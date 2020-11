Как выпускница нью-йоркского Sotheby's Елизавета Климко развивает современное искусство в Петербурге

From Salon to Biennial: History of Exhibitions & Display (от салона до биеннале: история выставок и экспозиций — Прим. ред.) — лидер моего личного рейтинга, знакомивший с историей выдающихся международных выставок и показавший принципы успешного экспонирования.



Но самый значимый для меня предмет — Professional Practice in Art Business: Auction Business (профессиональная практика в арт-бизнесе: аукционный бизнес — Прим.ред.), по которому я написала магистерскую диссертацию «Роль куратора в курированных аукционах на примере Sotheby's». Изучала, как аукционные дома устроены изнутри и как они позиционируют себя в постоянно меняющемся ландшафте арт-рынка.