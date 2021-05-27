Стас Багс, Виктор Забуга и другие художники покажут свои работы в рамках новой выставки арт-проекта NUNC

Кураторы проекта отобрали группу из десяти современных живописцев, среди которых Стас Багс, Виктор Забуга, Лада Учаева, Даниил Васильев и другие молодые авторы, определяющие лицо современной живописи. Разнообразные стили и подходы, собранные в одном месте, призваны создать концептуальную базу для формирования коллекции искусства Broken Hearts Club — андерграунд-клуба на территории общественного пространства Temple Of Deer.

Работы будут экспонированы в исторических пространствах завода Арсенал, уникального индустриального комплекса, построенного в стиле классицизм.

Первые работы можно будет увидеть уже 28 мая, открытие выставки будет приурочено к выступлению примы отечественной техно-сцены Нины Кравиц. В дальнейшем планируется расширение коллекции, все произведения также будут экспонироваться в Broken Hearts Club. Экспозицию обещают обновлять примерно раз в сезон, а во время выездных шоукейсов — показывать работы за границей.

Все фотографии предоставлены организаторами.