Как команда ГЦСИ во время пандемии перепридумали онлайн-события и запустили оффлайн Art weekend с 40 выставками

Выставка в формате take-away и с доставкой на дом

Во время весеннего локдауна выставочная практика полностью приостановилась — на время показалось, что она и вовсе перестала быть актуальной. Всему виной бесконечный поток онлайн-выставок и viewing rooms, а также арт-медиаций в инстаграме и прочего цифрового художественного контента. За месяцы судорожного переключения между вкладками браузера мы соскучились по материальным объектам искусства. Поэтому размышляя о выставке в условиях пандемии, кураторы ГЦСИ, нашли идеальную форму и модель распространения: художники делают зины — художественный самиздат, которые все желающие могут бесплатно заказать онлайн и получить с доставкой на дом.

Через open call отобрали три зина: «+ Смещенная активность -» о жизни и человеческих отношениях в условиях ограниченного пространства, экологический «Мы, деревья», подготовленный совместно с Марией Тиника, создательницей инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев», а также «Куда приводит прогулка» — как реакция на апрельский запрет гулять в парках и на детских площадках. Почему зины? В эпоху тотальной диджитализаци и TikTok'а, это медиа из 1970–90-х выходит на вторую волну популярности: в формате самиздата делают даже фэшн-лукбуки: от Канье Уэста до «Богемы Ленинград». Важно: каждый куратор и художники зинов получили гонорар — «новая этика» в действии. Четвертый зин, «Неответы», создали (без гонораров, но в ходе воркшопов!) студенты вузов Петербурга: взгляд на современные стереотипы мышления и коммуникации, и запрос на то, что она скоро изменится. Все три зина разобрали в первые недели после выпуска. Последний — четвертый — скоро появится на сайте форума.