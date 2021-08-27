Малютка Илон Маск и Доге в королевских одеждах. Художница из Петербурга рисует объемные картины в виртуальной реальности

Художница из Петербурга Надежда Бей уже больше двух лет рисует объемные сюрреалистичные картины в виртуальной реальности, в которые можно погрузиться и рассмотреть их со всех сторон. Среди работ девушки можно найти как абстрактные формы и фэнтезийные сюжеты, так и героев мемов и поп-культуры.