Каким будет пространство «Третье место» на Литейном: галерея современного искусства, рестораны, лекторий и обновленный двор

Как Ольга стала основателем проекта «Третье место»

Я заинтересовалась современным искусством и прошла обучение в школе Masters. Пошла на курсы для себя — у меня была скучная работа, я решила так разнообразить свою жизнь. Сначала год училась на истории искусств, потом еще год — на арт-менеджменте. После этого стала искать помещение для реализации моей идеи креативного пространства.

У моей семьи есть гостиничный бизнес под брендом The Faces, мы всегда находимся в поиске объектов для размещения гостиниц, и обратили внимание на этот особняк. Когда зашли внутрь, то поняли, что он идеально подходит и под размещение гостиницы, и под реализацию моей концепции. Потому что здесь есть и новые залы, не находящиеся под охраной, и исторические интерьеры, где здорово было бы выставлять современное искусство.