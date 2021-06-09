От Билла Виолы до Энди Уорхола: 16 главных выставок июня

Поп-арт портреты Мэрлин Монро и Лиз Тейлор Энди Уорхола, серия «Мученики» главного видеоартиста мира Билла Виолы и фото Боба Дилона авторства Барри Файнштейна — ради каких выставок стоит приехать в Петербург на сезон белых ночей.
«Летняя выставка»
Где: Дом Радио
Сколько: 500 рублей
Первая в новейшей истории Дома Радио выставка — и сразу невероятно масштабная и блестящая. В референсах тут проект Summer Exhibition Королевской академии художеств в Лондоне, существующей с 18 века. Состав более чем впечатляющий: это и серия «Мученики» классика видеоарта Билла Виолы, и работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Эрвина Вурма, Мэта Коллишоу и многих других. Настоящий must see этого лета, с которым надо поторопиться: экспозиция пробудет в Петербурге всего лишь до второй трети июня.
До 20 июня
Александр Шишкин-Хокусай «Riva degli Schiavi» («Набережная рабов»)
Сколько: бесплатно
Работы художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая (это он придумал визуальную вселенную «Трех толстяков» в БДТ!) расположились сразу на двух площадках Marina Gisich Gallery. Центром персональной экспозиции стала переосмысленная инсталляция «Riva degli Schiavi» («Набережная рабов») — проект, который был в Павильоне России на Венецианской биенале в 2019 году. А главный, и самый теплый, цвет тут синий.
До 25 июля
«Ау»
Где: Музей стрит-арта
Сколько: 400 рублей
В Музее стрит-арта стартовала главная их экспозиция этого сезона. Работы художников вдохновлены поисками, в том числе в прямом смысле: именно «Ау» мы кричим, когда заблудились. Лес — еще одна опорная точка выставки под кураторством Майи Ковальски. Работы для проекта создали Никита Nomerz, Павел Отдельнов, Илья Мозги, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Иван Серый, Дмитрий Каштальян, Полина Осипова, BOMSE, Миша Vert, Иван Волков, Паша Бумажный, Виктор Забуга, Турбен, ТО «Затрещина» (Вадим Соболев, Павел Ермолаев), Дарья Правда, Дима Ретро, КМФ, Тигран Костан, Курил Что, 100% и PSOF. Подробнее здесь.
До 3 октября
NFT-проект «Криптокатакомба»
Где: «Стыд»
Сколько: 300 рублей
В «Стыде» (его команда — лауреаты премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021) стартовала выставка, посвященная криптоарту и его эстетике. Художник Никита Панин провел параллель между NFT-искусством, которое не всегда понятно людям не в контексте, и работами раннехристианских мастеров. Символизм их львов, рыб и агнцев, которыми те расписывали катакомбы, также не был ясен кому-то вне их закрытой общины. Панин обучил нейронные сети на этих образах и «скормил» ей еще и работы криптохудожников на популярных площадках для торговли NFT. Получивший плоский генератив он перенес в трехмерное пространство.
До 15 июля
Томаш Гудзоватый «Сумо. Аре-буре-боке»
Где: Росфото
Сколько: 150 рублей
В Росфото показывают работы польского классика документалистики Томаша Гудзоватого (девятикратный обладатель World Press Photo!). Серия снимков посвящена миру борцов-сумоистов и выполнена в духе «аре-буре-боке» — направления в фотографии, популярного в Японии 1970-х. В переводе это означает «грубый, размытый и не в фокусе».
С 9 июня по 18 июля
«Печать сюрреализма. Книги из собрания Марка Башмакова»
Где: Эрмитаж
Сколько: 500 рублей
С середины июня в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа стартует выставка книжных иллюстраций художников-сюрреалистов. Неймдроппинг тут более, чем выдающийся: это рисунки Сальвадора Дали, Макса Эрнста, Жоана Миро, Пабло Пикассо, Рене Магритта и многих других. Экспозиция завершает большую серию: этот проект коллективный, предыдущие же были монографическим. Неизменно — все работы livre d'artiste из коллекции петербургского ученого Марка Башмакова. Подробнее о нем мы рассказывали здесь.
С 16 июня по 3 октября
«Иван Сотников. Геракл»
Где: Мраморный дворец Русского музея
Сколько: 350 рублей
У сооснователя группы «Новые художники» Ивана Сотникова были все шансы стать академическим живописцем: его мама работала в Эрмитаже, сам он там же ходил в кружок «Юные друзья искусства», но выбрал в итоге Академию же, но Новую и ленинградский андеграунд. А с 1990-х он и вовсе стал священнослужителем. На первой графической выставке Сотникова в Русском музее экспонируется его цикл 2012 года из 14 работ — все они о Геракле.
