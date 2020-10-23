«Тебе нужно рожать!»: у петербургских ВУЗов появились баннеры с типичными высказываниями о творческих профессиях

У трех петербургских ВУЗов появились билборды с типичными фразами, которые слышат студенты творческих и гуманитарных специальностей от родителей и других окружающих. «Вам бесполезно объяснять, вы же дизайнер», «А кто такой культуролог?», «Тебе не нужно высшее образование, тебе нужно рожать!» Интервенцию в городское пространство совершили сами студенты, причем при поддержке петербургского филиала Государственного центра современного искусства, где в рамках 2го Кураторского форума вышел студенческий зин-выставка «Неответы».
В зине студенты пытаются выяснить, каким образом формируются наши представления об образовании; каких изменений мы хотим, исходя из существующих сегодня острых проблем. Размышляя об учебной программе и том, какой она может быть в теории и на практике, авторы выставки задавались вопросами: Что я знаю? Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что мне нужно? О чем я мечтаю? Что делает меня счастливым? Именно они привели к неответам на страницах зина. Они касаются трех тем: «- Почему надо ТАК?», «- Что такое университет?», «- Цель или процесс?»
Зин выходит в рамках проекта «Зин как выставка: Postcovid», который делает Северо-Западный филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Санкт-Петербурге) при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив, курируют проект Алина Белишкина и Наталья Хвоенкова. Проект — реакция на цифровизацию арт-практик во время пандемии, когда посещение выставок и публичных мероприятий запрещено или ограничено, а вместо материальных объектов мы имеем дело с бесконечными виртуальными viewing-rooms. Бесплатную доставку зина на дом вы можете заказать по ссылке — курьер принесет его вам в начале ноября. Еще 1000 экземпляров можно будет взять бесплатно в книжных магазинах, галереях, арт-пространствах и кафе, их список опубликован тут. В конце ноября в свет выйдет еще три выпуска художественного самиздата, в том числе подготовленный совместно с Марией Тиника, создательницей инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев». Зин-программа — часть ноябрьского 2-го Кураторского форума, культурного ивента, включающего в себя профессиональную конференцию и общедоступный Art weekend.
Билборды на рекламных щитах продержатся до 15 ноября. Высказывания на тему образования можно увидеть по следующим адресам: Угол Кронверкского и Каменноостровского проспектов, напротив ст. м. «Горьковская», слева от выхода из подземного перехода, Политехническая ул., д. 29а, троллейбусная остановка, Большая Морская ул., д. 18. Кстати, для предыдущего зина программы о переживании пандемии под названием «+ Смещённая активность -» художники также придумали три билборд-интервенции — своеобразную рекламу зина, правда заказать его уже нельзя — все полсотни экземпляров разлетелись как горячие творожки.
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