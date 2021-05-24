Bob Dylan & others: работы фотографа Барри Файнштейна (впервые в России!) покажут в Петербурге

Начало карьеры Барри Файнштейна связано с Голливудом — в 26 лет Гарри Кон, основатель, президент и продюсер кинокомпании Columbia Pictures, нанял его ассистентом на киностудию, где Файнштейн получил возможность быть в непосредственной близости к режиссерам, актерам и актрисам. Выполняя рабочие задачи, связанные с производством фильмов, Файнштейн уже тогда брал с собой Nikon и делал первые снимки.

В 1960 году Файнштейн вернулся в Штаты и работал фриланс-фотографом, снимая, в частности как Элизабет Тейлор, Клифта Монтгомери, Стива Маккуина. Важной вехой в творчестве Файнштейна были съемки политических деятелей — Джорджа Кеннеди во время инаугурационного бала в честь его победы на президентских выборах и Ричарда Никсона во время его предвыборной кампании. Эти и другие фотографии регулярно появлялись в изданиях Life, Time, Newsweek, Esquire.