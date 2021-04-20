Впервые за пять лет билеты в Кунсткамеру подорожают

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Кунсткамеры, уже с 1 мая за осмотр коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого нужно будет отдать 400 рублей вместо нынешних 300. При этом льготы школьникам, студентам, курсантам и пенсионерам сохранят.

Подорожание Кунсткамеры станет скорее исключением. По информации Комитета по культуре Петербурга, подведомственные им городские музеи в текущем году цен не поднимали.

Напомним, ранее стало известно, что Государственный Эрмитаж вводит льготные билеты для детей, студентов и пенсионеров. Попасть в основной музейный комплекс на Дворцовой набережной по пониженной цене они смогут с 1 мая. Также российские студенты вновь могут посещать Главный штаб бесплатно.

В 2022 году отмечается 350-лет со Дня рождения Петра I. К этой дате в Петербурге пройдет межмузейная выставка — в ней примут участие Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф», Русский музей и Кунсткамера.