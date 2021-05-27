Стас Багс, Виктор Забуга и другие художники покажут свои работы в рамках новой выставки арт-проекта NUNC

Команда арт-проекта NUNC выпускницы нью-йоркского Sotheby's Елизаветы Климко открывает новую выставку в пространстве Temple Of Deer на территории бывшего завода «Арсенал». В экспозицию войдут работы Стаса Багса, Виктора Забуги и других современных художников.
Кураторы проекта отобрали группу из десяти современных живописцев, среди которых Стас Багс, Виктор Забуга, Лада Учаева, Даниил Васильев и другие молодые авторы, определяющие лицо современной живописи. Разнообразные стили и подходы, собранные в одном месте, призваны создать концептуальную базу для формирования коллекции искусства Broken Hearts Club — андерграунд-клуба на территории общественного пространства Temple Of Deer.
Работы будут экспонированы в исторических пространствах завода Арсенал, уникального индустриального комплекса, построенного в стиле классицизм.
Первые работы можно будет увидеть уже 28 мая, открытие выставки будет приурочено к выступлению примы отечественной техно-сцены Нины Кравиц. В дальнейшем планируется расширение коллекции, все произведения также будут экспонироваться в Broken Hearts Club. Экспозицию обещают обновлять примерно раз в сезон, а во время выездных шоукейсов — показывать работы за границей.
Все фотографии предоставлены организаторами.
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