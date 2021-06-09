От Билла Виолы до Энди Уорхола: 16 главных выставок июня

NFT-проект «Криптокатакомба»

Где: «Стыд»

Сколько: 300 рублей

В «Стыде» (его команда — лауреаты премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021) стартовала выставка, посвященная криптоарту и его эстетике. Художник Никита Панин провел параллель между NFT-искусством, которое не всегда понятно людям не в контексте, и работами раннехристианских мастеров. Символизм их львов, рыб и агнцев, которыми те расписывали катакомбы, также не был ясен кому-то вне их закрытой общины. Панин обучил нейронные сети на этих образах и «скормил» ей еще и работы криптохудожников на популярных площадках для торговли NFT. Получивший плоский генератив он перенес в трехмерное пространство.

До 15 июля