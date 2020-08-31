В Приморском парке Победы открывается фуд-маркет с уличной едой со всего мира

В рамках фуд-маркета откроется новый проект NoMad от шеф-повара Евгения Викентьева, который впервые представит уличную еду в своей интерпретации: основное меню будет постоянно обновляться, демонстрируя специалитеты разных стран. 4 вида бургеров с курицей и творожные пончики с соленой карамелью можно будет попробовать в авторстве Сергея Фокина и его нового проекта Crazy Fox. Фермерскую продукцию собственного кооператива от Дмитрия Конникова представит мексиканско-европейский стрит-фуд «Волки сыты».

Также в числе резидентов фуд-маркета ресторан грузинской кухни Kazbegi, кофейня с завтраками Yagoda, су-вид проект Street Suvid, «Чешский трдельник», кафе Vaffel, пиццерия Diego Di Napoli, паназиатский фудтрак Dish Fish и другие.

Фуд-маркет откроется 1 сентября и будет работать весь месяц, а по выходным пройдет специальная программа. 5 и 6 сентября события посвятят еде со всего мира — здесь можно будет попробовать блюда кухонь Мексики, Америки, Японии, Грузии, Норвегии и других стран, а также послушать национальную музыки и посмотреть на ритуальные танцы с бубнами. Уикенд 12 и 13 сентября посвятят Азии — петербуржцев познакомят с культурой сбора урожая, предложат попробовать блюда праздничной азиатской кухни, а также научат писать иероглифы, заряженные на удачу и богатый урожай.

Последние выходные сентября — русские. 26 и 27 сентября гости фуд-маркета встретят по всем русским традициям сбора урожая — с ритуалами у воды, совместной трапезой, народными песнями, танцами и обрядами «обновления огня».

Напомним, в начале августа Приморский парк Победы запустил открытый огород. До конца сезона каждый желающий мог создать собственный огород при оранжерее парка и вырастить там пряные травы, разные виды салата и другие суперфуды.