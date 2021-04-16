Нина Кравиц выступит в петербургском арт-квартале Temple Of Deer на территории бывшего завода «Арсенал»

В первую ночь в основном пространстве пройдет шоукейс лейбла ТРИП во главе с примой отечественной техно-сцены Нина Кравиц. Поддержат ее визионеры отечественного звучания — Roma Zuckerman и Vladimir Dubyshkin. Альтернативные сцены будут расположены в секретных частях квартала, где под девятиметровыми сводчатыми потолками выступят гости из Румынии Sepp, Mihai Pol из SUNRISE и Herodot. Германию представят Weg (Luca Albano) и Luc Rengeisen — главы берлинских лейблов Impress Berlin и Vinylclub.

«Выступления Нины на крупных международных фестивалях элегантно дополняют перфомансы на объектах национального достояния и в известных европейских клубах, в числе которых оплотом стоят шоу на Эйфелевой башне, Великой Китайской стене и сет в знаменитым всему миру немецком Berghain. Не удивительно, что в 2017 Mixmag объявил Нину главной электронной артисткой года, а в 2019 включил в список 22 музыкантов, определивших своей музыкой первое десятилетие нынешнего столетия», — говорят о Нине Кравиц организаторы вечеринки.

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