Выбрасывать одежду в мусор правда опасно? Почему это хотят запретить? Как мои старые джинсы наносят вред планете, попадая на свалку?

Российский экологический оператор предлагает запретить россиянам выбрасывать старую одежду в мусорные контейнеры. Вскоре на эту новость отреагировала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая усомнилась, что такой запрет может помочь экологии. Почему вообще старому текстилю стали уделять столько внимания? Чем опасно попадание заношенных джинсов в мусорный бак? И как, по мнению специалистов и активистов, можно было бы решить эту проблему? На эти вопросы по просьбе редакции «Собака.ru» ответили координатор отдела Ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Смирнова и сооснователь смарт-сервиса TOLKOVO и группы компаний по социальному предпринимательству «Лепта» Дмитрий Карлин.
Чем опасно попадание текстиля в мусор?
Анна Смирнова: Когда одежда и обувь попадают в смешанный мусор (ТКО), то их судьба — это столетия на полигоне. Если не допускать попадание таких отходов в мусорный бак, то их можно вернуть в экономический цикл, то есть переработать, а ещё лучше — использовать вторично.
Плюс старая одежда может повредить оборудование для сортировки мусора, которое используют операторы обращения с отходами.
Насколько ситуация с текстильными отходами острая именно сейчас?
Дмитрий Карлин: Текстильные отходы занимают не менее 30% в общей структуре отходов, попадающих на полигон. Считается, что индустрия моды стоит на втором месте по отрицательному воздействию на окружающую среду после нефтедобычи и нефтепереработки.
Если взять объем текстильных отходов, образующихся за год в г. Санкт-Петербурге, и разложить их на Дворцовой площади, получится слой 4,2 м. Большая часть (90—95%) оказывается на свалке. При этом количество контейнеров для сбора одежды на душу населения в Петербурге меньше европейских стандартов примерно в 5 раз.
Координатор отдела Ассоциации «РазДельный Сбор»:
«В 2023 году было опубликовано исследование, согласно которому, в России ежегодно выбрасывают 2 млн тонн текстиля, из которых 78% можно было бы переработать».
Может ли помочь запрет, предложенный Российским экологическим оператором?
Анна Смирнова: Есть сомнения. Чтобы говорить о запрете как об эффективной мере, нужно понимать две вещи: какие альтернативы у людей и как будет контролироваться выполнение данного запрета. Пока ответ на оба эти вопроса неочевиден.
Что можно сделать вместо запрета?
Дмитрий Карлин: Не поможет. Если создать удобную для граждан инфраструктуру по сбору одежды, проблема решится сама собой. Контейнеры для сбора одежды должны располагаться в пешеходной доступности в жилой зоне, но не на площадках для сбора твердых коммунальных отходов.
По нашему опыту, идеальным местом показали себя остановки общественного транспорта. К сожалению, изменилось законодательство, и размещать контейнеры там больше не разрешают. На сегодняшний день вообще отсутствует механизм согласования размещения таких контейнеров на городской земле в Петербурге. Не определен и статус контейнеров. Это проблема, ведь только за счет размещения контейнеров в торговых центрах ситуацию коренным образом изменить не получится, нужно использовать городские земли.
А зачем вообще отдельно сдавать текстиль? Что из него делают?
Дмитрий Карлин: Большая часть собранной одежды (60%) может быть вновь использована как одежда, именно такое использование нам представляется наиболее целесообразным на сегодняшний день. Остальное, преимущественно натурального состава, перерабатывается, синтетика утилизируется.
Анна Смирнова: Из большей части сдаваемого на переработку текстиля получают обтирочную ветошь. Однако есть и более сложный процесс — разволокнение и переработка в регенерированное волокно. Правда, он представлен в России значительно меньше.
Также существует механическая тепловая переработка, которая подходит для утилизации однородного синтетического текстиля.
Координатор отдела Ассоциации «РазДельный Сбор»:
«Подарить одежде вторую жизнь легко: в Петербурге есть как минимум два социальных проекта, которые занимаются приемом, распределением и даже переработкой ненужной вам одежды - это "Спасибо!" и "ЛЕПТА". Оба проекта принимают чистую одежду для повторного использования в хорошем состоянии, а также текстиль для последующей переработки. Если вы сдаёте пакет одежды на переработку, убедитесь, что вы сложили вещи в отдельный пакет (можно подписать, что это для переработки, это поможет при сортировке вещей) и что в пакете нет чулочно-носочных изделий и белья - к сожалению, мелкие изделия с большим количеством эластана и резинок не пойдут на переработку.
ВАЖНО: для переработки одежда должна содержать не менее 60% хлопка или других натуральных волокон в составе - таковы текущие возможности обработки текстиля.
Одежду можно сдать в магазины "Спасибо!" и "ЛЕПТА" в часы их работы, а также оставить в любое время в фирменном контейнере проекта, которые можно часто встретить в торговых центрах ("Спасибо!") или на остановках общественного транспорта ("ЛЕПТА"). Карта контейнеров для приема одежды "Спасибо!". Карта контейнеров для приема одежды "ЛЕПТА"».
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