На Невском проспекте открывается клуб друзей «Антон тут рядом». Первое событие — цикл лекций Любови Аркус

В рамках первой встречи пройдет небольшая лекция, а также просмотр фильма режиссера Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» и его обсуждение. Всем собравшимся обещают горячие напитки и угощения из кулинарной мастерской Центра «Антон тут рядом».

«Эта встреча станет началом большой истории Центра на Невском: мы открываем Клуб друзей Центра «Антон тут рядом». Каждую неделю будут показы и обсуждения фильмов, творческие встречи с писателями и режиссерами, поэтические чтения и дискуссии. Перед каждым событием мы будем показывать ролик про Центр, объяснять для чего мы существуем и как мы устроены», — говорят организаторы.

Мероприятие состоится 18 сентября в новом Центре «Антон тут рядом» на Невском проспекте, 104, начало в 19:30. Билеты можно посмотреть здесь, их количество ограничено — так как места в зале организованы с соблюдением мер эпидемической безопасности. Средства от продажи билетов идут на развитие программ Фонда «Антон тут рядом».

Напомним, центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» готовил к открытию новую творческую площадку на Невском проспекте с 2019 года. Пространство расположилось на площади в 350 квадратных метров — в нем откроются мастерские по керамике, столярному делу, переплету и шелкографии. Чтобы подготовить пространство, волонтеры приступили к ремонту помещения самостоятельно — сняли обои, демонтировали старый пол и кафель.

Также Центр «Антон тут рядом» запустил доставку готовой еды «Кухня тут рядом», все средства от продажи которой пойдут на поддержку благотворительности.