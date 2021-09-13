В России начнет работу первая площадка по продаже NFT-искусства. Куратором станет Дмитрий Озерков

Платформа объединит в себе торговую площадку, виртуальную галерею с постоянными и временными экспозициями и новостной портал о цифровом искусстве. На платформе можно будет просмотреть и купить работы художников из Петербурга, Москвы и других регионов России, причем для некоторых из них формат NFT станет новым.

Кто из художников будет выставляться в цифровой галерее объявят позднее. Сейчас петербургская школа Masters проводит конкурс-отбор произведений, который продлится до 11 октября.

Напомним, Государственный Эрмитаж выпустил серию NFT-токентов с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Продажи работ уже стартовали на маркетплейсе Binance, где о проекте «Ваш токен хранится в Эрмитаже» говорят следующее: «Мы становимся свидетелями исторического момента — один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT».

Помимо этого, в ноябре Эрмитаж проведет выставку произведений NFT-искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов. К открытию экспозиции будет приурочен выпуск токена на основе «Черного квадрата» Малевича.

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков готовит в нем первую в России выставку-исследование NFT-арта (она так и будет называться NFT-Art). Для тех, кто все еще не до конца понимает, что такое невзаимозаменяемые токены и зачем они нужны, он прочел лекцию в школе Masters.