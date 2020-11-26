Как выпускница нью-йоркского Sotheby's Елизавета Климко развивает современное искусство в Петербурге

Об искусствоведческом образовании в России и США

В старших классах школы я решила связать свою жизнь с современным искусством, потому что считаю его бесконечно многоликим, многообразным, вызывающим крайне неоднозначные эмоции. Совриск трудно классифицировать, помещать в какие-то рамки, а иногда даже непросто описать — от этого он становится еще интереснее!

Я поступила на факультет Свободных Искусств и Наук СПбГУ и позже выиграла конкурс на программу обмена с Bard College в Нью-Йорке. В России все университетские курсы, с которыми сталкивалась, были очень базовыми и общими. В Штатах же давали узкоспециализированные знания. Самым ярким был курс, полностью посвященный перфомансу. В ходе него мы не только изучали историю, но и сами создавали произведения, основываясь на выдающихся примерах прошлого. Также в Bard я изучала искусство с 1989 года, русский авангард (был очень интересен взгляд иностранных вузов), брала курсы по кураторской практике. В тот момент поняла, что нужно продолжать учебу именно в Нью-Йорке — во всемирном центре современного искусства Sotheby’s.