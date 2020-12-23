Эрмитаж, Петергоф, Русский музей и Кунсткамера готовят выставочный проект к 350-летию со дня рождения Петра I

Как сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова, план мероприятий к 350-летию со Дня Рождения Петра I включает 115 событий, пять из них определены как ключевые. Также торжественно откроются Дни Петра Великого в Александринском театре, пройдет морской парад.

Состоится и Международный петровский конгресс в Санкт-Петербурге — он пройдет в Нидерландах традиционно в день рождения Петра, 9 июня. В Москве пройдет международная научная конференция «Значение преобразований Петра в новой и новейшей истории России». Также в 2021 году в Брюсселе пройдет Международный петровский конгресс, его темой станет «Между Амстердамом и Парижем. Петр I на землях Бельгии».

К 350-летию со Дня рождения Петра I Министерство культуры подготовило и направило в регионы страны рекомендации по проведению 9 июня в регионах России единого дня празднования. Он получит название «День Петра I».