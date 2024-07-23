Прогноз: через 60 лет в Петербурге будет климат Адыгеи, а в Москве — Краснодара! Что?? Да! Такое правда возможно?

Предсказывают, что через 60 лет климат в Петербурге будет, как в Адыгее — это правда?

Не совсем. Интерактивная карта Мэтью Фицпатрика — это иллюстрация глобальных изменений, сделанная так, чтобы быть максимально наглядной. Прогнозы, которые в ней используются, не взяты с потолка, это сценарии Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые используются всеми, в том числе в нашей Главной геофизической обсерватории. Все же автор специалист по оценке воздействия изменений климата на биоту. Однако эту публикацию нельзя понимать буквально. Ни про один город планеты нельзя буквально сказать, что его через полвека ждет сегодняшний климат какой-то другой территории (об этом говорит и сам автор карты). Поэтому Москва в прямом смысле не превратится в Краснодар, а Петербург не станет Майкопом.

На то есть сразу несколько причин. Возьмем хотя бы волны жары, которые характерны для Адыгеи и Краснодарского края. Первая причина их возникновения — ясное небо и, как следствие, постоянное воздействие яркого солнца. Возможны ли такие условия в Москве и Петербурге? Да, но солнце там все равно будет более северным и греть слабее. Вторая причина жары — потоки горячего воздуха, которые в Краснодар заносит из Средиземноморья, Западного Казахстана, даже из пустыни Сахара. До Петербурга воздух из Африки не сможет дойти ни при каких условиях, максимум с Балканского полуострова. Отсюда и жара будет немного другой (хотя она все равно будет). Собственно, автор карты в своих публикациях указывает, что используется лишь статистический метод без учета физических особенностей городов.

Далее, Майкоп и Краснодар отличаются относительно сухим климатом. А станет этот климат в будущем еще суше, эти города столкнутся с дефицитом влаги. Петербург же будет страдать от ее избытка. Наравне с потеплением город ждет серьезный рост количества осадков.

Таким образом, нас ждет, не адыгейский и не краснодарский климат. Это лишь метафора, для того чтобы показать, насколько сильными будут изменения. Нас ждет другой климат Москвы и другой климат Петербурга. Увы, в обоих случаях эти климаты будут хуже сегодняшних.