Как выпускница нью-йоркского Sotheby's Елизавета Климко развивает современное искусство в Петербурге

На петербургской арт-сцене новый игрок! Выпускница нью-йоркского Sotheby's Елизавета Климко запустила проект NUNC. В колонке для «Собака.ru» она представила его манифест и рассказала о выставке «Vivus/Domum», проходящей в эти выходные.
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Елизавета Климко
Об искусствоведческом образовании в России и США
В старших классах школы я решила связать свою жизнь с современным искусством, потому что считаю его бесконечно многоликим, многообразным, вызывающим крайне неоднозначные эмоции. Совриск трудно классифицировать, помещать в какие-то рамки, а иногда даже непросто описать — от этого он становится еще интереснее!
Я поступила на факультет Свободных Искусств и Наук СПбГУ и позже выиграла конкурс на программу обмена с Bard College в Нью-Йорке. В России все университетские курсы, с которыми сталкивалась, были очень базовыми и общими. В Штатах же давали узкоспециализированные знания. Самым ярким был курс, полностью посвященный перфомансу. В ходе него мы не только изучали историю, но и сами создавали произведения, основываясь на выдающихся примерах прошлого. Также в Bard я изучала искусство с 1989 года, русский авангард (был очень интересен взгляд иностранных вузов), брала курсы по кураторской практике. В тот момент поняла, что нужно продолжать учебу именно в Нью-Йорке — во всемирном центре современного искусства Sotheby’s.
Магистерская программа в Sotheby’s в Нью-Йорке дала знания, которые оказались абсолютно незаменимыми на практике: я применяю их почти ежедневно. Например, на предмете Business Skills for the Art Market (бизнес-навыки для рынка искусства — Прим. ред.) нам рассказывали, как грамотно составлять бизнес-план для привлечения инвесторов, как определять ключевую аудиторию и общаться с ней, какие правовые нормы регулируют рынок искусства.
Еще один фаворит — Collection Building and Art Advisory (консультирование по вопросам коллекционирования и искусства — Прим. ред.), объяснявший, как частные коллекции задуманы, созданы и поддерживаются с точки зрения индивидуальной и корпоративной практики.
From Salon to Biennial: History of Exhibitions & Display (от салона до биеннале: история выставок и экспозиций — Прим. ред.) — лидер моего личного рейтинга, знакомивший с историей выдающихся международных выставок и показавший принципы успешного экспонирования.
Но самый значимый для меня предмет — Professional Practice in Art Business: Auction Business (профессиональная практика в арт-бизнесе: аукционный бизнес — Прим.ред.), по которому я написала магистерскую диссертацию «Роль куратора в курированных аукционах на примере Sotheby's». Изучала, как аукционные дома устроены изнутри и как они позиционируют себя в постоянно меняющемся ландшафте арт-рынка.
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превью NUNC в особняке Мясникова
Об идее создания NUNC
Так вышло, что в моем окружении большое количество молодых художников. Общаясь с ними, я поняла, что большинство из них не стремится заключить контракт с галереей, а хочет успешной карьеры вне рамок, то есть свободы. Мне кажется, это совершенно реально! Особенно в 2020 году, когда существует столько платформ и способов реализации искусства на российском и международном рынках.
Современное искусство многим кажется непонятным, часто вызывает отрицательные эмоции. Это связано с тем, что, приходя на выставку в музей или галерею, зритель попадает в среду обезличенных необъясненных работ. У него остается послевкусие: он находился не в своей тарелке, тогда как остальные понимают, что и почему было экспонировано. На самом деле это лишь иллюзия, и мы в NUNC хотим это доказать.
На наших мероприятиях художники будут находиться в контексте своих работ, что даст возможность прямого общения между авторами и зрителями. Также расширят панораму лекции профессиональных искусствоведов. Мы формируем творческую среду, нацеленную на популяризацию современного искусства, ценность и значимость которого станет очевидна каждому.
Единицы молодых художников получают возможность экспонироваться в музеях, потому что эти институции зачастую не принимают неизвестных авторов. Огромное количество ярких и неординарных остаются непризнанными в силу неразвитости арт-среды. Наша цель — дать таланту возможность свободно экспонироваться: вне зависимости от списка регалий и количества подписчиков в соцсетях.
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превью NUNC в особняке Мясникова
О Петербурге и современном искусстве в нем
Меня всегда удивляло, что Петербург, считающийся культурной столицей России, не может предложить получение нового, неизбитого и незаезженного зрительского опыта в области современного искусства. Тут редко проходят интересные ивенты, что особенно видно в контрасте с Нью-Йорком. В Петербурге, если у тебя есть желание посвятить время искусству (необязательно современному), ты вынужден посещать те места, в которых уже был десятки раз. Безусловно, они прекрасны. Но хочется чего-то нового.
Мы планируем занять эту нишу путем проведения арт-ивентов, не привязанных к конкретной локации и концепту. Это будут разные места, авторы, стили, жанры и аудитории. Хотим отойти от узкопрофильной среды, сконцентрированной лишь на визуальных формах искусства. Например, в рамках выставки NUNC2020, которая прошла в сентябре в особняке Мясникова, мы задействовали музыкантов, дизайнеров и даже парфюмеров.
Мы осознаем, что российская арт-среда переживает период стагнации, в ней сейчас слишком много заезженных форм, навязанных принципов и устаревших концепций. Мы же предлагаем новый подход, актуальное и нескучное видение индустрии, в котором не будет строгой цензуры. Сюда сможет попасть перспективный автор. Это актуальный эксперимент, который сделает досуг горожан более разносторонним, сблизит художника и коллекционера, даст возможность всем интересующимся получать знания в области современного искусства и будет толчком к развитию междисциплинарных практик.
О выставке «Vivus/Domum»
Наша новая выставка называется «Vivus/Domum». Vivus – это живой, натуральный, свежий, природный, необработанный, горящий. Domum – дом, дома, родной. На один уикенд с 27 по 29 ноября особняк Трубецких-Нарышкиных станет домом современного искусства. Здесь будет создана экосистема, внутри которой каждый элемент взаимодействует друг с другом, создавая контекст и давая импульс к развитию. Это – своеобразная теплица, которая способствует росту всего, что находится внутри.
Мы соберем работы 17 молодых современных художников разных медиа. Например, это аудио-визуальные инсталляции Ксении Рябовой, живопись на иконной доске Татьяны Черномордовой, станковые работы Виктора Забуги, вышивки на ткани Лады Учаевой, граффити oт Fameless и многие другие. Для наибольшего погружения в арт-экосистему партнер выставки школа «Masters» подготовила образовательную программу. Это будет серий лекций по темам «Art & Science» и «Site-Specific Projects». Дело в том, что благодаря выставочному дизайну создается эффект пребывания на природе. Поэтому, на наш взгляд, «Vivus/Domum» может считаться тотальной инсталляцией и site-specific проектом.
Подробнее о выставке, локации и билетах здесь.
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