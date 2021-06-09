Сгоревшая церковь, беспокойная кухня и магический лес: что смотреть на выставке «Ау» в Музее стрит-арта

По словам куратора Майи Ковальски, лейтмотивом выставки стал момент из «Божественной комедии», когда Данте попадает в сумрачный лес и понимает, что заблудился. Потерявшийся человек обычно кричит «Ау» — так он просит о помощи, даёт сигнал бедствия и поддерживает связь с миром. У названия выставки есть и другая трактовка: «Ау» в английском варианте — AU, alternative universe, то есть альтернативная вселенная, в которой каждый вынужденно оказался в 2020-ом. В этой реальности человек может заблудиться и потеряться, а может принять новые правила и найти покой. «Божественная комедия» — точка, от которой отталкиваются художники, чтобы воздвигнуть свой лес искусства. Потеряться в нем вряд ли получится, а вот найти ответы — вполне, только (спойлер!) они будут не совсем утешительными.