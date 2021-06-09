Сгоревшая церковь, беспокойная кухня и магический лес: что смотреть на выставке «Ау» в Музее стрит-арта

В Музее уличного искусства открылась масштабная выставка «Ау» — на ней художники вспоминают 2020-й год и размышляют, как пандемия и кризис повлияли на нашу жизнь. Эта рефлексия — не унылая тоска по лучшим временам, а возможность в игровой форме поговорить о том, что волнует сейчас всех: о надеждах, развитии, экологии и политике.
По словам куратора Майи Ковальски, лейтмотивом выставки стал момент из «Божественной комедии», когда Данте попадает в сумрачный лес и понимает, что заблудился. Потерявшийся человек обычно кричит «Ау» — так он просит о помощи, даёт сигнал бедствия и поддерживает связь с миром. У названия выставки есть и другая трактовка: «Ау» в английском варианте — AU, alternative universe, то есть альтернативная вселенная, в которой каждый вынужденно оказался в 2020-ом. В этой реальности человек может заблудиться и потеряться, а может принять новые правила и найти покой. «Божественная комедия» — точка, от которой отталкиваются художники, чтобы воздвигнуть свой лес искусства. Потеряться в нем вряд ли получится, а вот найти ответы — вполне, только (спойлер!) они будут не совсем утешительными.
#1
В Музее уличного искусства ничего не стоит без дела: арт-объектами становятся башни, трубы, стены. Первым посетителей встречает «Ночной лес» — работа петербургского художника Турбена. Кстати, в 2020 он разрисовал внутренние стены силосной башни фермы Бенуа изображениями коров, и после этого арт-критик Павел Герасименко назвал его «большим художником».
Турбен в авторской наивной манере изображает сюжеты из жизни ночного леса. На чёрной многометровой стене — разноцветные герои: убегающий от медведя человек, собака, развлекающая сама себя, волк, который воет на месяц-банан. «Приглядитесь, возможно, вы найдёте что-то интересное», — советует сам художник.
#2
Выставка знакомит посетителей с российским стрит-артом, в фокусе — нижегородское уличное искусство. Команда Bomse — художники, которые известны в Нижнем Новгороде и граффити, и студийным творчеством — представили на «Ау» три работы. Сгоревшая «Церковь» в пространстве котельной выступает как символ утраченной надежды. Художники сделали из подожженных досок здание внутри здания, чтобы показать разрозненность общества, которое уже не верит в благополучие.
В церковь можно зайти, но вместо алтаря там — подвешенный портрет скелета и концептуальная надпись «Твой внутренний пожар — это тлеющий уголь».
#3
Одна из самых актуальных и своевременных работ тоже находится внутри котельной — Илья Мозги из Екатеринбурга сделал масштабную инсталляцию, которая переносит посетителей на кухню. Желтоватые обои, старенькая мебель, скатерть в цветочек — атмосфера нарочито домашнего уюта не создаёт ощущение защищенности. На столе лежит Конституция, а из больших окон без зеркал выглядывает фраза, написанная белым по красному: «Соблюдайте спокойствие».
Это история о страхе, иллюзии безопасности и тех темах, которые люди обсуждают на кухне, где их никто не слышит.
#4
Полина Осипова создала свой лес — березовая роща символизирует остатки чувашской магической природы. В работах художницы часто сочетаются мотивы народного творчества, мода викторианской эпохи и образы современных технологий. Так и здесь: как грибы после дождя, на березах вырастают камеры видеонаблюдения, украшенные кружевом и жемчугом.
В таком лесу невозможно почувствовать себя спокойно — за вами все время наблюдают. Кстати, одна из камер Полины Осиповой изображена на афише всей выставки «Ау».
#5
Ещё одна работа, отсылающая к Данте, — мурал Максима Трулова и Ксюши Ласточки из Нижнего Новгорода. Художники работают вместе с 2017 года: экспериментируют с формами и техниками, выставляют произведения уличного искусства в Петербурге и Хельсинки.
В масштабном черно-белом изображении I found me in a gloomy wood они берут за основу серию французского художника Гюстава Доре, который проиллюстрировал «Божественную комедию». Их герой тоже потерялся в лесу и обнаружил, что единственный выход ведёт в ад. Максим Трулов и Ксюша Ласточка как бы показывают, что будет, если зайдёшь слишком далеко.
Познакомиться со стрит-артом и увидеть выставку можно до 3 октября.
Текст: Елизавета Кузнецова
Фото: пресс-служба Музея стрит-арта.
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