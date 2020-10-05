Запущен проект Studio studies — видео-экскурсии по мастерским петербургских художников: от эко-лофтов до коммуналок

Когда речь заходит о мастерской художника, то в голове всплывает стереотипный образ: пространство, заставленное холстами, где пахнет краской и растворителем. Да-да, примерно как в мастерской Гвидона Вишневского — провинциального художника-космиста из сериала «Внутри Лапенко». Проект петербургского филиала ГЦСИ Studio studies, подготовленный ко 2 Кураторскому форму, — словно программа «Разрушители мифов», но в мире искусства. 20 исследовательских видеоинтервью показывают, что студия современного художника может походить на городские джунгли, располагаться в обычной коммунальной квартире или в классической «петербургской» мансарде с выходом на крышу.
Первые 10 видео сегодня уже появились на платформе ГЦСИ. Светлая мастерская с белыми стенами и лесенкой на антресоль Аси Маракулиной устроена так, что в ней можно одновременно заниматься живописью, графикой, вышивкой, анимацией и видео. Студия перформативных искусств «Сдвиг», которую поддерживает целая команда из четырех художников, служит для регулярных занятий по современному танцу, айкидо и йоге, а вечером трансформируется в площадку для спектаклей и даже «Ночей перформанса».
2019 году во время первого в Санкт-Петербурге (и России!) Art Weekend’a 10 петербургские художники открыли свои мастерские для российских и зарубежных профессионалов, а также студентов арт-вузов и широкого круга любителей современного искусства. Регистрация на событие закрылась в первые же дни — сам формат группового посещения и арт-медиации от художника не предполагает собирать больше 15–20 человек. Этот опыт подтолкнул кураторов петербургского филиала ГЦСИ к исследованию темы «художник и его студия». Так появился проект Studio studies, который призван сломать стену непонимания между авторами и зрителями и очертить пока негласный регламент посещения мастерских. Видеоинтервью с одной стороны рассказывают о художниках Петербурга, с другой стороны, зафиксируют мастерскую художника как феномен.
Среди участников проекта: медиа-художник Ильдар Якубов — куратор фестиваля «Эпизод» в «Планетарии», мультимедиа-ниндзя Никита Селезнев, участница арт-группы «Север 7» Анна Андржиевская, Лиза Бобкова, которая поженила мастерство обработки металла и современное искусство, проводник в мир растений Илья Долгов и создательницы коммунальной галереи «Егорка» Анна Терешкина и Анастасия Макаренко.
Проект Studio studies (куратор Анна Заведий) — специальный проект 2 Кураторского форума ГЦСИ в Санкт-Петербурге, который пройдет 19–22 ноября.
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