Bob Dylan & others: работы фотографа Барри Файнштейна (впервые в России!) покажут в Петербурге

Работы культового американского фотографа Барри Файнштейна, чьи снимки стали обложками для более чем 500 музыкальных альбомов, впервые покажут в России. Выставка откроется в галерее KGallery — петербуржцам покажут серию портретов Боба Дилана, а также снимки с Дженис Джоплин, Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном, Микком Джаггером и другими.
Начало карьеры Барри Файнштейна связано с Голливудом — в 26 лет Гарри Кон, основатель, президент и продюсер кинокомпании Columbia Pictures, нанял его ассистентом на киностудию, где Файнштейн получил возможность быть в непосредственной близости к режиссерам, актерам и актрисам. Выполняя рабочие задачи, связанные с производством фильмов, Файнштейн уже тогда брал с собой Nikon и делал первые снимки.
В 1960 году Файнштейн вернулся в Штаты и работал фриланс-фотографом, снимая, в частности как Элизабет Тейлор, Клифта Монтгомери, Стива Маккуина. Важной вехой в творчестве Файнштейна были съемки политических деятелей — Джорджа Кеннеди во время инаугурационного бала в честь его победы на президентских выборах и Ричарда Никсона во время его предвыборной кампании. Эти и другие фотографии регулярно появлялись в изданиях Life, Time, Newsweek, Esquire.
Наибольшую известность Файнштейну принесли фотографии культовых звезд музыкальном сцены, среди которых ключевой фигурой был Боб Дилан. В 1963 году фотограф сделал портрет музыканта, ставший обложкой альбом The Times They Are a-Changing', а в 1966 и 1974 годах Барри был эксклюзивным фотографом Дилана во время турне.
Снимок 1963 года и более 10 легендарных портретов из турне 1966-го впервые будут представлены в Петербурге. Кроме того, покажут снимки с Джорджем Харрисоном, Эриком Клэптоном, Дженис Джоплин, Майлс Дэвисом, Аретой Франклин, Грэмом Парсонсом, Барбарой Стрейзенд, Микком Джаггером, многие из которых вошли в историю как обложки культовых альбомов названных музыкантов.
Отдельная часть выставки будет посвящена Голливуду. На экспозиции покажут снимки, чье создание связано с конкретными историями из жизни знаменитостей, которых фотографировал Файнштейн — в частности, Мерилин Монро и Джейн Менсфилд.
Выставка работ Барри Файнштейна Bob Dylan & others пройдет в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 с 21 июня по 5 сентября 2021 года.
Все фотографии предоставлены пресс-службой галереи.
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