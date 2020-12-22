12 арт-подарков от петербургских художников и брендов (от 400 рублей!)

Постер о 2020-м от Андрея Люблинского

Андрей Люблинский — мастер малой формы. Используя примитивные паттерны плоской графики, он создал галерею портретов современных художников. А 10 лет назад Люблинский придумал «Красных человечков» — смешных угловатых существ с маленькой головой, которые стали символом «культурной революции» в Перми и ее неформальным символом. Свежий постер об итогах 2020 года хотя и слегка неполиткорректный, но общий вайб предыдущих 12 месяцев схвачен точно.

Сколько стоит: От 1500 до 3000 рублей

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