Российские студенты вновь смогут посещать Главный штаб Государственного Эрмитажа бесплатно

Государственный Эрмитаж возвращает право российских студентов и курсантов на бесплатный вход в Главный штаб. Посетить комплекс по бесплатному билету они смогут в любой день работы музея.
-
Фото: Shutterstock.com
Бесплатное посещение Главного штаба студентами возможно со вторника по воскресенье по сеансам в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, по средам и пятницам еще один дополнительный вечерний сеанс в 18:00. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. Длительность сеанса — 2 часа.
Для получения бесплатного билета лучше всего оформить бронирование на сайте В регистрационной форме необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность. Один человек вправе оформить один электронный заказ на определенную дату максимум для четырех посетителей. Заказ-бронь можно распечатать или сохранить на смартфоне.
В день посещения, перед началом сеанса, электронный заказ нужно обменять на бесплатный входной билет в кассах Главного штаба. Для этого необходимо предъявить кассиру электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и действующий студенческий билет или служебное удостоверение для курсантов.
Входные билеты действительны для прохода на экспозицию с момента начала сеанса и в течение последующих 30 минут. Вход на территорию музейных комплексов допускается только при наличии средств индивидуальной защиты.
Государственный Эрмитаж
О Главном штабе:
Сегодня Главный Штаб — это центр изучения и экспонирования нового и актуального искусства, его экспозиции особенно интересны молодым людям. В залах Восточного крыла Главного штаба разместился современный музейный комплекс, где проходят выставки знаменитых художников мирового масштаба. Сейчас в специальных выставочных пространствах представлены работы Биллы Виолы, Дмитрия Пригова, Ильи и Эмилии Кабаковых, временная выставка прославленного фотографа XX века — Сесила Битона.
В Главном штабе можно увидеть одну из лучших в мире коллекций живописи импрессионистов и постимпрессионистов. В Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых представлены шедевры кисти Матисса, Пикассо, Мориса Дени и многих других. В маршрут посещения Главного штаба также входят залы памяти Карла Фаберже, Музей Гвардии и экспозиция «Министерство иностранных дел России», временные выставки проекта «Две Пальмиры».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.