Как команда ГЦСИ во время пандемии перепридумали онлайн-события и запустили оффлайн Art weekend с 40 выставками

Молодая команда ГЦСИ в Петербурге агрессивно адаптировалась в условиях пандемии — в выходные пройдет Art weekend и Кураторский форум, часть выставок которого перевели в формат зинов с доставкой на дом, а по городу разместили провокационные билборды. «Собака.ru» рассказывает, как не запутаться как кураторам удалось перепридумать масшабный арт-ивент во время самоизоляции и запустить Art weekend'а с более 40 выставок!
В прошлом году команда ГЦСИ впервые провела в Петербурге первый в России Art Weekend (как в Берлине!) — «день открытых дверей» для галерей и мастерских местных художников, который собрал 7 тысяч человек. Art Weekend был составной частью Кураторского форума — съезда кураторов со всего мира и «окном в Европу» для локального искусства. В этом году форум должен был пройти в привычном офлайн-формате со встречами, выставками и походами по студиям художников, но локдаун заставил кураторов переформатировать ивент на ходу и придумывать гибридные решения для арт-сферы с ограниченным бюджетом. Забираем свои слова о неповоротливости отечественных художественных институций и фиксируем (с восторгом!) рождение практики агрессивной адаптации на локальной арт-сцене.
Выставка в формате take-away и с доставкой на дом
Во время весеннего локдауна выставочная практика полностью приостановилась — на время показалось, что она и вовсе перестала быть актуальной. Всему виной бесконечный поток онлайн-выставок и viewing rooms, а также арт-медиаций в инстаграме и прочего цифрового художественного контента. За месяцы судорожного переключения между вкладками браузера мы соскучились по материальным объектам искусства. Поэтому размышляя о выставке в условиях пандемии, кураторы ГЦСИ, нашли идеальную форму и модель распространения: художники делают зины — художественный самиздат, которые все желающие могут бесплатно заказать онлайн и получить с доставкой на дом.
Через open call отобрали три зина: «+ Смещенная активность -» о жизни и человеческих отношениях в условиях ограниченного пространства, экологический «Мы, деревья», подготовленный совместно с Марией Тиника, создательницей инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев», а также «Куда приводит прогулка» — как реакция на апрельский запрет гулять в парках и на детских площадках. Почему зины? В эпоху тотальной диджитализаци и TikTok'а, это медиа из 1970–90-х выходит на вторую волну популярности: в формате самиздата делают даже фэшн-лукбуки: от Канье Уэста до «Богемы Ленинград». Важно: каждый куратор и художники зинов получили гонорар — «новая этика» в действии. Четвертый зин, «Неответы», создали (без гонораров, но в ходе воркшопов!) студенты вузов Петербурга: взгляд на современные стереотипы мышления и коммуникации, и запрос на то, что она скоро изменится. Все три зина разобрали в первые недели после выпуска. Последний — четвертый — скоро появится на сайте форума.
Билборд-интервенции
Выход каждого зина сопровождается «рекламой» — в центре города на билбордах появляются три плаката с работами художников или выдержками из текстов самиздатов. Самый радикальный кампейн получился у студенческого зина «Неответы»: рядом с тремя петербургскими университетами появились «типичные» фразы, которые слышат в свой адрес учащиеся современных вузов (особенно творческих и гуманитарных). «Вам бесполезно объяснять, вы же дизайнер», «А кто такой культуролог?», «Лера, дизайнером не заработаешь, иди на логиста». Фото троллинга в формате интервенций вирусно разошлись по студенческим группам в соцсетях, а затем и по федеральным медиа и телеграм-каналам. При этом не все сразу поняли, что концептуалистскую выходку поддержала государственная институция.
Партизанский «вирусный» сайт вместо обычного форума
Главное профессиональное событие 2-го Кураторского форума — онлайн-Симпозиум* «Образовательный разворот. Кто еще производит знания в культуре?» трансформировался в партизанский онлайн-проект с сайтом, который всплывает как вирусное pop-up-окно. Внутри этого «сайта-паразита»: подкасты, дискуссии участников из Касселя и Лондона в формате e-mail-переписки, переводы текстов евангелистов нового образования в contemporary art. Симпозиум* — место встречи, невозможное в разделяемых географических координатах в настоящее время. Такой «неформатный» формат максимально идеально «замэтчился» с фокусом Симпозиума* — образовательным поворотом в кураторстве. Арт-медиации, экскурсии и лекции — это «бесплатное» приложение к выставке или самостоятельные проекты, которые могут кардинально поменять наш взгляд на форум? Кстати, среди кураторов Симпозиума* — «главная» по образованию на биеннале «Манифеста» Яна Кличук.
