Эксперты: ущерб от изменения климата для РФ составит сотни миллиардов рублей. Это правда? Какие регионы пострадают больше всего?

Во вторник, 27 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш вновь призвал мировое сообщество обратить внимание на проблему надвигающейся климатической катастрофы. В частности, он попросил нарастить поддержку тех регионов планеты, которые в наибольшей степени страдают от глобального потепления. Такой призыв вполне логичен — в мире уже не первый год говорят о «климатическом неравенстве». Более того, как показало прошлогоднее исследование, внутри стран это неравенство растет даже быстрее, чем между ними. Как с этой проблемой обстоят дела в России? Какие из регионов страдают от изменения климата больше всего и от чего? И что делать, чтобы снизить этот ущерб? На все эти вопросы Собака.ru попросила ответить доцента Факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Юлию Зюляеву.
Нередко можно услышать и прочитать в СМИ, что глобальное потепление России даже на пользу. Почему это все-таки не так?
Для начала давайте еще раз зафиксируем, что климатические изменения есть, и глобальное потепление существует — это факт. На мировом уровне оно характеризуется ростом средней по планете температуры. Но этим не ограничивается — перестраивается динамика атмосферы, меняются локальные погодные условия. Поэтому на региональном уровне проявление процесса глобального потепления важнее не в том, что летом на градус-другой жарче, а как меняется на этом фоне циркуляция, в изменении частоты возникновения экстремальных погодных событий и тому подобное.
Как все это влияет на экономику и жизнь людей?
В каждом конкретном регионе и природа, и человек адаптировались под местный климат, так же и инфраструктура выстраивается под локальный режим погоды. Если условия меняются, система испытывает стресс. Там, где есть слабые места, этот процесс может проходить весьма драматично и не всегда иметь благополучный исход. Все это может приводить к большим убыткам как в социальной, так и экономической сфере.
Какие регионы России здесь наиболее уязвимы?
Это сложный вопрос, поскольку где-то больше пострадает население, где-то — природа, в каких-то регионах под ударом окажется инфраструктура. Однако с уверенностью можно сказать об уязвимости северных территорий, где потепление в целом идет более интенсивно. Там вся инфраструктура — от газопроводов до домов — построена на вечной мерзлоте. В условиях ее таяния начнутся очень большие проблемы: могут поплыть все фундаменты. Сокращение площади морских льдов в Арктическом бассейне ставит под угрозу существование отдельных биологических видов.
Если говорить о центральных районах, то здесь проблемы могут начаться из-за учащения волн жары, как летом 2010 года, когда над Европейской частью страны встал блокирующий антициклон. Для населения тогда были страшны даже не сами высокие температуры, а то, как долго стояла жара в регионе. Есть такое понятие «тропические ночи», когда температура не опускается ниже 23 градусов. При такой ситуации, если нет возможности отдохнуть от жары даже ночью, начинаются проблемы со здоровьем, особенно у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подобные события будут происходить чаще. То есть проблема не в том, что лето в среднем будет на градус-другой теплее, а том, что в какой-то год оно может быть даже холодным, но на следующий будет продолжительная экстремальная жара.
Для южных регионов изменение циркуляции атмосферы может привести к тому, что засухи будут сменяться циклонами, которые принесут сильнейшие дожди и приведут к наводнениям, как это было не так давно в Геленджике. Такие явления будут происходить чаще, поэтому на юге необходимо перестраивать инфраструктуру, чтобы вода могла уходить из города, не приводя к масштабным проблемам.
В противном случае регион столкнется с ущербом для экономики в виде разрушений, страховых выплат, необходимости разбора завалов, не говоря уже об угрозе для жизни и здоровья людей?
Да, конечно.
Какие регионы еще могут оказаться уязвимы в условиях меняющегося климата? И что им может угрожать?
Для Поволжья — это засухи, сменяющиеся очень интенсивными осадками. Это показывают, в частности, исследования моей коллеги Ольги Золиной. Это очень плохо для сельского хозяйства. Ведь интенсивные осадки не увлажняют почву, вода просто стекает по поверхности, попадает в овраги и оттуда в речную систему.
