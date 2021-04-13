В бывших зданиях завода «Арсенал» открывается общественное пространство площадью 15 000 м2. Рассказываем, как оно устроено

На территории завода «Арсенал» на Арсенальной набережной, 1 запускается арт-квартал Temple Of Deer. В производственном цехе, корпусах бывших мастерских и внутреннем дворе завода 1844-1849 годов постройки разместятся мультимедийный концертный комплекс на 5 тысяч человек, фудмаркет, улица ресторанов и баров, выставочные пространства, фотостудии, залы для мероприятий, барбершоп, коворкинг, индонезийский велнес-спа, концепт-магазин дизайнерской мебели, андеграундный ночной клуб, уличная территория на 10 тысяч человек со сценой для проведения концертов и фестивалей. Первое событие здесь состоится уже 15 мая. Подробности о новом пространстве «Собака.ru» рассказал директор по развитию инвестиционной группы Placebo/25 Руслан Корниенков.
О русско-голландской инвестиционной группе Placebo/25
Мы уже шесть лет строим экосистему брендов в сфере гостеприимства и развлечений. В Петербурге готовимся к открытию первого бутик-отеля из международной сети LOFT'EL. В Москве у нас пять ивент-площадок под брендом LOFT HALL, сейчас создаем шестую на базе ДК «Серп и молот». Также знаем индустрию концертов и ночных шоу изнутри: делаем техно-вечеринку Meduza в бывшем кострукторском бюро ЗИЛа или на заводе «Динамо».
Здание «Арсенала» — чем оно интересно и как нашлось
В Петербурге искали здание недалеко от центра города. Наткнулись на «Арсенал» — это недалеко и от Петроградки, и от баров на Некрасова, а доступной площади 15 тысяч квадратов. Это место с историей — мы такие любим. В наших московских пространствах когда-то производились динамо-машины по чертежам Николы Тесла, а в одном из них было конструкторское бюро, в котором проектировались первые советские спортивные автомобили.
Завод «Арсенал» был основан Петром I в 1711 году, именно здесь был отлит Медный всадник. В 1850-м предприятие перенесли на Выборгскую сторону, а в 1950-е тут фрезеровщиком работал Иосиф Бродский. В тех корпусах, которые мы реновируем в первую очередь, занимались станкостроением. «Арсенал» не закрылся — его оптимизировали и перенесли в другое место, сейчас заводу уже не нужна такая огромная площадь, потому что технологии поменялись.
В наших помещениях удивительные сводчатые потолки, огромные окна — все архитектурные решения мы сохраним. И круто, когда смыслы наслаиваются, дополняют друг друга, когда архитекторы смотрят на реновацию через призму современности и опустевшие здания обретают новую жизнь. Это наша философия — мы в России работаем только с историческими объектами.
У этой территории большой потенциал — например, здесь красивый вид на набережную. Поэтому завод принял решение отдать ее креативным арендаторам. Мы занялись этим проектом в конце лета 2020-го, к тому времени, по нашим данным, эти строения пустовали больше 10 лет.
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Визуализация двора
Здесь, конечно, царила разруха. Мы заменили все коммуникации, напольные покрытия, произвели усиление некоторых конструкций, занимались реставрацией чугунных оконных рам, не заменяя их на пластиковые окна. Пластик редко удачно вписываются в историческую архитектуру, поэтому в своих проектах мы используем либо деревянные рамы собственного производства, либо восстанавливаем оригинальные. Некоторые части ансамбля находятся под охраной — фасадные элементы, капитоли, так что работы согласовывали с КГИОП.
Что откроется в Temple Of Deer в первую очередь
Сейчас мы запускаем первую очередь квартала Temple of Deer — центральную часть завода. Главное здесь — концертная площадка, вмещающая до пяти тысяч человек, с развитой VIP-зоной. Мы сделали ложи, похожие на те, что есть на футбольном стадионе, но каждую оформили индивидуально, используя материалы от мрамора до тика, мебель из коллекций разных веков, живопись.
Это пространство, которое уважительно и с заботой относится как к гостю, так и артисту и его команде. Мы сделали гримерки, больше напоминающие номера в бутик-отеле: авторский дизайн от голландской команды, подписка на Netflix, косметика от премиум-брендов. Мы объявили войну очередям: на территории более 80 туалетных кабинок и 12 стационарных баров.
Внутри расположена барная улица размером в тысячу квадратных метров. И это очень важно, потому что на других концертных площадках бары не отличаются разнообразием. А мы собрали в одном месте сразу несколько проектов: один специализируется только на вине, другой — на джине, третий — на мексиканских напитках, четвертый — на коктейлях. То есть концерт у нас дополняется полноценным бархоппингом. Также на «Арсенале» уже открыто пространство для мероприятий под брендом LOFT HALL — там проводят конференции, презентации, ужины и премии любой технической сложности.
Какими будут первые события концертной площадки
Здесь будут выступать зарубежные звезды, когда мы дождемся открытия границ. У Placebo/25 есть собственное музыкальное подразделение Placebo Entertainment, которое способно привезти хоть Мадонну — достаточно и компетенций, и технических возможностей. Первым событием в TOD станет рэп-фестиваль, на котором 15 мая выступит Хаски и еще шесть артистов. 13 июня у нас состоится концерт немецкого техно-музыканта Бориса Бреча, а 22 мая свой новый альбом презентует Loqiemean.
В первую очередь мы сфокусированы на музыкальной составляющей этого проекта, за репертуар которой отвечаем сами. Мы работаем с артистами мировой величины, которым, к тому же, организуем туры по стране. Поэтому планируем в ближайшее время заполнить «Арсенал» большими, важными для города музыкальными событиями — всего в этом году их будет 60, а в следующем — 200. Это и поп- и рок-концерты, фестивали — например, 18-19 июня у нас пройдет Odyssey.
Что откроется во вторую очередь
Мы находимся в процессе строительства ночного клуба, который откроется в мае. На вечеринках там будут выступать концептуальные электронные андеграундные артисты со всего мира — как известные многим, так и независимые. К началу лета 2022 года откроем вторую часть: уличную концертную площадку на 10 000 человек и правую часть ансамбля, где появится большой фуд-маркет, бьюти-блок с барбершопом и спа-комплексом. Суммарно у нас 15 тысяч квадратных метров, но в той части, которая запускается сейчас — 4 900 кв м на одном этаже и 1 600 кв м на втором.
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