Прогноз: через 60 лет в Петербурге будет климат Адыгеи, а в Москве — Краснодара! Что?? Да! Такое правда возможно?

В середине июля американский ученый Мэтью Фицпатрик опубликовал интерактивную карту, которая наглядно иллюстрирует то, как изменится климат на планете через 60 лет. На ней алгоритм сравнивает будущие погодные условия в одном городе с уже реально существующими в другом. Так, согласно расчетам Фицпатрика, Москва через полвека будет с точки зрения климата напоминать сегодняшний Краснодар, а наиболее близким аналогом для будущего Петербурга стал Майкоп. Насколько можно верить таким предсказаниям? На этот вопрос отвечает климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», лауреат Нобелевской премии Алексей Кокорин. Спойлер: адыгейский климат на берегах Невы вряд ли установится — реальность будет иной и, если ничего не предпринимать, может оказаться намного хуже.
Предсказывают, что через 60 лет климат в Петербурге будет, как в Адыгее — это правда?
Не совсем. Интерактивная карта Мэтью Фицпатрика — это иллюстрация глобальных изменений, сделанная так, чтобы быть максимально наглядной. Прогнозы, которые в ней используются, не взяты с потолка, это сценарии Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые используются всеми, в том числе в нашей Главной геофизической обсерватории. Все же автор специалист по оценке воздействия изменений климата на биоту. Однако эту публикацию нельзя понимать буквально. Ни про один город планеты нельзя буквально сказать, что его через полвека ждет сегодняшний климат какой-то другой территории (об этом говорит и сам автор карты). Поэтому Москва в прямом смысле не превратится в Краснодар, а Петербург не станет Майкопом.
На то есть сразу несколько причин. Возьмем хотя бы волны жары, которые характерны для Адыгеи и Краснодарского края. Первая причина их возникновения — ясное небо и, как следствие, постоянное воздействие яркого солнца. Возможны ли такие условия в Москве и Петербурге? Да, но солнце там все равно будет более северным и греть слабее. Вторая причина жары — потоки горячего воздуха, которые в Краснодар заносит из Средиземноморья, Западного Казахстана, даже из пустыни Сахара. До Петербурга воздух из Африки не сможет дойти ни при каких условиях, максимум с Балканского полуострова. Отсюда и жара будет немного другой (хотя она все равно будет). Собственно, автор карты в своих публикациях указывает, что используется лишь статистический метод без учета физических особенностей городов.
Далее, Майкоп и Краснодар отличаются относительно сухим климатом. А станет этот климат в будущем еще суше, эти города столкнутся с дефицитом влаги. Петербург же будет страдать от ее избытка. Наравне с потеплением город ждет серьезный рост количества осадков.
Таким образом, нас ждет, не адыгейский и не краснодарский климат. Это лишь метафора, для того чтобы показать, насколько сильными будут изменения. Нас ждет другой климат Москвы и другой климат Петербурга. Увы, в обоих случаях эти климаты будут хуже сегодняшних.
Как же будет выглядеть петербургский климат?
Прежде чем говорить, что будет в будущем, следует вспомнить о том, что произошло в прошлом. Это очень хорошо описано в докладах Росгидромета, которые публикуются в марте-апреле каждого года. Согласно им, за последние полвека лето в Петербурге стало в среднем теплее на 2,5 градуса, достигнув отметки примерно в 18 градусов. В свою очередь зима потеплела за тот же срок на 4,5 градуса!
Есть и прогностические доклады Климатического центра Росгидромета, они нам говорят о будущем. При худшем развитии событий лето в Петербурге за следующие полвека потеплеет еще на 2,5–3 градуса, а зима — еще на 4–5 градусов. Очень сильное потепление — если сейчас средняя температура зимы в Петербурге около нуля, то к 2080-м годам установится уверенный плюс. При этом осадки летом вырастут примерно на 5%, а зимой — на 20–25%.
Но главная проблема будет заключаться даже не в росте средней температуры (хотя он, повторюсь, будет весьма существенным), а в увеличивающейся частоте опасных погодных явлений. Пусть волны жары не будет такими же мощными, как в Краснодаре и Адыгее, но они все равно будут. Те волны жары, которые в XIX веке случались раз в 50 лет, сейчас — уже раз в 10 лет. При худшем развитии событий они в наших широтах будут происходить едва ли не каждый год. А то и не по одной за лето.
