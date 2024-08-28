Эксперты: ущерб от изменения климата для РФ составит сотни миллиардов рублей. Это правда? Какие регионы пострадают больше всего?

Нередко можно услышать и прочитать в СМИ, что глобальное потепление России даже на пользу. Почему это все-таки не так?

Для начала давайте еще раз зафиксируем, что климатические изменения есть, и глобальное потепление существует — это факт. На мировом уровне оно характеризуется ростом средней по планете температуры. Но этим не ограничивается — перестраивается динамика атмосферы, меняются локальные погодные условия. Поэтому на региональном уровне проявление процесса глобального потепления важнее не в том, что летом на градус-другой жарче, а как меняется на этом фоне циркуляция, в изменении частоты возникновения экстремальных погодных событий и тому подобное.

Как все это влияет на экономику и жизнь людей?

В каждом конкретном регионе и природа, и человек адаптировались под местный климат, так же и инфраструктура выстраивается под локальный режим погоды. Если условия меняются, система испытывает стресс. Там, где есть слабые места, этот процесс может проходить весьма драматично и не всегда иметь благополучный исход. Все это может приводить к большим убыткам как в социальной, так и экономической сфере.