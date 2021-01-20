Художница Вероника Ивашкевич – о вещах-мемах и устаревших фэшн-табу

Все мои отношения с модой — про стремление к простоте и внимание к деталям. Я за минималистичный гардероб, состоящий из того, что точно мне подходит и не надоедает: ношу одни и те же вещи из сезона в сезон. Однажды ко мне в руки попала книга 1964 года француженки Женевьев Дарьо «Элегантность. Азбука хорошего вкуса». Многие из ее запретов кажутся мне устаревшими и немного наивными. Например, что бриллианты нельзя носить в дневное время девушкам моложе тридцати лет. Однако я согласна с ее утверждением, что лучше иметь одно, но качественное пальто отличного кроя на несколько сезонов, чем менять каждый год. То же касается и хорошей сумки.

Мой любимый предмет одежды — тренч. Мне кажется, он способен актуализировать весь образ. Всегда радуюсь дню, когда можно наконец снять с себя все слои и облачиться в идеальный плащ. Среди российских брендов великолепные тренчи у бренда osome2some — мне повезло обладать одним из них.