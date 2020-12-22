12 арт-подарков от петербургских художников и брендов (от 400 рублей!)

В 2020 году мы почти не видели искусства, и вот опять музеи и галереи закрываются до конца каникул — самое время порадовать себя принтом или маской, а заодно поддержать локальную арт-сцену и художественный бизнес. «Собака.ru» выбрала 12 подарков от петербургских художников, графических кабинетов, брендов и книжных магазинов: одеколон от Алины Глазун с запахом совести, тарелка ИФЗ с росписью Макаревича, маски Александры Гарт с цитатами Ролана Барта и сумочки с вышивкой по рисункам Данини.
Одеколоны с запахами совести и магии от Алины Глазун
Москвичка Алина Глазун практически прописалась в Петрограде — ироничные редимейды художницы продает Myth gallery (до 700 евро), а новое пространство на Литейном «Третье место» украшает ее арка с надписью «Страшновато». Но на кануне Нового года Алина пошла дальше — «заколлабилась» с брендом Demeter: тем самым, что создает туалетную воду с запахами соленого воздуха, солнцепека, коктейля «Секс на пляже» и прочими деликатесами. Вместе с парфюмерами она искала ароматы, которые «поженятся» с ассамбляжами Глазун. «Мне обещали, что "Совесть" будет пахнуть похоронным бюро, но необходимые компоненты кончились, в итоге она пахнет землей после ливня».
Сколько стоит: 1950 рублей
Где купить: Онлайн-магазин biblioteka.shop
Постер о 2020-м от Андрея Люблинского
Андрей Люблинский — мастер малой формы. Используя примитивные паттерны плоской графики, он создал галерею портретов современных художников. А 10 лет назад Люблинский придумал «Красных человечков» — смешных угловатых существ с маленькой головой, которые стали символом «культурной революции» в Перми и ее неформальным символом. Свежий постер об итогах 2020 года хотя и слегка неполиткорректный, но общий вайб предыдущих 12 месяцев схвачен точно.
Сколько стоит: От 1500 до 3000 рублей
Где купить: Instagram художника
Графичные маски от Александры Гарт
У «Брошечной им. Билла Трейлора» целая линейка масок с репродукциями: от Босха до Боттичелли, а также коллаборация с пабликом «Страдающее Средневековье». Тем, кто любит поминималистичнее, советуем СИЗ от петербургской художницы-графика Александры Гарт, которой удается скрещивать традиции ленинградской графической школы и эстетики техно-вечеринок в RAF25. На выбор три маски: одна — с цитатой философа Ролана Барта, две другие — с абстрактными черно-белыми «помехами». Наружный слой — полиэфирный трикотаж «ложная сетка», внутренний слой — 100%-ный хлопок.
Сколько стоит: 400 рублей
Где купить: «Брошечная им. Билла Трейлора»
Брошки от «Новых городских художников»
Наверное, у каждого миллениала в детстве был любимый продуктовый набор из ларька у школы: сухарики и фанта, чипсы и пепси или сникерс с колой. Мэтч идеальный, но лучше носить его приколотым к платью или свитшоту — именно такие брошки сделала «Брошечная им. Билла Трейлора» вместе с объединением «Новые городские художники». Благодаря этому кураторскому проекту Жени Штиль и Стаса Багса художники с ментальными особенностями могут работать в мастерской и выставляться. Например, Артем Добродеев перерисовывает «простые вещи»: шоколадки, бутылки с чистящими средствами или пачками соды со всем знакомым дизайном упаковки — получается обаятельно и немного грустно.
Сколько стоит: 400 рублей
Где купить: «Брошечная им. Билла Трейлора»
Сумочки от Данини и OlaOla
Многоликая художница Данини стихийно меняет образы: из горгульи-гопника в музейную смотрительницу, из поющей в ванной оперной дивы в венецианского льва без головы. В каждом воплощении ей удается держать art+fashion баланс — прошлогодняя совместная коллекция художницы и бренда Ольги Гинзбург OlaOla тому доказательство. В продаже почти не осталось остроумных платьев и рубашек с надписью «просто Щелкунчик», зато в наличии сумочки с вышитыми эмоджи — аксессуар, который поднимет настроение на домашней новогодней вечеринке даже самой утомленной 2020 годом царевне-несмеяне.
Сколько стоит: 2500 рублей
Где купить: Магазин OlaOla
Тарелка от Андрея Макаревича и ИФЗ
У Императорского фарфорового завода есть целая линейка коллабораций с селебрити: Анной Нетребко, Александром Васильевым, Стасом Наминым и другими. Самой интересной пластически (и недорогой!) нам показалась тарелка с росписью Андрея Макаревича под названием «Полдень. Рыбы» — еще бы, ведь лидер «Машины времени» по образованию художник-график и архитектор, он даже принимал участие в проектировании шедевра советского модернизма — Драматического театра в Великом Новгороде.
