Петербуржцам бесплатно доставят зин о нехватке деревьев в городе, консультант — Мария Тиника из «Деревьев Петербурга»

Пару лет назад в Петербурге появилась народная «Карта деревьев» — инициатива главного борца за озеленение Петербурга и создательницы группы «Деревья Петербурга» Марии Тиники. Проблема простая: еще 30 лет назад деревьев было намного больше, в том числе на набережных рек и каналов, который сейчас выглядят «лысыми» и сиротливыми. Благодаря наглядной агитации активистов «Деревьев Петербурга» проблема стала видимой, а к ее решению присоединились Сергей Семак и объединение Plants For Friends. Теперь пришел черед культурных институций — петербургский филиал ГЦСИ поддержал выпуск зина-выставки «Мы, деревья», который с помощью иллюстраций российских художников рассказывает о феномене отдельно стоящих деревьев. Эти одинокие тополя — «последние из могикан», хранители исторической памяти, которых не успели вырубить.
«Если за состоянием парков с особым правовым статусом следят с пристальным вниманием, то одиноко стоящие деревья на улицах и набережных Санкт-Петербурга исключены из дискурса о ценности зеленого урбанистического наследия и его защите. Это особые зеленые зоны, где все по-другому. Скрытые за историческими фасадами и неприметные снаружи, они еще встречаются в старых дворах. В них живет «дух места», — рассказывают кураторы проекта Сергей Морозов и Анна Саруханова.
Участники проекта еженедельно собирались в zoom и совершали вылазки в городскую среду, пешие прогулки проходили при экспертной поддержке Марии Тининки. В ходе работы над проектом участники дополняли цифровые исследования в интернете, анализировали данные карт и социальных сетей. «Так называемые «зеленые патчи» — участки плотного роста деревьев в общедоступных местах — обеспечивают благоприятные условия для развития различных форм жизни в скверах и на бульварах. И если за состоянием парков с особым правовым статусом следят с пристальным вниманием, то одиноко стоящие деревья на улицах и набережных Санкт-Петербурга исключены из дискурса о ценности зеленого урбанистического наследия и его защите». Художники зина-выставки: Александра Кокачева, Анна Саруханова, Анна Карп, Кира Харлашова и Мария Тиника.
Зин «Мы, деревья» вышел в рамках проекта «Зин как выставка: Postcovid», который делает Северо-Западный филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Санкт-Петербурге) при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив, курируют проект Алина Белишкина и Наталья Хвоенкова. Это реакция на цифровизацию арт-практик во время пандемии, когда посещение выставок и публичных мероприятий запрещено или ограничено, а вместо материальных объектов мы имеем дело с бесконечными виртуальными viewing-rooms. Бесплатную курьерскую доставку зина вы можете заказать не выходя из дома — экземпляр вам привезут в середине ноября. Еще 1000 экземпляров можно будет взять бесплатно в книжных магазинах, галереях, арт-пространствах и кафе.
Часть проекта «Мы, деревья» — уличная выставка на трех рекламных щитах Васильевского острова. Любой желающий сможет отсканировать QR-код на баннере и прослушать арт-медиацию, созданную художницей Кариной Щербаковой и саунд-дизайнером Леонидом Курашовым. Вы узнаете историю дубов Большого проспекта Васильевского острова и вступить в живой контакт с этими вековыми деревьями. Послушать медиацию можно и дома.
Кстати, петербургский филиал ГЦСИ уже выпустил две выставки в формате зинов: первая — о переживании пандемии под названием «+ Смещённая активность -», вторая — о критике современного вузовского образования самими студентами. Каждая из них рекламировалась с помощью баннерной кампании, причем билборды с типичными фразами, которые слышат студенты творческих и гуманитарных специальностей стали интернет-хитом — про них написали федеральные и городские медиа, а также телеграм-каналы с десятками тысяч подписчиков. Все дело в правде жизни, кто не слышал типичное: «Вам бесполезно объяснять, вы же дизайнер», «А кто такой культуролог?», «Тебе не нужно высшее образование, тебе нужно рожать!» К сожалению, один из вузов, перед которым стоял провокационный билборд решил выйти из игры — руководство попросило убрать баннер, фото которого разошлось по студенческим группам в соцсетях.
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