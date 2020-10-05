Студенты центра «Антон тут рядом» совместно с уличными художниками расписали здания в Приморском парке Победы

Рисунки, тексты и меткие изречения студентов Центра на стенах приведены без редактуры — такими, какие они есть. На одном из зданий можно найти и сочинение Антона Харитонова «Люди» — именно с него начинался фильм и Центр «Антон тут рядом». «Люди барабанят и громыхают. Не лохматятся. Теряются. Рыжие. Глубокие. Люди сдирают кожу. Люди ремонтируют домик, сарай. Люди потерпят. Люди рисуют, пишут. Лесные. Люди колют дрова, пилят, топят. Люди еще здороваются, говорят, прыгают, бегают. Люди конечные. Люди летают», — говорит оно.

В рамках проекта студентам Центра помогали уличные художники Владимир Аносов и Анастасия Аверина — они также оставляли на стенах свои произведения. Планируется, что каждый год галерея будет обновляться — таким образом проект привлечет внимание петербуржцев к деятельности Центра «Антон тут рядом» и программам Приморского парка Победы. Увидеть работы можно бесплатно в любой день — парк открыт круглосуточно, вход с Крестовского проспекта, 27.

Напомним, центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» готовил к открытию новую творческую площадку на Невском проспекте с 2019 года. Пространство расположилось на площади в 350 квадратных метров — в нем откроются мастерские по керамике, столярному делу, переплету и шелкографии. Чтобы подготовить пространство, волонтеры приступили к ремонту помещения самостоятельно — сняли обои, демонтировали старый пол и кафель. Открытие нового центра состоялось в сентябре 2020 года.

Напомним, в начале августа Приморский парк Победы запустил открытый огород. До конца сезона каждый желающий мог создать собственный огород при оранжерее парка и вырастить там пряные травы, разные виды салата и другие суперфуды. В сентябре в парке открылся фуд-маркет, посвященный старту сезона сбора урожая. На нем представили блюда уличной еды со всего мира от гастропроектов Петербурга.