Сколько стоит: 2 630 рублей
Где купить: Интернет-магазин Императорского фарфорового завода
Чашки из костяного фарфора «Серебряные коньки» от ИФЗ
Сказочными сценами катания по льду петербургских рек и каналов в предновогоднем фильме «Серебрянные коньки» вдохновились художники ИФЗ — обычная сейчас история для фарфорового концерна, не только же кобальтовую сетку туристам продавать. Маркетинговый ход оказался удачным с эстетической точки зрения — мастера уловили популярную сейчас у молодых художников манеру карандашного рисунка, добавив ностальгический колорит, будто из советских мультфильмов.
Сколько стоит: 4 500 рублей
Где купить: Интернет-магазин Императорского фарфорового завода
Тарелка Art is easy от Liars Collective
Немного концептуализма в вашей тарелке — оммаж нео-дадаисту, члену движения Fluxus, музыканту-экспериментатору Джузеппе Чиари, чей холст с надписью Art is easy хранится в MoMa. Петербургский бренд Liars Collective — это графический дизайнер Антон Горбунов. Ему стало тесно в фотошоп-рутине, и он придумал таинственное сообщество лжецов (чей Instagram-аккаунт ведет как арт-проект) с обширной линейкой мерча от одежды до посуды. Среди поклонников бренда — блогер и героиня реалити-шоу «Холостяк» Чума Вечеринка, а также со-админ Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр.
Сколько стоит: 3000 рублей
Где купить: Интернет-магазин и шоу-рум Liars
Эстампы Аси Маракулиной с ансамблями Кваренги
Три эстампа, выполненных во время подготовки переиздания легендарной советской серии «Зодчие нашего города». Книгу о Джакомо Кваренги как раз иллюстрировала Ася Маракулина. Это проект коллекционера графики Кирилла Авелева, который привлекает к работе молодых художников и известных современных искусствоведов. Саму книгу мы рекомендовали в прошлогодней подборке арт-подарков, а в 2020-м предлагаем идти дальше — пополнить (или начать!) собственную коллекцию графики. «Я думала-думала, изучила Кваренги и поняла, что не так важно, какой именно зодчий мне достанется, я люблю облик Петербурга. Так получилось, что в моих рисунках Кваренги как такового нет. Его архитектура у меня только намечена пунктирно. Меня интересуют машинки, люди, троллейбусы, то есть городская среда. Поэтому мои иллюстрации — не архитектурная графика в традиционном понимании». Рассказывает сама Ася об эстампах.
Сколько стоит: 21 000 рублей
Где купить: Masters bookstore в Пассаже
«Мы» Евгения Замятина с иллюстрациями Аси Маракулиной
Новое издание антиутопии 1920-х годов с 40 иллюстрациями уже упоминавшейся в подборке Аси Маракулиной — по количеству записей главного героя и рассказчика Д-503. Эти рисунки – треть дипломного проекта художницы, а по сути — раскадровка для анимационного фильма. Пожалуй, самый бюджетный способ заполучить себе работы Аси, которая уже больше года находится в пуле старейшей в городе contemporary art галереи Марины Гисич.
Сколько стоит: 918 рублей
Где купить: OZON
Работы Вероники Ивашкевич из графического кабинета WöD
Графический кабинет WöD при одноименном крошечном баре — место системообразующее на петербургской арт-сцене: несколько лет куратор Андрей Шабанов изыскивал молодых современных графиков (в том числе и в консервативной Академии художеств) и воссоздавал ленинградскую культуру коллекционирования эстампов. К сожалению, в марте графический кабинет закрывается, а значит осталось чуть более двух месяцев, чтобы приобрести прощальный сувенир. Наш выбор — работы Вероники Ивашкевич из-за их эстетической широты: тут и заигрывание с сет-дизайнами фэшн-съемок, и трогательные акварели, от которых веет хоррором.
Сколько стоит: от 7000 рублей
Где купить: Графический кабинет и бар WöD
Каталог выставки «Дейнека. Самохвалов»
Помните самую популярную прошлогоднюю выставку работ Александра Дейнеки и Александра Самохвалова в «Манеже»? Кажется, тогда в очереди стояли как консерваторы, так и поклонники contemporary, как младшие научные сотрудники, так и «типичные инстаграмщицы». Поэтому ее каталог (роскошный!) — практический универсальный подарок.
Сколько стоит: 3500 рублей
Где купить: В магазине «Подписные издания»
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