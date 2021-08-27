Малютка Илон Маск и Доге в королевских одеждах. Художница из Петербурга рисует объемные картины в виртуальной реальности

Художница из Петербурга Надежда Бей уже больше двух лет рисует объемные сюрреалистичные картины в виртуальной реальности, в которые можно погрузиться и рассмотреть их со всех сторон. Среди работ девушки можно найти как абстрактные формы и фэнтезийные сюжеты, так и героев мемов и поп-культуры.
Художница выкладывает в свой Instagram Irreal Art скриншоты и небольшие видео «изнутри» своих работ, а также абстрактные зарисовки и эскизы. Это было вначале пути, теперь они сменились полноценными пейзажами и сюжетными сценками, по которым можно прогуляться. Одним из первых масштабных проектов Бей стал календарь, для которого художница нарисовала 12 иллюстраций на каждый месяц, пишет TJ.
В аккаунте Irreal Art можно найти не только пейзажи, но и работы других жанров. Девушка рисует портреты, переносит в виртуальную реальность картины известных художников, посвящает рисунки известным личностям и резонансным событиям.
Недавно художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок, а после — альтернативную коллекцию конструктора OLEG City. Сейчас он показал концепт Lego по мотивам «Деревни дураков». Там есть Морячок-дурачок и даже безумная пчела!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.