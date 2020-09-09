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В особняке Мясникова открывается арт-проект NUNC

С 18 по 20 сентября в особняке Мясникова на Восстания, 45 пройдет арт-проект NUNC, состоящий из серии паблик-токов, выставки современного искусства и благотворительного аукциона.

Название экспозиции в переводе с латыни означает «сейчас» — настоящее время является основным мотивом творчества всех участников. Среди них — основоположник экобренда Chiveskella Николай Воскресенский, вышивальщица Полина Осипова, скрещивающая в своих работах искусство, моду и ювелирное дело, живописец Павел Коломиец, который перепридумывает новый реализм и многие другие.

Помимо образовательной программы организаторы обещают музыкальную: 19 сентября перед гостями выступят солисты Михайловского и Мариинского театров, а также электронные музыканты под кураторством худрука Synergy Orchestra Ильи Тена. Завершит трехдневный марафон благотворительный аукцион, где будут продаваться экспонируемые работы. Часть вырученных средств направят в фонд AdVita.

Все желающие могут зарегистрироваться на сайте nunc2020.ru для посещения мероприятия

  • Особняк Мясникова

Елизавета Климко

Куратор проекта Nunc

Идея создания Nunc появилась у меня еще в 2018 — тогда мы с художником Артемием Лысиковым задумали собрать в одном месте остросовременное искусство из двух столиц. Открытие пришлось отложить: сначала я уехала учиться в магистратуре нью-йорского Sotheby’s, а затем наступил карантин. Как только это стало возможным, мы с медиапродюсером Дмитрием Осташевским возобновили работу над проектом: Дима занялся визуальной и музыкальной частью, а я кураторской частью. Хотелось найти художников, которые не обращаются к прошлому или будущему, а исследуют жизнь прямо в эту секунду. Я собрала актуальных молодых артистов (самому старшему 33), экспонирующихся крайне редко, но точно достойных внимания!

Фото: Вадим Борденюк

Leontiy Kasatkin,
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