В конце лета на Литейном проспекте неожиданно открылось пространство, стремительно ставшее одним из самых модных в городе — «Третье место». Для посетителей стал доступен только двор особняка Лопухиных-Нарышкиных, однако и этого оказалось достаточно, чтобы узнаваемая колоннада появилась в каждом втором Instagram-аккаунте. Однако «Третье место» — это не только двор, но и большой особняк на 7 000 квадратных метров, и в ближайшие годы он будет стремительно меняться. Как, «Собака.ru» рассказала юрист в сфере IT и владелица «Третьего места» Ольга Звагольская.
Каким будет пространство «Третье место» на Литейном: галерея современного искусства, рестораны, лекторий и обновленный двор
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Ольга Звагольская
Как Ольга стала основателем проекта «Третье место»
Я заинтересовалась современным искусством и прошла обучение в школе Masters. Пошла на курсы для себя — у меня была скучная работа, я решила так разнообразить свою жизнь. Сначала год училась на истории искусств, потом еще год — на арт-менеджменте. После этого стала искать помещение для реализации моей идеи креативного пространства.
У моей семьи есть гостиничный бизнес под брендом The Faces, мы всегда находимся в поиске объектов для размещения гостиниц, и обратили внимание на этот особняк. Когда зашли внутрь, то поняли, что он идеально подходит и под размещение гостиницы, и под реализацию моей концепции. Потому что здесь есть и новые залы, не находящиеся под охраной, и исторические интерьеры, где здорово было бы выставлять современное искусство.
История здания
Здание многократно перестраивалось, и каждый владелец дополнял его своими частями. Сначала им владел Петр Васильевич Лопухин, позже Эммануил Нарышкин — колоннада во дворе, которой все любовались этим летом, появилась при нем, в 1855-1858 годах. Какое-то время особняк находился в собственности Святейшего синода, здесь жил обер-прокурор и ученый-правовед К. П. Победоносцев, даже размещался госпиталь. Последнее, что в нем располагалось — музей октябрьской железной дороги. Он переехал в 2001 году, то есть почти 20 лет это место пустовало, здесь ничего не происходило. Мы заметили новые балки и конструкции, но не знаем, кто их сделал — видно, что кто-то хотел сделать здесь гостиницу, но их планам не суждено было сбыться.
Что из исторических интерьеров сохранилось и что с ними будет сделано?
На особняк мы обратили внимание в начале 2019 года, и в марте его приобрели. Сейчас DA бюро готовит проект приспособления здания под современное использование к сдаче на согласование в КГИОП. Мы хотим частично законсервировать дворцовые интерьеры — чтобы они остались такими, какими дошли до нас. Сохранилась потрясающая парадная лестница со старинными зеркалами, много лепнины, голубой зал. Дошли до нас белый и театральный залы — на сводах колонн последнего сохранились росписи, мы предполагаем, что ранее там располагалась домовая церковь. У нас нет планов сделать новый Петергоф — идеальных дворцов в Петербурге предостаточно. Часть здания будет отреставрирована, но для нас важно, чтобы связь с прошлым оставалась видимой. Есть помещения, которые исторически использовались под погреб или секретную комнату, штаб-квартиру — их мы планируем использовать в тех же целях, что и век назад. Например, на месте книжных складов Александры Калмыковой появится книжный магазин и клуб настольных игр.
Всего здание — 7000 квадратных метров, за незаметным фасадом скрывается целый микрорайон с двумя двориками и двумя крыльями, уходящими вглубь проспектов. Правое крыло не находится под охраной, потому что построено не так давно и не представляет исторической ценности. Здесь разместится гостиница — у нас уже есть визуализация номеров, холлов, вестибюля, появится спа-зона, бассейн.
В левом крыле на втором этаже, где уже прошла ярмарка современного искусства, появятся рестораны высокой кухни — нам бы хотелось, чтобы прекрасные дамы также восходили по роскошной парадной лестнице, как и в XIX веке. Также здесь будет работать галерея современного искусства, двухэтажный бар, во дворе — спик-изи и винные бары. В театральном зале разместится лекторий, там есть сцена.
Мы планируем внедрить идею сервитута — то есть будем предоставлять резидентам право пользования помещениями, но оно будет нами ограничено. Мы будем размещать на стенах, потолке, полу арт-объекты, места которых нами заранее определены, и регулярно менять эту экспозицию. Нам интересно находить неизвестные имена и показывать их аудитории наших резидентов — таким образом будем развивать арт-рынок. У галерей есть ресурсы для продвижения, но они не в состоянии поддержать всех художников в городе. А мы сможем размещать работы на месяц-два — и таким образом давать площадку сразу многим.
Когда работы будут завершены?
Мы рассчитываем закончить все работы за три-четыре года. Планируем поступательное открытие — отель начнет принимать гостей в конце лета 2021 года. После этого откроется выставочный зал в двух больших помещениях — белом бальном и театральном, это произойдет в начале 2022 года. Ресторанные проекты заработают ближе к 2024 году. Особняк мы строим полностью на свои деньги, поэтому для нас имеет значение срок, в течение которого мы будем вкладывать в него средства.
На время работ особняк, конечно, будет недоступен для посещения. Возможно, мы организуем одно событие этой зимой, а потом точно закроемся на реконструкцию. Мы бы, конечно, хотели оставить открытым двор, потому что за этот сезон получили колоссальный отклик от горожан. Но тут все зависит не от нас — вполне вероятно, его работу тоже будет необходимо приостановить на время ремонта. Сейчас планы по двору нам самим не до конца понятны. В окончательном варианте проекта двор будет выглядеть совсем иначе — еще лучше, чем нынешний. Мы хотели бы открыть помещения вдоль колонн, соединить их общим балконом.
Почему это «Третье место»?
По концепции социолога Рэя Ольденбурга, автора термина «третье место», пространство должно быть уравнивающим. Таким, чтобы в нем имел значение не социальный статус, а личные качества человека. Мы ратуем за то, чтобы члены нашего комьюнити были интересными, креативными, разными. И хотели бы создать пространство, в котором человек будет проводить от четырех до восьми часов — посидеть в кафе, сходить в книжный магазин, зайти на выставку, послушать лекцию, выпить в баре.
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