С 16 июня по 19 июля
«Владимир Васильковский. К 100-летию со дня рождения»
Где: Строгановский дворец
Сколько: 350 рублей
Июнь, кажется, можно считать месяцем графики в Русском музее. Еще одна экспозиция, которая будет состоять, главным образом, из нее — работы архитектора Владимира Васильковского, автора Итальянского моста через канал Грибоедова. Как художник он чаще всего обращался к литисточникам — работал с образами из произведений Пушкина, Бокаччо, Гоголя и Булгакова.
С 17 июня по 19 июля
«НЭП: хлеба и зрелищ!»
Где: Музей театрального и музыкального искусства
Сколько: 200 рублей
К 100-летию НЭПа (новой экономической политики) в музее театрального и музыкального искусства подготовил выставочный проект о петроградского-ленинградских театрах 1920-30-х. Тогда правил бал легкий жанр, частные институции и антрепризы. Уставшие от ужасов гражданской войны люди жаждали развлечений и простых радостей жизни. Покажут сценические костюмы, эскизы сценографий, фотографии, афиши и рекламные плакаты.
С 17 июня по 8 ноября
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Bob Dylan, Aust Ferry, Bristol, England, 1966
Барри Файнштейна «Bob Dylan & others»
Где: KGallery
Сколько: 250 рублей
Работы культового американского фотографа Барри Файнштейна, чьи снимки стали обложками для более чем 500 альбомов, в России покажут впервые. В первую очередь, это серия портретов Боба Дилана — Файнштейн был эксклюзивным хроникером его турне в 1960-х и 1970-х. Также обещают фото Дженис Джоплин, Эрика Клэптона, Джорджа Харрисона, Микка Джаггера и многих других.
С 21 июня до 5 сентября
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Максим Има
«Новые руины. Стекло»
Где: площадь у западного фасада «Манежа»
Сколько: бесплатно
Одна из самых вандальных техник граффити переходит на светлую сторону под руководством cтрит-артиста и куратор Максим Имы. «скрести»). В третьем сезоне проекта ЦВЗ «Манеж» «Новые руины» художники возьмутся за стеклянные поверхности с помощью традиционной каменной точилки для ножей. Обязательное условие — только ручной труд: никакой механической гравировки или лазерной обработки. Исследовать метод скрэтчинга будут Покрас Лампас, Александр Шишкин-Хокусай, Виталий Пушницкий, уличные райтеры Vandal Karlos и Dusto и многие-многие другие.
С 22 июня по 31 июля
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И.И. Шишкин. Автопортрет. 1854. Бумага, карандаш графитный
«Иван Иванович Шишкин. 1832–1898»
Где: Корпус Бенуа Русского музея
Сколько: 400 рублей
Русский музей предлагает не самый тривиальный взгляд на творчество, пожалуй, самого народного художника России. Если лесные пейзажи Шишкина известны почти всем, то графика — лишь специалистам. На его карандашных эскизах, литографиях, акварелях и офортах и предлагают сосредоточиться. Живопись тоже будет, но довольно редкая — из фондов музея.
С 23 июня по 30 августа
«Энди Уорхол и русское искусство»
Где: «Севкабель Порт»
Сколько: 500 рублей
Изучение выставки певца поп-арта займет не 15 минут вашей славы, а гораздо больше: она получилась по-настоящему масштабной (1500 кв м!!!). В Петербург привезут более ста его работ, в том числе портреты Мэрилин Монро, Мао Цзэдуна и Лиз Тейлор, изображение банок с супом «Кэмпбелл» и редкую скульптур Brillo Box, сделанную из множества фанерных ящиков. Экспозиция выстроена как диалог Уорхола с российскими художниками-концептуалистами, среди которых группа «Комар и Меламид», Recycle Group, Павел Пепперштейн и Юрий Альберт.
С 25 июня до 19 сентября
«Трансфигурации. Маски Африки XIX–XX веков»
Где: Эрмитаж
Сколько: 500 рублей
В Манеже Малого Эрмитажа собрали артефакты африканского искусства, которые принято упрощенно называть масками — причудливые антропоморфные и зооморфные шлемы и предметы для ритуалов и культов. Этнографически-культурная выставка организована совместно с Кунсткамерой.
С 26 июня по 12 декабря
«Синтаро Охата. Место, где все начинается»
Где: Эрарта
Сколько: от 800 рублей (действует как абонемент)
Японец Синтаро Охата — художник-самоучка. Свои работы он создает вживую, миксуя живопись и скульптуру: герои его картин как будто выходят за пределы двумерного пространства холста. В Эрарту привезут 24 его романтичных проекта. В основном, это образы детей, любующихся природой.
До 26 сентября
Саша Купалян «Адамовым детям»
Где: «Студия 42» («Севкабель Порт»)
Сколько: бесплатно
Московский художник Саша Купалян в конце мая 2021-го расписал стены колоннады столичного «Музеона» — в честь дня рождения Третьяковской галереи. В Петербурге показывают его не менее масштабные, по крайне мере по замыслу, картины: они вдохновлены библейскими сюжетами о грехопадении и изгнании из рая. Живописец создавал эту серию более трех лет.
До 21 июня
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