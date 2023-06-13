Выбрасывать одежду в мусор правда опасно? Почему это хотят запретить? Как мои старые джинсы наносят вред планете, попадая на свалку?

Анна Смирнова

Координатор отдела Ассоциации «РазДельный Сбор»:

«Подарить одежде вторую жизнь легко: в Петербурге есть как минимум два социальных проекта, которые занимаются приемом, распределением и даже переработкой ненужной вам одежды - это "Спасибо!" и "ЛЕПТА". Оба проекта принимают чистую одежду для повторного использования в хорошем состоянии, а также текстиль для последующей переработки. Если вы сдаёте пакет одежды на переработку, убедитесь, что вы сложили вещи в отдельный пакет (можно подписать, что это для переработки, это поможет при сортировке вещей) и что в пакете нет чулочно-носочных изделий и белья - к сожалению, мелкие изделия с большим количеством эластана и резинок не пойдут на переработку.

ВАЖНО: для переработки одежда должна содержать не менее 60% хлопка или других натуральных волокон в составе - таковы текущие возможности обработки текстиля.

Одежду можно сдать в магазины "Спасибо!" и "ЛЕПТА" в часы их работы, а также оставить в любое время в фирменном контейнере проекта, которые можно часто встретить в торговых центрах ("Спасибо!") или на остановках общественного транспорта ("ЛЕПТА"). Карта контейнеров для приема одежды "Спасибо!". Карта контейнеров для приема одежды "ЛЕПТА"».