«В России уже есть климатические мигранты!»: Нобелевский лауреат Алексей Кокорин — о том, кто они и много ли их

Недавно вы рассказали журналистам, что уже сейчас в России есть климатические мигранты, что вы имели в виду?

Что я вкладываю в это понятие. Дело в том, что я не социолог и не исследователь миграции, поэтому использую бытовое определение слов «климатические мигранты». Для меня это люди, которые выбирают место жительства, исходя из климатических условий.

Журналисты спросили меня, когда такие люди появятся в России, и я ответил: они, вообще-то, уже есть. Из своего опыта я знаю, что люди, которые уезжают с северных территорий (чаще всего, достигнув пенсионного возраста), любят переезжать в более теплые края. Раньше они традиционно ехали в Ростовскую область, в Краснодарский и Ставропольский края. Однако сейчас из-за климата в этих регионах для них становится слишком жарко. Поэтому все чаще они едут в другие регионы, к примеру, Омскую и Новосибирскую области.

Почему я говорю именно об этой категории людей? Некоторые люди, скажем из Таджикистана, возможно, тоже едут в Россию в том числе по климатическим мотивам, к примеру, из-за нехватки пресной воды. Но в этом случае этот мотив очень сложно отделить от других, скажем, экономических, причин. В случае с теми, кто покидает Чукотку, мы можем уверенно говорить: на их выбор нового места жительства влияет именно климатический фактор. Мы можем быть уверены, что это не экономические причины — жизнь в Новосибирске не дешевле, чем жизнь в Краснодаре или Ростове.