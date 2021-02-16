Арт-проект NUNC открывает выставку-размышление молодых художников о балете

«Экспозиция не ставит своей целью дать исчерпывающий комментарий к какой-либо хореографической постановке, переосмыслить ее или же раскрыть творчество балетмейстера. Проект NUNC лишь предложил группе авторов наполнить выставочное пространство произведениями чрезвычайно характерными и многогранными, а команде медиаторов — помочь гостям увидеть балетное искусство через призму сознания художника», — рассказали «Собака.ru» кураторы выставки.

Выставка «Балет. Когда художник становится зрителем» пройдет с 6 по 8 марта в парадных залах особняка Милютина на улице Восстания, 45