Арт-проект NUNC открывает выставку-размышление молодых художников о балете

Арт-проект NUNC выпускницы нью-йоркского Sotheby's Елизаветы Климко открывает новую выставку в особняке Милютина. С 6 по 8 марта здесь представят размышления молодых художников на тему балета — вневременного пластического искусства.
Выставка «Балет. Когда художник становится зрителем» — целое поле художественных экспериментов. Покажут архивные фотографии модного дома Татьяны Парфеновой, балет-квест Юрия Смекалова, рассказывающий биографию Фриды Кало в Telegram-боте, станковую живопись Павла Коломиеца, световую инсталляцию Елены Мусановой, проект в виртуальной реальности Фомы Попова и перформативный танец Екатерины Альтовой.
«Экспозиция не ставит своей целью дать исчерпывающий комментарий к какой-либо хореографической постановке, переосмыслить ее или же раскрыть творчество балетмейстера. Проект NUNC лишь предложил группе авторов наполнить выставочное пространство произведениями чрезвычайно характерными и многогранными, а команде медиаторов — помочь гостям увидеть балетное искусство через призму сознания художника», — рассказали «Собака.ru» кураторы выставки.
Выставка «Балет. Когда художник становится зрителем» пройдет с 6 по 8 марта в парадных залах особняка Милютина на улице Восстания, 45
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