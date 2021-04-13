В бывших зданиях завода «Арсенал» открывается общественное пространство площадью 15 000 м2. Рассказываем, как оно устроено

О русско-голландской инвестиционной группе Placebo/25

Мы уже шесть лет строим экосистему брендов в сфере гостеприимства и развлечений. В Петербурге готовимся к открытию первого бутик-отеля из международной сети LOFT'EL. В Москве у нас пять ивент-площадок под брендом LOFT HALL, сейчас создаем шестую на базе ДК «Серп и молот». Также знаем индустрию концертов и ночных шоу изнутри: делаем техно-вечеринку Meduza в бывшем кострукторском бюро ЗИЛа или на заводе «Динамо».

Здание «Арсенала» — чем оно интересно и как нашлось

В Петербурге искали здание недалеко от центра города. Наткнулись на «Арсенал» — это недалеко и от Петроградки, и от баров на Некрасова, а доступной площади 15 тысяч квадратов. Это место с историей — мы такие любим. В наших московских пространствах когда-то производились динамо-машины по чертежам Николы Тесла, а в одном из них было конструкторское бюро, в котором проектировались первые советские спортивные автомобили.

Завод «Арсенал» был основан Петром I в 1711 году, именно здесь был отлит Медный всадник. В 1850-м предприятие перенесли на Выборгскую сторону, а в 1950-е тут фрезеровщиком работал Иосиф Бродский. В тех корпусах, которые мы реновируем в первую очередь, занимались станкостроением. «Арсенал» не закрылся — его оптимизировали и перенесли в другое место, сейчас заводу уже не нужна такая огромная площадь, потому что технологии поменялись.