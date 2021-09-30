Русский музей проведет конференцию цифровой реальности, посвященную NFT-рынку

NFT Week — международная онлайн-конференция цифровой реальности, посвященная перспективам, тенденциям и проблемам NFT-рынка. Организаторы конференции, Digital Art Foundation и Русский музей, расскажут о возможностях интеграции NFT в свою деятельность на примере опыта крупных российских и международных компаний.

Основная часть конференции пройдет 6 и 7 октября в Русском Музее и впервые объединит лидеров мнений в области блокчейн технологии, NFT, искусства и гейм-индустрии. В числе спикеров — генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, художник Миша Most, владелец компании по венчурным инвестициям в блокчейн проекты Charlie Hu, специалист по цифровым трансформациям индустрии моды Людмила Норсоян.

В рамках онлайн-конференции организаторы презентуют уникальную платформу, на которой деятели искусства смогут найти поддержку для воплощения своих NFT-проектов. Подробности программы и регистрация на конференцию по ссылке.

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж выпустил серию NFT-токентов с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Самым дорогим проданным токеном стала NFT-картина «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи. Она была продана за 150,5 тысячи долларов — в 15 раз выше стартовой цены.