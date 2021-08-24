Куратор Эрмитажа Дарья Панайотти: «Во времена Сесила Битона были свои Анастасии Ивлеевы и даже Меган Маркл»

О том, каково это — быть куратором Эрмитажа

Эрмитаж — огромная, сложная структура, здесь непросто работать, приходится выполнять множество функций. Куратор должен, отложив в сторону сомнения, суметь всех вокруг убедить в верности своих решений. Хотя сомнения — это естественно. Толстой говорил, что работа нуждается в подпитке «энергией заблуждения». А поскольку Эрмитаж огромный, убедить надо много людей. При этом музей дает привилегию брать не острой актуальностью, а основательностью, продуманностью. Его имя дает возможности: какому еще музею доверят оригиналы Рафаэля?

Большая институция определенным образом дисциплинирует и выстраивает тебя, становится частью твоей идентичности — это не для всех. Работа в Эрмитаже — вызов для человека как для творческой единицы. Твои слова — это не просто твои слова, это слова сотрудника Эрмитажа. Через музей ты говоришь с большой аудиторией и обязан аргументированно рассказать, что и зачем ты показываешь. Для меня это одна из самых интересных вещей в профессии: объяснить сложные вещи простым языком для каждого. Я больше склонна именно к архивной работе, исследую фотографию и организую конференцию по теории фотографии в Европейском университете. Отсюда и такой ракурс на творчество Битона. Дмитрию Озеркову, начальнику Отдела современного искусства Эрмитажа, это тоже показалось интересным: копнуть поглубже в архивные источники и материалы — он понимает такой подход. Важно ведь не просто показать ныне живущих художников, но работать с современной тематикой, отвечая на запрос аудитории.