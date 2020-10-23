«Тебе нужно рожать!»: у петербургских ВУЗов появились баннеры с типичными высказываниями о творческих профессиях

У трех петербургских ВУЗов появились билборды с типичными фразами, которые слышат студенты творческих и гуманитарных специальностей от родителей и других окружающих. «Вам бесполезно объяснять, вы же дизайнер», «А кто такой культуролог?», «Тебе не нужно высшее образование, тебе нужно рожать!» Интервенцию в городское пространство совершили сами студенты, причем при поддержке петербургского филиала Государственного центра современного искусства, где в рамках 2го Кураторского форума вышел студенческий зин-выставка «Неответы».

В зине студенты пытаются выяснить, каким образом формируются наши представления об образовании; каких изменений мы хотим, исходя из существующих сегодня острых проблем. Размышляя об учебной программе и том, какой она может быть в теории и на практике, авторы выставки задавались вопросами: Что я знаю? Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что мне нужно? О чем я мечтаю? Что делает меня счастливым? Именно они привели к неответам на страницах зина. Они касаются трех тем: «- Почему надо ТАК?», «- Что такое университет?», «- Цель или процесс?»