Ван Гога (1889 год). Стартовая цена каждого токена составляла 10 тысяч долларов, продажа велась за BUSD — стейблкоин, привязанный 1:1 к доллару США.

Как пишет «Интерфакс», «Мадонна Литта» Да Винчи с самого начала аукциона была фаворитом среди инвесторов, в последнюю минуту торгов ставка взлетела с 96 до 150 тысяч долларов. За несколько секунд до конца аукциона пользователь с ником «8zz0» предложил за цифровую копию 150,5 тысячи долларов — и лот был продан. По правилам торгов необходимая для покупки сумма резервируется на счете в момент ставки и отменить ее нельзя.

«Композиция VI» Кандинского была продана за 80 тысяч долларов, «Юдифь» Джорджоне — за 65 тысяч, «Уголок сада в Монжероне» Моне — за 74 тысячи, а «Куст сирени» Ван Гога — за 75 тысяч долларов. Таким образом, итоговая цена NFT на пять полотен из коллекции Государственного Эрмитажа составила 444,5 тысячи долларов. Все средства перейдут музею.

Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Само место подписания, залы Эрмитажа, также закреплены в метаданных. «Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься», — отмечал ранее Пиотровский. В свою очередь владельцы цифровых копий картин смогут продемонстрировать NFT в цифровом виде для любых целей — как коммерческих, так и некоммерческих.