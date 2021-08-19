Арт-проект NUNC представит новую выставку "Welcome Home" в бутик-отеле DOM

Современные художники выставки приглашают зрителей в гости с 28 по 30 августа в бутик-отель DOM на Гангутской, 4. Они выставят в номерах тотальные инсталляции, посвященные дому и родине. Пространство отеля на время выставки «Welcome Home» превратят в притягательное пространство, которым и является дом.
В своих работах авторы обращаются к психологической значимости дома и рассказывают личные истории о тоске, радости, чувстве безопасности и обретении независимости вдали от родных мест.
Создательница проекта, магистр нью-йоркского Sotheby's Institute of Art Елизавета Климко вместе с кураторами и медиаторами стремится превратить поход на выставку в дружеский визит, где дистанция между зрителем и произведением искусства сводится к минимуму. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.
В прошлом выставки этого проекта также проходили в Петербурге в разных локациях. К примеру, особняке Мясникова на Восстания, 45. В нем приняли участие основоположник экобренда Chiveskella Николай Воскресенский, вышивальщица Полина Осипова, скрещивающая в своих работах искусство, моду и ювелирное дело, живописец Павел Коломиец, который перепридумывает новый реализм и многие другие.
Еще одна выставка проходила в особняке Милютина. В ней художники представили размышления на тему балета — вневременного пластического искусства.
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