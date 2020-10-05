Запущен проект Studio studies — видео-экскурсии по мастерским петербургских художников: от эко-лофтов до коммуналок

Когда речь заходит о мастерской художника, то в голове всплывает стереотипный образ: пространство, заставленное холстами, где пахнет краской и растворителем. Да-да, примерно как в мастерской Гвидона Вишневского — провинциального художника-космиста из сериала «Внутри Лапенко». Проект петербургского филиала ГЦСИ Studio studies, подготовленный ко 2 Кураторскому форму, — словно программа «Разрушители мифов», но в мире искусства. 20 исследовательских видеоинтервью показывают, что студия современного художника может походить на городские джунгли, располагаться в обычной коммунальной квартире или в классической «петербургской» мансарде с выходом на крышу.

Первые 10 видео сегодня уже появились на платформе ГЦСИ. Светлая мастерская с белыми стенами и лесенкой на антресоль Аси Маракулиной устроена так, что в ней можно одновременно заниматься живописью, графикой, вышивкой, анимацией и видео. Студия перформативных искусств «Сдвиг», которую поддерживает целая команда из четырех художников, служит для регулярных занятий по современному танцу, айкидо и йоге, а вечером трансформируется в площадку для спектаклей и даже «Ночей перформанса».