В качестве итога можно сказать, что в Петербурге через полвека станет заметно теплее и еще более влажно. Лето все чаще будет характеризоваться волнами жары, но не такими интенсивными, какие сегодня наблюдаются в Адыгее. Что не означает, что они не будут опасными. Зимой же будет очень сыро, ветрено, а снежный покров будет формироваться редко, что тоже, наверное, не очень здорово.
Как вообще все это удалось посчитать?
Благодаря сложным моделям циркуляции атмосферы и океана — их в мире существует порядка 30. Это виртуальные модели планеты, поверхность которой разбита на ячейки. В узлах каждой ячейки постоянно ведутся сложнейшие вычисления того, как изменится климат планеты, учитывая обновляющиеся данные о современном состоянии и внешних условиях.
Раз в какое-то время эти модели синхронизируются — для этого есть специальный международный проект, — корректируются друг о друга, дополняются. Затем местные исследователи, в частности наша Главная геофизическая обсерватория, вшивают в глобальные модели свои региональные модели, то есть делают более детальный расчет того, что будет происходить с конкретно их территорией. Наша модель, над которой работают ученые в Петербурге и в Москве, вполне согласуется с общемировыми. Именно на нее я и опираюсь в нашем разговоре.
А изменения, о которых говорится, уже точно произойдут?
Во все модели закладывается пять стандартизованных сценариев: от очень быстрого и полного достижения углеродной нейтральности, до роста выбросов парниковых газов даже по сравнению с сегодняшними показателями. В целом из всех пяти традиционно используются два, так делается и в российских докладах: условно положительный, когда весь мир достигает углеродной нейтральности после середины века, и условно отрицательный, когда этого сделать не удается, выбросы продолжают расти, но все же не так стремительно, как ожидалось 15–20 лет назад.
Те цифры, о которых я говорил выше, — рост летней температуры на 2–3 градуса и зимней на 4–5 прогнозируются при негативном развитии событий. Проблема в том, что разница между этим прогнозом и тем, что делается при условии достижения углеродной нейтральности, уже не так велика. Существует огромная инерция, поэтому в случае реализации условно положительного сценария нас в Петербурге все равно ждет рост летней температуры на 1–2 градуса и зимней на 3–4.
Опасные же метеорологические явления вроде волн жары будут при удачном развитии событий случаться не каждый год, а раз примерно в три года. Все равно тяжело, но к этом в принципе можно приспособиться.
А что дальше? Петербург приблизится уже не к климату Адыгеи, а к климату Еревана?
Ну, во-первых, к климату Еревана Петербург, опять же, приблизиться не сможет. Как и Адыгея, Армения будет страдать от все обостряющейся нехватки влаги. На берегах Невы, напротив, будет расти количество осадков.
Если же мы переформулируем ваш вопрос иначе: будет ли дальнейший рост температуры в Петербурге, то ответ скорее отрицательный. Вероятно, повышение температуры в рамках 3 градусов летом и 5 зимой — это максимум. Все же сценарии, когда все резко откажутся от ВИЭ, ГЭС и АЭС в пользу угольных электростанций никем всерьез не рассматривается. А раз так, мы через некоторое время достигнем предела выбросов, может быть, уже достигли, а далее они пойдут вниз и лет через 50–70 станут в разы меньше и сравняются с глобальным поглощением СО2 лесами и другими экосистемами. Пока наземные экосистемы и океан просто не успевают поглотить «лишний» антропогенный СО2 — где-то более чем наполовину успевают, остальное накапливается в атмосфере.
Плюс нас выручает то, что 90% тепла, которое мы вырабатываем, усиливая парниковый эффект, уходит в Мировой Океан. Он спасает нас от куда больших темпов изменения климата. Поэтому дальше нас будут ждать стабильно высокие для этих широт температуры и все большее увеличение осадков и силы ветра. Вплоть до тропических ливней в Петербурге, только «тропики» эти будут в январе при температуре +5 градусов с холодным ветром и ледяным дождем.
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