Онлайн-тур по мастерским петербургских художников
В прошлом году арт-профессионалов и любителей художники принимали в своих мастерских с чаем и печеньками, а в голове мысленно делали «фейспалм» — о правилах поведения в музеях мы знаем со школы, а о do’s и don't's в студиях говорить не принято. Так появился проект Studio studies — видеоэкскурсии по 20 петербургским мастерским, где художники сами рассказывают о своих рабочих пространствах, куда в период пандемии небезопасно водить большие группы посетителей. Как в программе «Разрушители мифов» куратор Анна Заведий ломает стереотип, что студия художника — заполненное холстами помещение, где пахнет краской и растворителем, примерно как в скетчах о художнике Гвидоне Вишневском в шоу «Внутри Лапенко». Например, медиахудожник и создатель проекта «Эпизод» в новом «Планетарии No 1» Ильдар Якубов работает в огромном лофте с собственной оранжереей — воплощение концепции urban jungles, а тургеневская барышня петербургского искусства Ася Маракулина — в двухэтажной светлой мастерской с белыми стенами, похожей на шоурум минималистичного фэшн-бренда.
Мария Катц
Руководитель Северо-Западного филиала Пушкинского музея ГЦСИ (Санкт-Петербург)
В этом году нам повезло — благодаря прошлогоднему успеху мы получили феноменально удачный грант на форум 2020 года от нового Фонда инициатив Санкт-Петербурга. Фонд, как и мы, адаптировался под ковидные ограничения и предлагал новые формы сотрудничества для форума, например, помог выстроить коммуникацию с вузами города, а также предложил выходить с паблик-артом в город. К Art Weekend мы готовим «кураторские» защитные маски, паблик-арт в нескольких вузах, а также карту Art Weekend, чтобы горожане и возможные гости города могли безопасно смотреть искусство, получать новые впечатления. Мы все еще надеемся, что проведем дискуссионную панель в коллаборации с «Собака.ru» (о коммуникационных багах и сложных смыслах в искусстве — должно быть очень полезно!). Для этого мы выбрали высокотехнологичную площадку «Ленполиграфмаш» (и разумеется, обеспечим все средства защиты!). Следите за нашими соцсетями — и мы, и «Собака.ru» сразу напишем, когда определимся, как именно будем проводить дискуссии в рамках Art Weekend. Некоторые выставки точно будут онлайн, думаем, что такой гибридный формат позволит нам охватить максимально возможную аудиторию.
Наталья Хвоенкова и Алина Белишкина
Кураторы проекта с take-away зинами и билбордами
Важно, что этот проект придумали сами студенты — мы только помогли им его воплотить. Появление таких плакатов на улицах города — это способ привлечь внимание к проблемам, с которыми многие сталкиваются в процессе получения образования, в частности со стереотипами о выбранной профессии, неприятием выбора со стороны родителей, родственников, друзей («Дизайном не заработаешь») или навязывания заранее определенного шаблона поведения и навешивания ярлыков («Ты отличница, у тебя нет права на ошибку»), а также к частой ситуации, когда молодых людей лишают субъектности и права личного выбора («Тебе это не надо»). Кроме того — это выход феминистской повестки в городское пространство («Физика — не женского ума дело» и «Тебе не нужно высшее образование, тебе нужно рожать»). Кстати, проект посвящен не только гуманитарному образованию, мы говорили об образовательных процессах как важнейшей части социального устройства.
Art weekend и публичная программа
21–22 ноября с соблюдением всех противопандемийных мер пройдет Art Weekend, на карте которого отметятся коммерческие галереи и независимые пространства, а в трех вузах откроются выставки молодых российских художников. Как это будет выглядеть? 40 площадок специально к событию открывают выставки и готовят арт-медиации, чтобы даже неискушенные в современном искусстве зрители чувствовали себя комфортно. Среди участников респектабельные галереи Anna Nova и Marina Gisich gallery, андреграундная 5-метровая галерея FFTN и арт-бункер Kunsthalle nummer sieben, art&science галерея ИТМО и Севкабель порт, а также бар с магазином печатнйо графики WöD, Мастерская Аникушина и Новая сцена Александринки. Кураторы подготовили карту с 7 маршрутами, разбитыми по районам города: от округи метро «Площадь Восстания» до Калининского района. Полный список на сайте Art weekend'а.
Куратор ГЦСИ Анна Заведий придумала 3 выставки в пространствах петербургских вузов. В Университете Герцена будут представлены скульптуры Екатерины Соколовской, паблик-арт Владимира Абиха и экспериментальная видеоработа Евгения Гранильщикова — все это проект «Краш». В Парке Политехнического университета расположатся объекты дополненной реальности — результат коллаборации Яна Посадского и Олега Сороко. Музей Академии Штиглица примет две выставки: групповую студенческую и solo show Алексея Таруца в Готическом зале.
Журнала «Собака.ru» — партнер третьей части программы Art weekend'a, это Дискуссионная площадка в атриуме «Ленполиграфмаша». Об образовании в сфере contemporary art, продвижении культурных проектов и развитии городской инфраструктуры расскажут представитель Art Basel в России Николай Палажченко, заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков, «главный по современному искусству» в Эрмитаже Дмитрий Озерков, главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и другие специалисты. Дискуссионная площадка будет работать 20 и 21 ноября, расписание на сайте.
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