Эрмитаж вводит льготные билеты для детей, студентов и пенсионеров

«Государственный Эрмитаж изыскал возможность для дальнейшего увеличения системы льгот. С 1 мая в главном комплексе музея вводится особая цена — 300 рублей для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й групп. Это будут квоты в течение лимита, который есть на день. Главный штаб для этих категорий в ближайшие месяцы будет бесплатным», — сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На сегодняшний день, «в сложившихся условиях Эрмитаж вынужден временно сократить список категорий посетителей, которым музей на основании собственной социальной политики предоставлял право льготного или бесплатного посещения» — поэтому действуют только льготы, предусмотренные федеральным законодательством. Бесплатно Зимний дворец могут посетить Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и Полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники музеев.

Каждый третий четверг месяца по предварительно заказанному билету в Эрмитаж могут попасть дети до 18 лет, студенты и курсанты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также многодетные семьи. Также Эрмитаж вновь разрешил российским студентам и курсантам бесплатно посещать Главный штаб. Полный электронный входной билет в главный музейный комплекс стоит 500 рублей.