Художница Вероника Ивашкевич – о вещах-мемах и устаревших фэшн-табу

Нежнейшим и очень модным акварелям художницы Вероники Ивашкевич, которая под ником allomamanbobo19 рисует балаклавы M_U_R, розовые плащи 404 Not Found и лукбук для оsome2some, ставит лайки Марк Джейкобс. Она уловила тренд на то, что правильная вещь сейчас обязательно должна быть авторским мемом. Так и одевается!
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Платье Lanvin, моносерьга Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Все мои отношения с модой — про стремление к простоте и внимание к деталям. Я за минималистичный гардероб, состоящий из того, что точно мне подходит и не надоедает: ношу одни и те же вещи из сезона в сезон. Однажды ко мне в руки попала книга 1964 года француженки Женевьев Дарьо «Элегантность. Азбука хорошего вкуса». Многие из ее запретов кажутся мне устаревшими и немного наивными. Например, что бриллианты нельзя носить в дневное время девушкам моложе тридцати лет. Однако я согласна с ее утверждением, что лучше иметь одно, но качественное пальто отличного кроя на несколько сезонов, чем менять каждый год. То же касается и хорошей сумки.
Мой любимый предмет одежды — тренч. Мне кажется, он способен актуализировать весь образ. Всегда радуюсь дню, когда можно наконец снять с себя все слои и облачиться в идеальный плащ. Среди российских брендов великолепные тренчи у бренда osome2some — мне повезло обладать одним из них.
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Куртка, рубашка, галстук, юбка и туфли (все — Prada)
Сейчас, когда мода стала вирусной, многие вещи становятся мемами, из таких у меня есть рюкзак Fjallraven Kanken. А вообще мне нравятся мемы про starter pack — собирательный образ тех, кто потерял свою индивидуальность. Я вдохновляюсь аккаунтом tegetmoda, который ведет художница Ана Краш, просматриваю на фейсбуке страницу Cheapster о том, как можно классно выглядеть и почти не тратиться. А еще мне нравится модель с безупречным вкусом, идеальной фигурой и неограниченным бюджетом Эльза Хоск.
Я слежу за магазинами винтажной одежды, например, fluxgarments, v_vintage_store, moonstonevintagela. Лучший аккаунт с винтажными украшениями — theedencollective! Бывает, покупаю на «Авито», иногда нахожу что-то ценное в гардеробе у мамы.
Современные бренды вызывают у меня не меньший интерес, чем вещи с историей. На данный момент у меня три фаворита, чьи вещи я бы хотела иметь в гардеробе: CH4RM, TTSWTRS, The Ragged Priest. При покупке обновок я советую быть внимательными и не спонсировать компании с плохой репутацией. Что касается дома, то для меня важно наличие красивой посуды. Это необязательно должен быть полный сервиз: хороший фарфор стоит огромных денег, но приобрести в антиквариате чайную пару, которая будет радовать изо дня в день, вполне реально.
Фото: Герман Шумахер
Стиль: Лима Липа
Ассистент стилиста: Софья Григорьева
Визаж и прическа: Алена Кондратьева
Свет: Skypoint
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