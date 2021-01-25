Российские студенты вновь смогут посещать Главный штаб Государственного Эрмитажа бесплатно

Бесплатное посещение Главного штаба студентами возможно со вторника по воскресенье по сеансам в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, по средам и пятницам еще один дополнительный вечерний сеанс в 18:00. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. Длительность сеанса — 2 часа.

Для получения бесплатного билета лучше всего оформить бронирование на сайте В регистрационной форме необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность. Один человек вправе оформить один электронный заказ на определенную дату максимум для четырех посетителей. Заказ-бронь можно распечатать или сохранить на смартфоне.

В день посещения, перед началом сеанса, электронный заказ нужно обменять на бесплатный входной билет в кассах Главного штаба. Для этого необходимо предъявить кассиру электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и действующий студенческий билет или служебное удостоверение для курсантов.

Входные билеты действительны для прохода на экспозицию с момента начала сеанса и в течение последующих 30 минут. Вход на территорию музейных комплексов допускается только при наличии средств индивидуальной защиты.