Эта ситуация знакома всем, у кого есть дача. Когда после сильного ливня копнешь землю, сверху она мокрая, а уже на глубине в несколько сантиметров — абсолютно сухая. Для огородника — это неприятность, для агрокомплекса — настоящая беда. Уменьшение умеренных по интенсивности осадков, которые напитывают почву влагой, приведет к необходимости строить оросительные сооружения.
Есть ли особые опасности для Петербурга и в целом Северо-Запада?
Из-за того, что климат становится более мягким, возникают проблемы с зимними температурами. Разумеется, не страшно, что зимы в среднем стали несколько теплее, опасно, что столбик термометра начинает гулять около нуля. Мы все это видим: сначала заморозки, потом плюс два, потом снова резкое понижение температуры. Как результат — сосульки, гололед, ледяные дожди.
Все это очень опасно для инфраструктуры: линий электропередач, аэропортного оборудования, паркового хозяйства. Если мы говорим о сельскохозяйственной округе, то здесь угроза для плодовых деревьев, которые будут ломаться под тяжестью льда. И, конечно, для населения условия гололеда травмоопасны.
На климатическом форуме в 2023 году было объявлено, что все это может стоить российским регионам суммарно сотни миллиардов рублей ежегодно (некоторые из них потеряют до 6% ВРП). Насколько такой порядок цифр кажется правдоподобным?
Мне сложно говорить, не видя данные. Нужно понимать, какие риски они закладывали и какие траты. К примеру, ежегодный ущерб может значительно снижаться, если прибегнуть к какому-то долгосрочному решению.
Если мы говорим о режиме «при условии, что ничего не будет предприниматься», то да, эта цифра не выглядит невероятной. Представьте, какой ущерб может нанести ураган в Москве или засуха в Поволжье.
К вопросу о том, что можно делать — все мы знаем, что бюджеты регионов в России очень сильно отличаются. Не случится ли так, что один регион сможет выработать адекватную систему адаптации, а какому-то просто не хватит на это денег?
Я считаю, что решение таких вопросов должно зависеть от отрасли, а не только от региональных властей. Проблема таяния вечной мерзлоты — это в том числе сложности газодобывающей промышленности, засухи создают угрозу для всего агрокомплекса страны. Если же решение этих проблем будет опираться только на собственные силы субъектов, то, конечно, некоторые регионы просто не справятся с этой задачей.
Борьба с обледенением дорог и расчисткой снега во время экстремальных снегопадов, оперативное восстановление линий электропередач — все это требует огромных ресурсов. Не говоря уже о борьбе с последствиями засухи или таяния вечной мерзлоты, когда «поплывут» постройки.
Конечно, речь о том, что территории будут непригодными для жизни, не идет, сохранить текущее качество жизни будет непросто. В результате если в одном регионе будет совсем плохо, то оттуда может начаться отток в другие регионы, где ситуация может быть похожая, но есть больше возможностей для адаптации. Хотя, конечно, вряд ли это станет основным фактором миграции.
Что можно сделать, чтобы избежать такого сценария?
Нужны научные исследования: нам важно понять, что именно нас ждет. Изучение должно вестись на всех уровнях: на фундаментальном и прикладном. Мы должны понять, что будет происходить в каждом регионе при разных сценариях: в случае сокращения эмиссии парниковых газов, в случае ее увеличения или если все останется как есть.
Для каждого из этих вариантов развития ситуации у нас должен быть план адаптации для каждого региона и экономической отрасли. И здесь у нас есть все, чтобы этот процесс прошел максимально мягко. Россия настолько большая и разная, что мы можем быть очень гибкими. При условии, если будем грамотно перераспределять ресурсы между регионами.
У нас единая энергосистема, которая началась еще с плана ГОЭЛРО. Это ювелирно отточенная структура, которая позволяет перебрасывать электроэнергию туда, где это необходимо. У нас нет проблемы физического затопления территорий из-за подъема уровня Мирового Океана, как, например, в Нидерландах, когда они вынуждены бороться за каждый метр суши.
С точки зрения сельского хозяйства мы можем строить оросительные сооружения или просто смещать зоны выращивания тех или иных культур на север, на юге заменяя их более теплолюбивыми. Так что все козыри у нас на руках, осталось только их грамотно разыграть. Но если сделать этого не получится, то, конечно, может быть прямо больно.
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