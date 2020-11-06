Петербуржцам бесплатно доставят зин о нехватке деревьев в городе, консультант — Мария Тиника из «Деревьев Петербурга»

Пару лет назад в Петербурге появилась народная «Карта деревьев» — инициатива главного борца за озеленение Петербурга и создательницы группы «Деревья Петербурга» Марии Тиники. Проблема простая: еще 30 лет назад деревьев было намного больше, в том числе на набережных рек и каналов, который сейчас выглядят «лысыми» и сиротливыми. Благодаря наглядной агитации активистов «Деревьев Петербурга» проблема стала видимой, а к ее решению присоединились Сергей Семак и объединение Plants For Friends. Теперь пришел черед культурных институций — петербургский филиал ГЦСИ поддержал выпуск зина-выставки «Мы, деревья», который с помощью иллюстраций российских художников рассказывает о феномене отдельно стоящих деревьев. Эти одинокие тополя — «последние из могикан», хранители исторической памяти, которых не успели вырубить.

«Если за состоянием парков с особым правовым статусом следят с пристальным вниманием, то одиноко стоящие деревья на улицах и набережных Санкт-Петербурга исключены из дискурса о ценности зеленого урбанистического наследия и его защите. Это особые зеленые зоны, где все по-другому. Скрытые за историческими фасадами и неприметные снаружи, они еще встречаются в старых дворах. В них живет «дух места», — рассказывают кураторы проекта Сергей Морозов и Анна Саруханова.