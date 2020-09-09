В особняке Мясникова открывается арт-проект NUNC

С 18 по 20 сентября в особняке Мясникова на Восстания, 45 пройдет арт-проект NUNC, состоящий из серии паблик-токов, выставки современного искусства и благотворительного аукциона.

Название экспозиции в переводе с латыни означает «сейчас» — настоящее время является основным мотивом творчества всех участников. Среди них — основоположник экобренда Chiveskella Николай Воскресенский, вышивальщица Полина Осипова, скрещивающая в своих работах искусство, моду и ювелирное дело, живописец Павел Коломиец, который перепридумывает новый реализм и многие другие.